Dobré úmysly nám změnily zákony tak, že stavíme pomaleji a dráž, shodují se experti

Hlavní příčinu shledávají všichni tři v extrémně zdlouhavém a komplikovaném povolovacím procesu. „Pokud se podíváme na Prahu, tak povolení běžného bytového domu trvá něco kolem 8-9 let. To je naprosto neuvěřitelná věc,“ uvedla Michaela Váňová. Podle jejích propočtů by zrychlení povolování na jeden rok – což je v Česku stále „říše snů“ – mohlo vést ke snížení ceny bytové výstavby o 15-20 %.
Radim Šponar ze společnosti Trigema Building situaci potvrzuje a dodává drsnější příklady z praxe: „My dosahujeme v některých případech i 12 či 16 let. A to potom už není ani skoro finančně možné to převádět do ceny bytu.“ Pro srovnání uvedl, že v Polsku trvá povolovací proces kolem dvou let.
Podle Šponara došlo k výraznému zhoršení legislativy pro povolování nových staveb, které započalo kolem roku 2016 a od té doby kontinuálně pokračuje. Hlavní příčinu tohoto komplikovaného povolovacího procesu, který řadí Českou republiku na poslední místo v evropském srovnání, spatřuje v tom, že se do zákonů dostaly vlivy, jež sice vycházely z dobrých úmyslů, konkrétně z cíle ochrany životního prostředí, ale tyto snahy byly přehnány do nezdravého rámce.
Investiční byty tlačí na ceny
Podle Jiřího Kučery není problém pouze na straně nabídky, ale i poptávky. „U nás v Čechách máme byt jako investiční komoditu. Není to nějak regulované, prostě nedaní se druhé, třetí byty,“ řekl Kučera. Tento tlak investorů podle něj dále zdražuje bydlení.
S tím úplně nesouhlasí Michaela Váňová, která vidí problém nikoliv ve vlastnění druhého či třetího bytu, ale v jeho nevyužití. „Pokud byt investor pronajímá, pořád zůstává na trhu, je obsazen a tedy využit.“
Jako jedno z východisek vidí Jiří Kučera družstevní bydlení, které se zavádí například v Karlových Varech nebo Liberci. „Je to takové předplacené vlastnictví na 25, 30 let. Člověk si nemusí brát hypotéku, tu hypotéku si bere družstvo,“ vysvětlil Kučera princip, který podle něj pomáhá zejména těm, kteří na klasickou hypotéku nedosáhnou.
Michaela Váňová z Central Group však podobné alternativy vnímá spíše jako doplňková řešení: „Hledat alternativu v družstevním bydlení nebo v nějakých baugrupech, to jsou zrníčka písku v poušti. Pokud se narovná trh a bude zdravá nabídka, ceny přirozeně klesnou.“
Odchod lidí z měst a odkládání rodin
Důsledky dlouhodobě neřešené situace jsou podle diskutujících již patrné. „Lidé se z měst stěhují, speciálně z Prahy, protože nedosáhnou na bydlení. Městské části mají nedostatek vlastních pracovníků pro školy, hasiče,“ popsal Kučera.
Druhým zásadním dopadem je podle něj vliv na zakládání rodin. „Pokud je bydlení nedostupné, mladé páry nemohou spolu bydlet a odkládají založení rodiny. To jsou dva základní projevy,“ shrnul Kučera.
Váňová doplnila konkrétní čísla k deficitu bytů v Praze, který podle výzkumu Institutu plánování a rozvoje (IPR) dosahuje až 100 000 bytů. „Každý rok je potřeba povolit 10 000 nových bytů, ale to se nikdy nepovedlo. Pohybujeme se kolem 4 000 až 5 200,“ uvedla.
Mikrobyty? Spíš životní styl než řešení krize
Otázka mikrobytů vyvolala mezi hosty rozdílné reakce. Zatímco Central Group se jimi nezabývá, Trigema je vnímá jako specifický trend. „Mikrobyty, coliving... určitě tady mají svou část trhu. Já si to nedovedu představit, ale pokud má člověk jiný vztah k životu, je to možné,“ řekl Šponar. Zároveň zdůraznil, že by to neměla být pouze odezva na drahé bydlení, ale spíše určitý životní styl nebo řešení pro konkrétní fázi života.
Kučera pak z pozice spolupráce s obcemi dodal: „Kde je velká poptávka, jsou startovací byty pro mladé, které nemůžeme nazvat mikrobyty. Ty startovací byty jsou 40 m².“
Naděje je v novém stavebním zákoně a digitalizaci
I přes pesimistický výčet problémů hosté na závěr nabídli i jiskru optimismu. Ta je spojována s novým stavebním zákonem a digitalizací.
„Proklamace nové vlády je, že se vrátí k původnímu jejich návrhu a dneska ho budou aplikovat, že to vyřeší velmi rychle. Já tomu chci věřit,“ uvedl Šponar.
„Nejprve je třeba narovnat procesy, až pak se vrhnout na digitalizaci,“ doplnila Váňová s odkazem na programové prohlášení vlády, které s digitalizací stavebního řízení počítá.
Shoda hostů v debatě Kulatého stolu na téma Dostupné bydlení panovala na tom, že klíčové je zásadní zjednodušení a zrychlení povolovacího procesu. Pokud se to podaří, mohlo by se z Česka – země s krásným a bezpečným prostředím a vysokým standardem bydlení – opět stát „nejlepší místo pro život v Evropě“. Jak ale uzavřel Jiří Kučera: „Karty drží v ruce vláda a parlament.“