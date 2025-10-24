Méně regulace, více nabídky. Experti radí, jak na nedostupné bydlení

Autor:
  12:29
Nedostatek bytů je potřeba řešit především skrze větší nabídku, shodli se na tom účastníci diskuse o dostupném bydlení v Liberálním institutu v Praze. Podle některých odborníků dostupnost bydlení zhoršila i centrální banka, když stopla stoprocentní hypotéky a zkrátila maximální dobu splatnosti.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Problém je stimulace poptávky, aniž by byly byty. Nemůžeme řešit jen cenu, musíme jít hlouběji,“ řekl v úvodu diskuse ředitel Liberálního institutu Jakub Kuneš.

Řešením podle něj nicméně není často zmiňovaná větší regulace krátkodobých pronájmů skrze Airbnb. Odhadem se takto pronajímá asi 9 000 bytů. „Bydlení je běh na dlouho trať. Trochu by to samozřejmě pomohlo, ale není to řešení,“ shrnul Kuneš.

Téměř polovina mladých nevěří, že si pořídí bydlení. Odkládají proto rodinu

Podle odhadů v Česku celkově chybí 100 až 500 tisíc bytů. „Při průměrné rozloze 50 metrů čtverečních a ceně 150 tisíc korun za metr by bylo k pokrytí této mezery zapotřebí kapitálu ve výši 0,75 až 3,75 bilionu korun,“ spočetl Radim Dohnal z Capitalinked.

Taková investice je ale podle Dohnala s ohledem na omezené domácí úspory, úvěrovou kapacitu bank a finanční stabilitu ekonomiky neudržitelná. „Masivní přesměrování kapitálu do rezidenční výstavby by navíc oslabovalo jiné klíčové oblasti, jako je exportní výkon, obranný průmysl, dekarbonizace, vzdělávání či inovace,“ shrnul Dohnal během diskuse.

Upozornil také na to, že růst bytové výstavby omezuje i očekávaný demografický vývoj, kdy bude lidí ubývat, což naznačuje nižší poptávku po bydlení. „Nadměrná výstavba by tak mohla v budoucnu představovat ztrátu pro investory i finanční sektor,“ dodal.

Role státu v oblasti bydlení tak podle Kuneše nemá spočívat v developerské činnosti. Naopak by měl stát co nejvíce uvolnit trh tak, aby na něm mohli fungovat specializované subjekty.

Měla ČNB regulovat hypotéky?

„Když bydlení nebude, budou sílit krajní názory, a i nám, kteří bydlíme, se bude bydlet hůře. Když mladí nebydlí, tak se také nerodí děti. Jednou tu může být velká mezigenerační nenávist,“ uvedl David Mencl ze společnosti Ekonomické stavby. „Situaci řešit musíme,“ dodal.

Podle něj je jedním z problémů, že obce výstavbě brání. Starostové totiž o nové obyvatele nestojí, nese to s sebou náklady na infrastrukturu i služby, jako jsou školy či školky. „Je tedy třeba motivovat obce, aby nové obyvatele chtěly,“ dodal Mencl.

Jak zařídit, aby mladí měli kde bydlet? Hlavně nedotovat hypotéky, radí experti

Dál zmínil velké pravomoci centrální banky v regulaci hypoték. „ČNB udělala dvě věci, které zhoršily bydlení. Zrušila 40letou splatnost hypoték. Všude ve světě jsou možné i dvougenerační hypotéky. Zrušila také stoprocentní hypotéky. Mladá rodina si tak musí našetřit až dvacet procent z ceny nemovitosti. Tím jde do velkého rizika,“ vysvětlil Mencl.

Radim Dohnal z Capitalinked si ale myslí, že regulace hypoték je namístě. Upozornil totiž, že bydlení je v Česku investiční a daňově extrémně podporovaný artikl. Nemyslí si tedy, že větší dostupnost hypoték by situaci pomohla. Naopak je podle ně potřeba, aby bydlení bylo z investičního pohledu méně atraktivní. K tomu je ale nutné, aby lidé měli kam jinam investovat volné peníze.

Upozornil také na strnulé a drahé územní plánování. Podle něj mají obce leckdy zbytečná pravidla.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Zánovní airbusy končí ve šrotu. Technici z nich kuchají nedostatkové motory

Potíže s úspornými leteckými motory vyústila v paradoxní situaci. Některým firmám se vyplatí nechat rozebrat kompletní téměř nový Airbus, jen aby z něj bylo možné vykuchat požadovanou pohonnou...

Hranaté karbanátky chtějí dobýt i Česko. Ochutnali jsme hamburger Wendy’s v Británii

Americký řetězec rychlého občerstvení Wendy’s se po dvacetileté pauze vrátil do Británie a letos otevřel i v Rumunsku. Značka proslulá hranatými karbanátky a mraženým mléčným dezertem plánuje brzy...

USA uvalily sankce na ruské ropné giganty Rosněfť a Lukoil. Protože Putin dál válčí

Spojené státy oznámily uvalení sankcí na dvě největší ruské ropné společnosti Rosněfť a Lukoil. Šéf resortu financí Scott Bessent v prohlášení uvedl, že k tomuto kroku Washington přistoupil, protože...

Konec home office narazí u zaměstnanců. Někteří se už vrátit nemohou

Premium

Zaměstnavatelé by rádi viděli své kanceláře plnější. Všímají si totiž, že práce z domu začíná mít trhliny. Lidé, kteří zůstávají doma dlouhodobě, nejsou tolik produktivní a ztrácejí sounáležitost...

Takový skvost jsem nikdy nevyráběl, říká klenotník o nejdražší výhře iDNES.cz

Nejprve frézkou vytvořit lůžko a do něj následně pod mikroskopem precizně nasadit diamant. To je postup, který musí fasér, tedy sázeč diamantů, v dílně brněnského klenotníka Michala Hegra udělat více...

Méně regulace, více nabídky. Experti radí, jak na nedostupné bydlení

Nedostatek bytů je potřeba řešit především skrze větší nabídku, shodli se na tom účastníci diskuse o dostupném bydlení v Liberálním institutu v Praze. Podle některých odborníků dostupnost bydlení...

24. října 2025  12:29

Češi mají přístup k moři, žertoval polský premiér. Otevřel poslední úsek dálnice

Polský premiér Donald Tusk oznámil v oficiálním videu, že Česko získalo přístup k moři. Za prohlášením není žádný nečekaný územní zisk na baltském pobřeží, ale dokončení posledního kousku polské...

24. října 2025  10:54

I zločinci sázejí na nejlepší vybavení. Výrobce plošin využil loupež v Louvru k reklamě

Při nedávném vloupání do Louvru za pomoci výsuvné plošiny zmizely z nejslavnější galerie světa šperky v hodnotě přibližně 88 milionů eur. Bez pomoci jedné německé firmy by však tento čin...

24. října 2025  10:21

Budoucnost fotovoltaiky v Česku? Boom pokračuje a sdílení elektřiny je výzvou

Vysíláme

Výroba elektřiny ze slunce zažívá v Česku renesanci. Už dávno nejde o módní výstřelek několika nadšenců, ale o standardní součást energetického mixu domácností i firem. Kam se tento trh posunul od...

24. října 2025

Maďarsko hledá cesty, jak obejít americké protiruské sankce, řekl Orbán

Maďarsko podle premiéra Viktora Orbána hledá cesty, jak obejít americké sankce uvalené na ruské ropné společnosti Rosněfť a Lukoil. Podle agentury Reuters to Orbán řekl v rozhovoru se státní...

24. října 2025  8:39,  aktualizováno  9:02

Indie vyrobí za týden víc diamantů v laboratoři, než příroda za rok, říká světový expert

Laboratorní diamanty se stávají masovou komoditou. V indických továrnách se jich dokonce vyrábí víc za týden, než příroda vytvoří za rok. „Ceny tím šly dolů nejen u syntetických, ale i u přírodních...

24. října 2025

Brusel uzavírá kohoutky s ruským plynem. Naplánoval, kdy přijde definitivní konec

Premium

Rada Evropské unie přijala ve čtvrtek 19. balíček protiruských sankcí. Opatření cílí na klíčová odvětví, která podle Bruselu podporují ruskou invazi na Ukrajinu, včetně energetiky, financí a...

24. října 2025

Káva a párek ano, benzin ne. MOL otevřel v Praze první občerstvení mimo pumpu

Kávu a párek v rohlíku, které znají z čerpacích stanic, si teď mohou zákazníci dopřát i v centru Prahy. Řetězec MOL totiž otevřel svůj první samostatný Fresh Corner, a to v Lindtově pasáži. Teplé...

23. října 2025

Nejlepší pálenkou je Zlatá Višňovice od Svacha. Titul se stěhoval do jižních Čech

Ve čtvrtém ročníku degustační soutěže o nejlepší pálenku letos poprvé nezvítězila středočeská palírna Radlík, absolutním vítězem koštu se stala Zlatá Višňovice z Destilérky Svach. Radlík ale obhájil...

23. října 2025

Zelenou unii čeká střet s realitou. Na řadě je přehodnocení klimatických cílů

Lídři států Evropské unie se ve čtvrtek sjíždějí do Bruselu, aby debatovali o probíhající zelené transformaci. Cesta k dosažení uhlíkové neutrality se totiž komplikuje a ze strany mnoha států čím dál...

23. října 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Innogy diverzifikuje portfolio, masivně investuje do výroby biometanu

Transformaci tuzemské energetiky vnímá společnost innogy jako příležitost. Ve své desetileté strategii plánuje miliardové investice do bezemisních zdrojů energie. Do přestavby bioplynové stanice v...

23. října 2025  15:51

Ropa zdražila, reaguje na Trumpovy nové sankce vůči Rusku

V bezprostřední reakci na nové americké sankce namířené na ruské společnosti Rosněfť a Lukoil zamířily ceny ropy vzhůru. Barel ropy Brent podražil hned ráno o čtyři procenta. Později další procentní...

23. října 2025  9:47,  aktualizováno  14:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.