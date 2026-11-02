Společnost Daewoo požádala ministerstvo obchodu, průmyslu a zdrojů Korejské republiky, aby přezkoumalo její konečný návrh a pomohlo s obnovením jednání, zatímco Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) pokračuje ve výběrovém řízení na náhradního dodavatele, píše deník The Korea Herald. Novou stavební smlouvu na dva nové reaktory APR1000 v Dukovanech chce KHNP podepsat do července 2027.
Odvolání přišlo čtyři dny poté, co KHNP ukončila jednání o subdodávkách s konsorciem vedeným společností Daewoo. A to včetně společnosti Doosan Enerbility týkajících se stavebních nákladů a odpovědnosti za dodatečné práce vyplývající ze změn v projektu.
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KHNP ukončila jednání o smlouvě na stavební práce v Dukovanech, zvažuje další kroky
„Nebude snadné najít stavební firmu ochotnou akceptovat stejná rizika za podmínek, které jsou v současnosti nabízeny konsorciu Daewoo,“ uvedla společnost. Zároveň upozornila, že neúspěšné výběrové řízení by mohlo zpozdit výstavbu a poškodit pověst Koreje, která založila svoji kampaň na tom, že jaderné projekty realizuje včas a v rámci rozpočtu.
Jihokorejské ministerstvo obchodu a průmyslu v pondělí aktivovalo systém nouzového dohledu, v rámci něhož se ministr a náměstek ministra střídavě scházeli každý týden, aby sledovali pokrok jednání mezi firmami. Vláda v Soulu usiluje o zachování klíčových termínů jaderného tendru v Česku, včetně žádosti o stavební povolení v dubnu 2027, přípravy staveniště v lednu 2029 a zahájení výstavby v listopadu téhož roku.
Termíny dodržíme, ujišťuje ministr v Soulu
„Jižní Korea ani v nejmenším neustupuje od svého závazku zdárně dokončit projekt rozšíření jaderné elektrárny Dukovany,“ napsal na sociální síti 1. listopadu jihokorejský ministr obchodu, průmyslu a energetiky Kim Čong-kwan. Ve svém příspěvku na síti X, který zveřejnil v neděli, ale zároveň kritizoval jihokorejskou státní energetickou společnost KHNP v souvislosti s krachem rozhovorů o smlouvě na stavební práce na projektu dvou nových jaderných bloků v Dukovanech.
Ministr zdůraznil, že KHNP musí prokázat větší zodpovědnost a vůdčí schopnosti. Zároveň firmu vyzval, aby více naslouchala partnerským podnikům a aktivně řešila neshody.
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Dukovany II otevřely svou první budovu, je prošpikovaná moderními technologiemi
Stavba nových jaderných bloků v Česku by měla být největší tuzemskou zakázkou vůbec. Náklady při výstavbě dvou reaktorů v Dukovanech při cenách z loňského roku činí 407 miliard korun. Stavba prvního bloku podle dosud zveřejněných plánů měla začít v roce 2029, hotový by měl být v roce 2036.
Společnost Daewoo uvedla, že minulý čtvrtek ráno předložila revidovaný návrh, který snížil celkovou cenu a akceptoval určité zvýšení stavebních objemů, a to i navzdory skutečnosti, že by konsorciu mohlo způsobit ztráty ve výši stovek miliard wonů. KHNP nicméně podle společnosti Daewoo ukončila jednání s odvoláním na nevyřešené rozdíly ohledně dodatečných prací zjištěných od nabídky konsorcia v roce 2024.
O co jde v korejsko-korejském sporu
Jádrem sporu je, kdo by měl nést finanční rizika stavebních prací, která dosud nebyla plně definována. Původní nabídka společnosti Daewoo odhadovala náklady na výstavbu na 8,2 bilionu wonů (132,6 miliardy Kč), přičemž platby se mohou upravit na základě skutečných objemů.
„Konsorcium požadovalo samostatnou smlouvu na dodatečné práce vyplývající ze změn návrhu, zatímco KHNP chtěla, aby tyto náklady byly zahrnuty do konečné dohodnuté ceny,“ uvádí Daewoo.
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Stavitel argumentoval, že nejistota je obzvláště významná, protože Dukovany budou prvním komerčním nasazením korejského reaktoru APR1000. Na rozdíl od reaktorů APR1400 postavených v jaderné elektrárně Barakah ve Spojených arabských emirátech chybí reaktoru APR1000 dokončený referenční projekt, což ztěžuje předvídání nákladů na výstavbu, zdůrazňuje společnost.
Vzhledem k nedokončenému základnímu návrhu Daewoo argumentovala, že požadavek na to, aby dodavatelé hradili náklady vyplývající z návrhů mimo jejich kontrolu, by byl v rozporu se zásadami Červené knihy FIDIC, které upravují stavební smlouvy založené na návrzích poskytnutých zaměstnavatelem.
Společnost Daewoo rovněž tvrdila, že od července 2025, kdy KHNP nařídil konsorciu zahájit přípravy, utratila desítky miliard wonů za personál a přípravné práce bez náhrady.
KHNP tato tvrzení podle jihokorejského tisku odmítá a trvá na tom, že požadované snížení cen se zaměřilo na nadměrné nebo duplicitní poplatky zjištěné externími kontrolami. Také upozorňuje, že prodlužování jednání riskuje další zpoždění výstavby jaderných bloků v Dukovanech.