Smlouva na reklamu, která (ne)platí. Pražský dopravní podnik bojuje u soudu

Společnost Rencar, většinově spadající pod francouzský reklamní gigant JCDecaux, díky smlouvě může prodávat reklamu na desítkách tisíc nosičů v metru nebo na tramvajích. Jenom loni tak na majetku dopravního podniku za inzerci firma utržila skoro 134 milionů korun. Výměnou za lukrativní plochy podniku odvedla necelých 55 milionů korun. Podle DPP je to ale málo. Zejména, když se ekonomice daří.

Například na vrcholu hospodářského cyklu v roce 2008 inkasoval podnik od Rencaru 90 milionů, tržby tehdy činily necelých 145 milionů. Všechno dle pravidel smlouvy, kterou ale DPP vypověděl již v roce 2016, ještě když úřadovala primátorka Adriana Krnáčová (ANO). Zpětně navíc napadl její platnost.

Dokument z roku 1997 dostal již několik přílepků v podobě dodatků. DPP tak tvrdí, že předmětná smlouva je koncesní, spadá pod koncesní zákon, a proto jsou její dříve přijaté změny neplatné, což zneplatňuje celou smlouvu.

Stejně se v minulosti vyjádřil i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Podle zástupců Rencaru je však rozhodnutí antimonopolního úřadu fakticky nesprávné a nedůvěryhodné. Podle názoru Rencaru o koncesní smlouvu nejde a platnost smlouvy obě strany potvrzovaly tím, že ji od roku 1997 do roku 2016 plnily.



„Společnost Rencar odvádí pevně stanovenou částku za pronájem reklamních ploch, dále odvádí dohodnutá procenta z obratu z reklamní činnosti a navíc se stará o veškerý mobiliář DPP,“ řekl MF DNES mluvčí společnosti Jiří Chvojka.

Zatím úvodní řeči

Mezitím soud rozhoduje o tom, zda má k plnění za stávajících podmínek vůbec docházet. Smlouva s městským podnikem je podepsaná až do roku 2031. Až do poloviny května přitom zazněly jen úvodní řeči obou stran.

„Faktorem ovlivňujícím délku tohoto řízení je zajisté složitost věci, kdy právní argumentace obou stran v tomto řízení je rozsáhlá a poměrně komplikovaná,“ řekla MF DNES mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková. Podle ní se Rencar navíc dopouští obstrukčních kroků.

„Řízení je zatíženo opakovanými nedůvodnými návrhy Rencar na vydání předběžných opatření,“ uvedla Řehková. Těch firma podala celkem šest a soud je všechny smetl ze stolu. Řehková dodala, že dopravní podnik eviduje platbu 55 milionů „jako úhrady bezdůvodného obohacení na straně Rencar, jež vzniká při užívání majetku DPP bez řádné smlouvy.“ Obvodní soud se k případu smlouvy na reklamu vrátí v září. Podle Řehkové by již mohl padnout verdikt.

DPP je přitom ve značně schizofrenní situaci. Má totiž v Rencaru podíl 28 procent a má nárok i na několikamilionovou roční dividendu. Tu ale Rencar městské firmě nevyplácí již od roku 2015, kdy se vztahy mezi oběma stranami vyostřily.

Reklama za velké peníze

DPP si nechal vypracovat posudek, podle kterého by měl za pronájem ploch pro reklamní činnosti inkasovat až o sto milionů korun víc. Rencar sice v minulosti uvedl, že by městský podnik mohl od firmy dostávat i 120 milionů ročně, chtěl za to ale reklamní plochy navíc. O jejich údržbu by se navíc muselo starat město.

Šéf představenstva konkurenční skupiny BigBoard Richard Fuxa MF DNES řekl, že by jeho společnost mohla DPP na reklamních plochách odvádět 140 milionů ročně. BigBoardu se v poslední době daří část inzerce na majetku DPP přebírat. Reklamu prodává na 60 městských tramvajích, za které by měl DPP odvést asi 5 milionů korun ročně. „Za reklamu na plochách jedné tramvaje jsme dosud od Rencar dostávali zhruba 11 tisíc korun, od BigBoardu obdržíme přibližně 85 tisíc korun, tedy přibližně osminásobek,“ řekl vedoucí odboru Marketing a obchod DPP Josef Voltr.

Bigboard loni vysoutěžil na rok pronájem reklamních ploch na 300 autobusech MHD za více než tři miliony korun. Příjmy DPP z pronájmu reklamních ploch na autobusech se mezitím navýšily na desetinásobek. Podle mluvčí DPP Řehkové bude městský podnik ve výběrových řízeních na provozovatele na prodej reklamy na části tramvají a autobusů pokračovat.