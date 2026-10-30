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Co zpřístupní ceny bytů? Rychlejší výstavba a využití opuštěných areálů

Vladimír Vokál
Vysíláme   10:00
Více stavět, zrychlit povolování a proměnit opuštěné areály v živé městské čtvrti. Cestu k dostupnějšímu bydlení v iDNES Lounge popsali Jiří Nouza ze Svazu podnikatelů ve stavebnictví, Jakub Dobrý ze společnosti CORWIN, Jan Hasík z PURPOSIA Group a Jiří Vančura z Trinity Bank. Upozornili však, že nižší náklady na stavbu ještě automaticky neznamenají levnější byty.

Lounge – pořad iDNES.tv

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Koupit pozemek, připravit projekt a dlouhé roky čekat, zda se vůbec začne stavět. Právě nejistá a nákladná příprava podle hostů debaty omezuje nabídku nového bydlení. Samotná výstavba přitom bývá časově předvídatelnější.

„Stavba vždy trvá dva nebo tři roky. Ale všechno, co je předtím, se velmi těžko odhaduje,“ uvedl Jakub Dobrý, který vede v ČR aktivity společnosti CORWIN. Zkrácení příprav by podle něj umožnilo dostat na trh více bytů.

Hosté pořadu

Jakub Dobrý
CORWIN ČR

Vystudoval Stavební fakultu Slovenské technické univerzity v Bratislavě se zaměřením na nosné konstrukce budov. Během doktorandského studia se věnoval výzkumu na univerzitách v Berkeley a ve Vídni. Pracoval jako statik a ke společnosti CORWIN se připojil v roce 2021. V Bratislavě se podílel na realizaci projektů s více než dvěma tisíci byty. Od roku 2023 vede české působení firmy, která v Praze připravuje projekt Dvory Vysočany. Při rozvoji měst spolupracuje také s urbanisty Janem Gehlem a Davidem Simem.

Jan Hasík
PURPOSIA Group

Ostravský rodák vystudoval Fakultu stavební ČVUT v Praze. Manažerské zkušenosti získával ve společnostech OVAK, Bilfinger-Berger a NRC. V roce 2002 založil stavební společnost HSF System, která se zaměřuje na generální dodávky průmyslových, komerčních a administrativních budov i staveb občanské vybavenosti. V roce 2022 založil holding PURPOSIA Group, který sdružuje 47 dceřiných firem a působí v několika evropských zemích. Získal ocenění EY Podnikatel roku Moravskoslezského kraje 2023 a Osobnost stavebnictví Moravskoslezského kraje 2024. Je členem rockové kapely SKRAT.

Jiří Vančura
Trinity Bank

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. V Trinity Bank působí od roku 2015 a od roku 2020 vede její korporátní a realitní financování. Dříve pracoval mimo jiné v ČSOB v oblasti restrukturalizací úvěrů a ve finančním řízení průmyslové společnosti.

Jiří Nouza
Svaz podnikatelů ve stavebnictví

Má dlouholeté zkušenosti ze soukromého sektoru i ze státní a veřejné správy, kde se věnoval především dopravě, infrastruktuře a životnímu prostředí. Pracoval na ministerstvech dopravy a financí, byl pražským zastupitelem a náměstkem primátora. Od ledna 2019 stojí v čele Svazu podnikatelů ve stavebnictví. Je také zakladatelem Urban Leaders Clubu, platformy zaměřené na stavebnictví, architekturu a urbanismus, která se věnuje mimo jiné stavebnímu zákonu a dostupnosti bydlení.

Jak daleko může čekání zajít, přiblížil Jan Hasík, generální ředitel investičního holdingu PURPOSIA Group. „Máme jeden extrémní projekt, u kterého stavební povolení trvalo patnáct let. Teď už ho stavíme,“ řekl.

Po celou dobu přitom zůstávají peníze vázané v pozemku a investor nese náklady na jeho financování. Dlouhé povolování podle Hasíka poškozuje také veřejné rozpočty, protože oddaluje příjmy z uskutečněného projektu. „Stát by se měl snažit o zrychlení stavebního povolení zištně, protože na tom sám vydělá,“ poznamenal.

Levnější příprava není zárukou levnějšího bytu

Rychlejší povolení může náklady snížit. O tom, za kolik se dokončený byt prodá, však rozhoduje i situace na trhu.

„Může to zlevnit ceny bytů, určitě to sníží náklady. Ale developeři jsou ziskové firmy,“ upozornil Jiří Vančura, ředitel nemovitostního a korporátního financování Trinity Bank. Pokud jsou kupující ochotni současnou cenu zaplatit, nemají podle něj developeři důvod zlevňovat.

Jakub Dobrý, ředitel pro Českou republiku společnosti Corwin CZ (20. října 2026)
Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví a Jakub Dobrý, ředitel pro Českou republiku společnosti Corwin CZ (20. října 2026)
Jan Hasík, generální ředitel investičního holdingu PURPOSIA Group a Jiří Vančura, ředitel nemovitostního a korporátního financování Trinity Bank (20. října 2026)
Jan Hasík, generální ředitel investičního holdingu PURPOSIA Group (20. října 2026)
9 fotografií

Zásadnější změnu by proto přinesla větší nabídka a širší konkurence. „Dnes velké projekty mohou dělat opravdu jen velcí, silní hráči,“ vysvětlil Vančura. Kratší příprava by umožnila pustit se do výstavby také firmám, které si mnohaleté čekání nemohou dovolit.

„Dokud nabídku nezvýšíme, nemáme šanci,“ zdůraznil prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza. Očekávání výrazného poklesu cen přitom mírní. „Když se podaří zastropovat cenu, že neporoste, je to úspěch,“ uvedl. Hovořil tím o stabilizaci cen díky větší nabídce.

Z opuštěných areálů nové čtvrti

Prostor pro nové bydlení nabízejí také brownfieldy, tedy dříve využívané areály. Jejich proměna může vedle bytů přinést obchody, služby, pracovní příležitosti i veřejně přístupná místa.

„Snažíme se do zapomenutých částí města přinést život,“ popsal Dobrý přístup společnosti CORWIN. Firma podle něj při přípravě celých městských čtvrtí řeší také to, kudy lidé chodí, kde se potkávají a jak se ve veřejném prostoru cítí.

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Nová výstavba přitom podle něj nemusí automaticky znamenat méně zeleně. V zanedbaných areálech může být výsledek opačný. „Často právě proměna v novou čtvrť toto místo zazelení, oživí a je lepší i pro okolí,“ uvedl.

Podobnou snahu popsal Hasík na příkladu někdejšího hotelu Palace v centru Ostravy. Dosud uzavřený dvůr má být přístupný ze tří směrů. „Chceme, aby tam byl život,“ shrnul.

Rozvoj ale potřebuje dlouhodobou dohodu s městem. „Samospráva má klíčovou úlohu udělat dohodu v území a držet plán deset, patnáct, dvacet let,“ zdůraznil Nouza.

Povolené projekty musí mít kdo postavit

Ani dostatek připravených pozemků a rychlejší rozhodování úřadů nevyřeší všechny překážky. Stavebnictví naráží také na nedostatek lidí.

„Chybějí nám řemeslníci, střední technické kádry i vysokoškolsky vzdělaní odborníci,“ vyjmenoval Nouza. Část práce mohou usnadnit prefabrikované díly, které se vyrobí předem a na místě smontují.

Hosty pořadu iDNES Lounge na téma budoucnost stavebnictví a bydlení jsou (zleva) Jiří Nouza, Prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví, Jakub Dobrý, ředitel pro Českou republiku společnosti Corwin CZ, moderátor Vladimír Vokál, Jan Hasík, generální ředitel investičního holdingu PURPOSIA Group a Jiří Vančura, ředitel nemovitostního a korporátního financování Trinity Bank.

U nových staveb se tak otevírá prostor pro větší automatizaci, při opravách historických budov však podle něj zůstanou lidské ruce nezastupitelné.

Z bankovního pohledu přesto Vančura hodnotí budoucnost optimisticky. „Banky a kapitál se na to podle mě najdou,“ řekl. Rozhodující bude, zda se podaří projekty připravit, povolit a také skutečně postavit.

Jak ovlivňují ceny staveb války a růst cen materiálů? Co dnes dokážou vytisknout 3D tiskárny přímo na staveništi? Jak banky posuzují financování nových čtvrtí? A mohou roboti nahradit chybějící řemeslníky? I na tyto otázky odpovídali hosté iDNES Lounge.

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