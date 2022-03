Vláda odstartuje tendr na dostavbu Dukovan, řekl Fiala. Bez Číny a Ruska

Vláda dá v příštím týdnu prostřednictvím ministerstva průmyslu pokyn k zahájení tendru na výstavbu nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Konečného výběru se nebudou moci zúčastnit čínské a ruské firmy. Premiér Petr Fiala (ODS) to v neděli řekl České televizi. Již dříve předseda vlády uvedl, že vyhodnocení tendru by mělo být uzavřeno do konce roku 2024.