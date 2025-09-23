Téměř polovina mladých nevěří, že si pořídí bydlení. Odkládají proto rodinu

  14:17
Bytovou krizi nejbolestněji pociťují mladí lidé. Téměř 40 procent z nich ve věku mezi 18 a 29 lety nevěří, že si pořídí vlastní bydlení, které by si přáli. Ukázal to průzkum, který připravila Česká spořitelna spolu s portálem Evropa v datech. Více než polovinu mladých lidí pak situace s bydlením odrazuje od založení rodiny.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Více než 80 procent Čechů považuje současnou bytovou situaci za špatnou a více než polovina dokonce za velmi špatnou. Nejkritičtěji situaci hodnotí Pražané, nespokojené jsou dvě třetiny tamních obyvatel.

Konkrétně mladí pak považují současnou bytovou krizi dokonce za jeden z nejpalčivějších problémů současnosti, který se jich osobně dotýká. Uvedlo to téměř 65 procent lidí ve věku 18 až 29 let. Ve skupině 30 až 65 let to tak vidí 39 procent Čechů. Obě věkové kategorie se shodují, že současná situace výrazně znevýhodňuje mladé.

Nedosažitelný sen

„Celkem 38 procent Čechů ve věku 18 až 29 let je přesvědčeno, že si za svého života nebude moci koupit bydlení, které by si přáli,“ shrnul Tomáš Odstrčil, šéfredaktor a analytik Evropy v datech.

Co strany udělají pro dostupnější bydlení? Velká předvolební anketa iDNES.cz

Vlastní bydlení se tak pro řadu lidí stalo nedostižným snem. „Mladí často úplně rezignovali na ideu vlastního bydlení, protože ani v páru na hypotéku nedosáhnou,“ popsala Barbora Bírová, ředitelka platformy pro sociální bydlení. Situace podle ní bude ještě horší.

Mladí potíže s bydlením podle ní řeší bydlením mimo velká města i za cenu následného dojíždění.

Past drahoty a nízkých mezd. Bez pomoci rodičů mladí nedosáhnou na bydlení

S pomocí rodičů při nákupu bydlení počítá 37 procent mladých lidí. Po vlastním bydlení touží lidé především kvůli bezpečí a jistotě vlastního domova.

Z průzkumu také vyplynulo, že lidé si většinou myslí, že za nedostupnost bydlení může stát. Proto volají po změně politik v oblasti bydlení.

Pátá nejhorší úroveň bydlení

Nejlépe na tom je v oblasti dostupnosti bydlení Finsko, Kypr, Malta a Švédsko. Země totiž ve velkém investují do výstavby.

Česko je páté nejhorší. Důvodem jsou i vysoké náklady na chod domácnosti – Češi na to vynaloží 32,5 procenta z příjmů, a malý bytový fond, který zahrnuje 509 bytů na tisíc obyvatel.

Největší překážkou pro pořízení bydlení je jeho cena. Čech potřebuje 13,6 průměrné roční mzdy.

Hůř než Češi je na tom v dostupnosti Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko a Slovensko, které je na chvostu žebříčku.

Není kde bydlet, nejsou děti

Dvě třetiny mladých Čechů ve věku 18 až 29 let uvedly, že je současná situace s bydlením stresuje. Důsledkem tohoto stresu je i nižší porodnost.

Česko vymírá. Nerodí se děti

Data z průzkumu ukázala, že až 55 procent mladých Čechů souhlasí s tím, že drahé bydlení vede k odkládání založení rodiny. To způsobuje také posun věku, kdy ženy mají první dítě, směrem nahoru. Průměrný věk prvorodiček loni přesáhl hranici 31 let.

To podle autorů studie vede k vyšší rizikovosti v těhotenství a také k nižšímu průměrnému počtu dětí, které rodiny mají.

Bydlíte ve vlastním?

celkem hlasů: 47
Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

