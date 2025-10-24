„Problém je stimulace poptávky, aniž by byly byty. Nemůžeme řešit jen cenu, musíme jít hlouběji,“ řekl v úvodu diskuse ředitel Liberálního institutu Jakub Kuneš.
Řešením podle něj nicméně není často zmiňovaná větší regulace krátkodobých pronájmů skrze Airbnb. Odhadem se takto pronajímá asi 9 000 bytů. „Bydlení je běh na dlouho trať. Trochu by to samozřejmě pomohlo, ale není to řešení,“ shrnul Kuneš.
|
Téměř polovina mladých nevěří, že si pořídí bydlení. Odkládají proto rodinu
Podle odhadů v Česku celkově chybí 100 až 500 tisíc bytů. „Při průměrné rozloze 50 metrů čtverečních a ceně 150 tisíc korun za metr by bylo k pokrytí této mezery zapotřebí kapitálu ve výši 0,75 až 3,75 bilionu korun,“ spočetl Radim Dohnal z Capitalinked.
Taková investice je ale podle Dohnala s ohledem na omezené domácí úspory, úvěrovou kapacitu bank a finanční stabilitu ekonomiky neudržitelná. „Masivní přesměrování kapitálu do rezidenční výstavby by navíc oslabovalo jiné klíčové oblasti, jako je exportní výkon, obranný průmysl, dekarbonizace, vzdělávání či inovace,“ shrnul Dohnal během diskuse.
Upozornil také na to, že růst bytové výstavby omezuje i očekávaný demografický vývoj, kdy bude lidí ubývat, což naznačuje nižší poptávku po bydlení. „Nadměrná výstavba by tak mohla v budoucnu představovat ztrátu pro investory i finanční sektor,“ dodal.
Role státu v oblasti bydlení tak podle Kuneše nemá spočívat v developerské činnosti. Naopak by měl stát co nejvíce uvolnit trh tak, aby na něm mohli fungovat specializované subjekty.
Měla ČNB regulovat hypotéky?
„Když bydlení nebude, budou sílit krajní názory, a i nám, kteří bydlíme, se bude bydlet hůře. Když mladí nebydlí, tak se také nerodí děti. Jednou tu může být velká mezigenerační nenávist,“ uvedl David Mencl ze společnosti Ekonomické stavby. „Situaci řešit musíme,“ dodal.
Podle něj je jedním z problémů, že obce výstavbě brání. Starostové totiž o nové obyvatele nestojí, nese to s sebou náklady na infrastrukturu i služby, jako jsou školy či školky. „Je tedy třeba motivovat obce, aby nové obyvatele chtěly,“ dodal Mencl.
|
Jak zařídit, aby mladí měli kde bydlet? Hlavně nedotovat hypotéky, radí experti
Dál zmínil velké pravomoci centrální banky v regulaci hypoték. „ČNB udělala dvě věci, které zhoršily bydlení. Zrušila 40letou splatnost hypoték. Všude ve světě jsou možné i dvougenerační hypotéky. Zrušila také stoprocentní hypotéky. Mladá rodina si tak musí našetřit až dvacet procent z ceny nemovitosti. Tím jde do velkého rizika,“ vysvětlil Mencl.
Radim Dohnal z Capitalinked si ale myslí, že regulace hypoték je namístě. Upozornil totiž, že bydlení je v Česku investiční a daňově extrémně podporovaný artikl. Nemyslí si tedy, že větší dostupnost hypoték by situaci pomohla. Naopak je podle ně potřeba, aby bydlení bylo z investičního pohledu méně atraktivní. K tomu je ale nutné, aby lidé měli kam jinam investovat volné peníze.
Upozornil také na strnulé a drahé územní plánování. Podle něj mají obce leckdy zbytečná pravidla.