Rozjíždějící se trh s nájemním bydlením, ať už komerčním nebo obecním, zatím za poptávkou silně kulhá. Ve výstavbě přibývají byty pouze po stovkách, větší část navíc v segmentu nadstandardního bydlení, čemuž odpovídá i výše nájmů.
Velkých projektů nabízejících dostupné bydlení jsou zatím jen desítky. V Praze jde podle analýzy společnosti BTR, která se zabývá správou nájemního bydlení, o zhruba 550 bytů.
Kromě města, u kterého se výstavba dostupného bydlení očekává, tvoří významnou část finanční instituce. Například společnost Kooperativa, nebo Dostupné bydlení České Spořitelny mají shodně nastavené cíle výstavby tisícovky bytů. Ty budou za zvýhodněné nájemné, které je nižší než místní průměr, nabízet například vybraným nedostatkovým profesím.
Necelých osm set bytů má v přípravě Praha, respektive Pražská developerská společnost. Celkem je v hlavním městě už hotových nebo v různé části příprav 13 projektů dostupných nájemních bytů s 2500 byty.
Velké projekty s počty nad 50 jednotek jsou ale doposud doménou zejména Prahy. I mimo hlavní město projekty dostupného bydlení vznikají, ty už stojící jsou ale zpravidla menšího rozsahu. Velkých projektů je podle reportu společnosti BTR 22 s celkem třemi a půl tisíci byty. Report přitom zahrnuje novostavby navíc s padesáti a více byty. Aktuálně z nich stojí ale zatím jen zhruba pětina. Dalších 24 procent se staví a zbytek zatím neopustil plánovací fázi.
Na odborných fórech se obvykle hovoří o tom, že pro dorovnání poptávky po bydlení hrají prim velké projekty a i nový stavební zákon připravovaný stávající vládou cílí zejména na ně. Podle dostupných dat se ale zdá, že momentálně větším přínosem než tyto velké bytové komplexy s podlažní plochou nad deset tisíc čtverečních metrů mají menší projekty, které připravily jednotlivé municipality v rámci výzvy Státního fondu podpory investic.
V ní získalo jen během loňského roku stavební povolení 655 projektů, které dohromady představují potenciální vznik zhruba 14 tisíc bytů. Hodnota těchto projektů přitom přesahuje čtyřicet miliard korun a významně překračuje počet žádostí, které mohou počítat se státní podporou. Na tu bylo vyčleněno zhruba sedm miliard korun, z čeho zhruba čtyři a půl miliardy má jít na zvýhodněné úvěry a zbytek má být poskytnutý formou dotací. Jen výše uvedené projekty ale mají uznatelné položky přes 20 miliard korun a není tak jisté, zda skutečně vzniknou i bez státní podpory.
Zájem je hlavně o menší byty
Ceny nových bytů tlačí kupující do bytů menších dispozic. V součtu tvoří byty 1+kk nebo 2+kk tři čtvrtiny všech nabízených nových bytů. Trend zmenšování dispozic i podlahové plochy je u bydlení určeného k nájmu ještě výraznější než u bytů nabízených k prodeji. Například u projektů nájemního bydlení vznikajících ve druhé polovině loňského roku dosahovaly tyto dvě nejmenší dispozice 95procentní podíl ze všech stavěných.
„Obecně v pronájmu žijí převážně mladí lidé. Single nebo v páru, často ještě bez rodiny, proto hledají tyto dispozice,“ uvedl analytik BTR Group Jiří Kubánek. Trend většího počtu domácností o méně členech pak způsobuje nedostatek malých bytů zejména v Praze, kde starší bytový fond byl prostorově velkorysejší a přizpůsobený užívání většími rodinami.
Byty nabízené investory ke komerčnímu nájmu mají aktuálně průměrnou velikost 49 čtverečních metrů, proti loňsku jde o pokles průměrné rozlohy bytu o jeden metr. Ve srovnání s bydlením stavěným k prodeji jde o výměru menší v průměru o sedm čtverečních metrů. Zatímco mezi byty určenými k nájmu a k prodeji rozdíl ve velikosti je, mezi komerční výstavbou a podporovanou výstavbou v rámci projektů dostupného bydlení velké rozdíly nejsou. I u nich lze pozorovat trend postupného omezování nabízených obytných metrů.