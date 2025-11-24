Dobré úmysly nám změnily zákony tak, že stavíme pomaleji a dráž, shodují se experti

Elen Černá
Vysíláme   10:00
Česko patří v dostupnosti bydlení mezi nejhorší země Evropy a Praha je mezi metropolemi předposlední. Kam sahají příčiny této situace a lze ji ještě zvrátit? O tom debatovali hosté Kulatého stolu iDNES.cz – Michaela Váňová, výkonná ředitelka Central Group, Radim Šponar, výkonný ředitel Trigema Building a Jiří Kučera, partner KD Bydlení.

Hlavní příčinu shledávají všichni tři v extrémně zdlouhavém a komplikovaném povolovacím procesu. „Pokud se podíváme na Prahu, tak povolení běžného bytového domu trvá něco kolem 8-9 let. To je naprosto neuvěřitelná věc,“ uvedla Michaela Váňová. Podle jejích propočtů by zrychlení povolování na jeden rok – což je v Česku stále „říše snů“ – mohlo vést ke snížení ceny bytové výstavby o 15-20 %.

Radim Šponar ze společnosti Trigema Building situaci potvrzuje a dodává drsnější příklady z praxe: „My dosahujeme v některých případech i 12 či 16 let. A to potom už není ani skoro finančně možné to převádět do ceny bytu.“ Pro srovnání uvedl, že v Polsku trvá povolovací proces kolem dvou let.

Hosty Kulatého stolu na téma Bydlení jsou (zleva) Jiří Kučera, KD Bydlení, moderátorka Elen Černá, Radim Šponar, výkonný ředitel Trigema Building a Michaela Váňová, výkonná ředitelka Central Group a.s.
Hostem Kulatého stolu na téma Bydlení je Jiří Kučera, partner, KD Bydlení.
Hosty Kulatého stolu na téma Bydlení jsou Radim Šponar, výkonný ředitel Trigema Building a Michaela Váňová, výkonná ředitelka Central Group a.s.
Hosty Kulatého stolu na téma Bydlení jsou (zleva) Jiří Kučera, KD Bydlení, moderátorka Elen Černá, Radim Šponar, výkonný ředitel Trigema Building a Michaela Váňová, výkonná ředitelka Central Group a.s.
6 fotografií

Podle Šponara došlo k výraznému zhoršení legislativy pro povolování nových staveb, které započalo kolem roku 2016 a od té doby kontinuálně pokračuje. Hlavní příčinu tohoto komplikovaného povolovacího procesu, který řadí Českou republiku na poslední místo v evropském srovnání, spatřuje v tom, že se do zákonů dostaly vlivy, jež sice vycházely z dobrých úmyslů, konkrétně z cíle ochrany životního prostředí, ale tyto snahy byly přehnány do nezdravého rámce.

Investiční byty tlačí na ceny

Podle Jiřího Kučery není problém pouze na straně nabídky, ale i poptávky. „U nás v Čechách máme byt jako investiční komoditu. Není to nějak regulované, prostě nedaní se druhé, třetí byty,“ řekl Kučera. Tento tlak investorů podle něj dále zdražuje bydlení.

S tím úplně nesouhlasí Michaela Váňová, která vidí problém nikoliv ve vlastnění druhého či třetího bytu, ale v jeho nevyužití. „Pokud byt investor pronajímá, pořád zůstává na trhu, je obsazen a tedy využit.“

Hosty Kulatého stolu na téma Bydlení jsou Radim Šponar, výkonný ředitel Trigema Building a Michaela Váňová, výkonná ředitelka Central Group a.s.

Jako jedno z východisek vidí Jiří Kučera družstevní bydlení, které se zavádí například v Karlových Varech nebo Liberci. „Je to takové předplacené vlastnictví na 25, 30 let. Člověk si nemusí brát hypotéku, tu hypotéku si bere družstvo,“ vysvětlil Kučera princip, který podle něj pomáhá zejména těm, kteří na klasickou hypotéku nedosáhnou.

Michaela Váňová z Central Group však podobné alternativy vnímá spíše jako doplňková řešení: „Hledat alternativu v družstevním bydlení nebo v nějakých baugrupech, to jsou zrníčka písku v poušti. Pokud se narovná trh a bude zdravá nabídka, ceny přirozeně klesnou.“

Odchod lidí z měst a odkládání rodin

Důsledky dlouhodobě neřešené situace jsou podle diskutujících již patrné. „Lidé se z měst stěhují, speciálně z Prahy, protože nedosáhnou na bydlení. Městské části mají nedostatek vlastních pracovníků pro školy, hasiče,“ popsal Kučera.

Druhým zásadním dopadem je podle něj vliv na zakládání rodin. „Pokud je bydlení nedostupné, mladé páry nemohou spolu bydlet a odkládají založení rodiny. To jsou dva základní projevy,“ shrnul Kučera.

Váňová doplnila konkrétní čísla k deficitu bytů v Praze, který podle výzkumu Institutu plánování a rozvoje (IPR) dosahuje až 100 000 bytů. „Každý rok je potřeba povolit 10 000 nových bytů, ale to se nikdy nepovedlo. Pohybujeme se kolem 4 000 až 5 200,“ uvedla.

Mikrobyty? Spíš životní styl než řešení krize

Otázka mikrobytů vyvolala mezi hosty rozdílné reakce. Zatímco Central Group se jimi nezabývá, Trigema je vnímá jako specifický trend. „Mikrobyty, coliving... určitě tady mají svou část trhu. Já si to nedovedu představit, ale pokud má člověk jiný vztah k životu, je to možné,“ řekl Šponar. Zároveň zdůraznil, že by to neměla být pouze odezva na drahé bydlení, ale spíše určitý životní styl nebo řešení pro konkrétní fázi života.

Bez povolení, ale oblíbené. Levné bydlení pomáhá řešit bytovou krizi

Kučera pak z pozice spolupráce s obcemi dodal: „Kde je velká poptávka, jsou startovací byty pro mladé, které nemůžeme nazvat mikrobyty. Ty startovací byty jsou 40 m².“

Naděje je v novém stavebním zákoně a digitalizaci

I přes pesimistický výčet problémů hosté na závěr nabídli i jiskru optimismu. Ta je spojována s novým stavebním zákonem a digitalizací.

„Proklamace nové vlády je, že se vrátí k původnímu jejich návrhu a dneska ho budou aplikovat, že to vyřeší velmi rychle. Já tomu chci věřit,“ uvedl Šponar.

Hostem Kulatého stolu na téma Bydlení je Jiří Kučera, partner, KD Bydlení.

„Nejprve je třeba narovnat procesy, až pak se vrhnout na digitalizaci,“ doplnila Váňová s odkazem na programové prohlášení vlády, které s digitalizací stavebního řízení počítá.

Shoda hostů v debatě Kulatého stolu na téma Dostupné bydlení panovala na tom, že klíčové je zásadní zjednodušení a zrychlení povolovacího procesu. Pokud se to podaří, mohlo by se z Česka – země s krásným a bezpečným prostředím a vysokým standardem bydlení – opět stát „nejlepší místo pro život v Evropě“. Jak ale uzavřel Jiří Kučera: „Karty drží v ruce vláda a parlament.“

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Nejčtenější

Madeta se ocitla bez korunního prince. Jan Teplý skončil v největší mlékárně

Jan Teplý má v Madetě funkci ředitele marketingu, obchodu, nákupu, jakosti,...

Jan Teplý, syn vlastníka největší české mlékárny Madeta Milana Teplého, opustil po 22 letech firmu. Co se přesně mezi ním a otcem stalo, nechtěli ani jeden z nich komentovat, Jan odešel po dohodě. V...

KFC prolomilo mlčení. Naše restaurace i jídlo jsou bezpečné, reaguje na kauzu

Pražská pobočka KFC je již 129. v řadě. (14 listopadu 2024)

Řetězec rychlého občerstvení KFC se poprvé veřejně vyjádřil ke kauze možných nedostatků v oblasti bezpečnosti potravin ve svých restauracích. Podle oficiálního sdělení nadnárodní značky byly všechny...

O půl roku dřív. Otevřela se spojka na D35, experti čekají méně nehod i úlevu obcím

ŘSD otevřela západní obchvat D35 u Olomouce. Experti očekávají větší bezpečí a...

V kompletní podobě si řidiči měli užívat západní obchvat Olomouce až téměř za půl roku, nicméně děje se tak už od čtvrtka, konkrétně o 158 dní dřív. Novou část dálnice D35 přitom dostali k dispozici...

Když se na pračku čekalo půl roku. Dnes ji lze pořídit cestou z práce

Calex Elektrosvit - Elektrická kompresorová chladnička Calex (6) 4 330 Kčs a...

Výročí sametové revoluce připomíná nejen politické změny, ale i to, jak se proměnily domácnosti. Technika před rokem 1989 byla pro většinu lidí výrazně hůře dostupná a na barevnou televizi, kotoučový...

Kolik vydělávají evropské domácnosti. Ty české nedosahují ani na unijní průměr

Euromince

Rozdíly v příjmech domácností napříč Evropou jsou v roce 2025 stále obrovské, a to i při přepočtu na kupní sílu. Země na východě kontinentu výrazně zaostávají za těmi na západě, jihoevropské...

Dobré úmysly nám změnily zákony tak, že stavíme pomaleji a dráž, shodují se experti

Vysíláme
Hosty Kulatého stolu na téma Bydlení jsou (zleva) Jiří Kučera, KD Bydlení,...

Česko patří v dostupnosti bydlení mezi nejhorší země Evropy a Praha je mezi metropolemi předposlední. Kam sahají příčiny této situace a lze ji ještě zvrátit? O tom debatovali hosté Kulatého stolu...

24. listopadu 2025

Jak mohou obchodníci růst v hlavní sezoně? Jde to i bez velkých rozpočtů

Advertorial
Allegro podporuje online obchodníky a pomáhá jim růst

Black Friday bývá pro e-shopy šancí dohnat tržby, oslovit nové zákazníky a zajistit si silný závěr roku. Pro menší a střední prodejce to ale zároveň může být období, kdy se těžko prosazují vedle...

24. listopadu 2025

Investovat se mladí nebojí. Peněz jim na to ale moc nezbývá

Ilustrační snímek

Češi a Češky do třiceti let častěji volí rizikovější investice a začínají s menšími částkami. Celkově nějakou formou zhodnocují své peníze tři čtvrtiny z nich. Finanční prioritou mladých je finanční...

24. listopadu 2025

Na trhu práce přituhuje. Nejvíc nezaměstnaných za osm let, propouští průmysl

Premium
ilustrační snímek

Lidí bez práce v Česku přibývá, v říjnu jich bylo přes 340 tisíc, nezaměstnanost tak oproti září poskočila o 0,8 procenta na úroveň 4,6 procenta. Analytiky takový růst nezaměstnanosti překvapil.

24. listopadu 2025

Silné deště ve Vietnamu ohrožují kávovou úrodu, záplavy poškodily plantáže

Zaplavená budova v provincii Dak Lak. Vietnam zasáhl tajfun, provázel ho prudký...

Silné deště v největší vietnamské kávové provincii Dak Lak nepříznivě ovlivňují úrodu robusty. Záplavy už poškodily některé plantáže, zpomalují sklizeň a také sušení kávy. Pokud počasí zůstane...

23. listopadu 2025

Z nejstarší osobní lodi se stal luxusní hotel, zisky z provozu jdou na charitu

Loď Doulos Phos

V roce 1914, tedy dva roky po potopení Titaniku, byla v Texasu postavena loď SS Medina. Stihla za svou téměř stoletou kariéru na moři vystřídat nejen několik jmen, ale dokonce i funkcí. Tu...

23. listopadu 2025

Ruská ropa je bez kupců. Kvůli sankcím na moři trčí miliony barelů

Tanker SIG plující pod ruskou vlajkou proplouvá Bosporem v tureckém Istanbulu....

Americké sankce úspěšně narušují ruské obchodování s ropou. Desítky tankerů nyní marně hledají přístavy, kde by mohly svůj náklad vyložit. Zahraniční média upozorňují, že bez jasného adresáta se...

23. listopadu 2025

Hydroponické zahrady jsme zmenšili, teď dávají smysl pro školy, říká podnikatel

Podnikatel Dmitrij Lipovskij u hydroponické farmy (listopad 2025)

Po úspěchu a rozjezdu s hydroponickou farmou v kontejneru, kterou nejdřív umístil v Manifestu na pražském Smíchově zjistil podnikatel Dmitrij Lipovskij, že potřebuje zmenšit velikost svých produktů,...

23. listopadu 2025  13:56

Výparům v letadlech může odzvonit. Aerolinky hledají řešení, chystá se i zákon

Airbus A320-200 společnosti British Airways.

Letecké společnosti celého světa i výrobci motorů zavádějí nová opatření, aby omezili případy úniku toxických výparů na paluby letadel. Tlak na řešení dlouholetého a chronického problému v leteckém...

23. listopadu 2025

Gigantický projekt těžby rudy v Africe režíruje Čína. Změní globální pravidla trhu

Těžební vozidla pracují v blocích tři a čtyři dolu Simandou. (4. listopadu 2025)

V západoafrickém dolu Simandou právě vydolovali první kilogramy vysoce kvalitní železné rudy. Obrovský těžební projekt v Guineji, který má ve svých rukou Čína, je zaměřený na využití největšího...

23. listopadu 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Rodinné domy za deset let zdražily trojnásobně, letos růstem předčily i byty

Premium
ilustrační snímek

Vedle bytů zdražují v Česku rychle i rodinné domy. Jen za poslední rok se cena čtverečního metru v celorepublikovém průměru zvýšila o patnáct procent. V některých regionech byl pak cenový skok ještě...

23. listopadu 2025

Prohibice proti nikotinu by nikdy nefungovala, říká šéf české pobočky Philip Morris

Fabio Costa

Českou pobočku společnosti Philip Morris vede od loňského roku energický Fabio Costa, který pomáhá českým kuřákům přejít od cigaret k bezdýmným alternativám. Ty podle něj mají na své straně...

23. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.