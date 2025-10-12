Logistika hlásí kritický podstav, autobusy i kamiony nemá kdo řídit

Veronika Doskočilová
Logistické a dopravní společnosti v Česku hlásí kritický nedostatek pracovníků. Dlouhodobě chybějí řidiči kamionů a autobusů i dalších dopravních prostředků, přestože to nejsou špatně placené pozice. Firmy proto stále více spoléhají na pomoc ze zahraničí.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Michal Klíma, MAFRA

„Logistika patří k sektorům, kde firmy hledají lidi s největšími obtížemi. Nedostatek pracovníků v těchto oborech je často spojen s náročnějšími směnnými provozy, nižšími mzdami a omezenou flexibilitou,“ vysvětluje Jitka Kouba, marketingová ředitelka Grafton Recruitment.

Ti, kteří mají řidičský průkaz skupiny B, mohou víceméně bez dalších podmínek pracovat jako kurýrní řidiči, jako rozvoz objednávek v gastronomii, ale i coby řidiči pro logistické firmy. Průměrná nástupní mzda na těchto pozicích je 34 000 korun hrubého. Meziročně je to o pět procent více.

Kromě toho si tito řidiči mohou vydělat další peníze, pokud se rozhodnou vzít přesčasy nebo víkendové směny. Měsíčně se jim tak mzda může navýšit o tři až šest tisíc korun. Bohužel i tak hlásí firmy nedostatek pracovníků a navíc tu panuje vysoká fluktuace. „Zaměstnanci jsou často ochotni odejít i kvůli drobnému navýšení mzdy nebo výhodnějším benefitům, které jim nabídnou u konkurence,“ popisuje Kouba.

Nezájem mladší generace

Podobně je to u pozic vyžadujících řidičský průkaz skupiny D nebo C+E. Většinou tedy řidiči kamionů nebo linkových a dálkových autobusů, které teď firmy hledají asi nejvíc. „Největší poptávka je po řidičích autobusů a logistické firmy hledají především profesionální řidiče kamionů a rozvozových vozidel,“ říká Michal Španěl, manažer a datový analytik pracovního portálu JenPráce.cz.

Zde si však navíc zájemci musí udělat profesní průkaz a také absolvovat povinná školení. Zároveň pak vzhledem k povaze práce mají tito řidiči i větší zodpovědnost.

Ani tady přitom nejsou nástupní mzdy malé. U řidičů autobusů je to 38 000 korun měsíčně, což je zároveň o sedm procent více než loni.

Pokud navíc pracují v noci, o víkendech či státních svátcích, mají průměrnou odměnu ještě vyšší, a to zhruba o čtyři až sedm tisíc korun. Řidiči kamionů si pak průměrně přijdou na 45 200 korun měsíčně, tedy o šest procent více než v roce 2024. A v případě dlouhých cest mimo domov pak mají díky dietám také ještě vyšší odměny, a to průměrně o osm až dvanáct tisíc korun měsíčně.

Nedostatek pracovníků potvrzují i dopravci. „Stejně jako ostatní dopravci v celé republice i my vnímáme, že profesionálních řidičů je na trhu práce nedostatek,“ říká Jan Holub, tiskový mluvčí společnosti Arriva. Příčiny vidí i v demografickém vývoji. „Velká část zkušených řidičů odchází do důchodu a zájem mladší generace je nižší,“ dodává Holub.

Přestože měsíční mzda řidiče kamionů může být i o 20 až 30 procent vyšší díky příplatkům, nedaří se klíčové pozice obsadit. „Největší problémy mají kraje blízko hranic s Německem a Rakouskem: Ústecký, Karlovarský, Plzeňský a Jihočeský,“ vyjmenovává Španěl.

Je to logické. V těchto krajích mají řidiči mnoho možností, jak se uplatnit v sousedních zemích, a to za výrazně vyšší peníze. Z pochopitelných důvodů proto odcházejí za prací do ciziny, což jen dál prohlubuje nedostatek pracovníků v tuzemsku.

Hluboce zakořeněný problém

Dalším kritickým bodem jsou menší obce a venkov. Dojíždění za prací je zde komplikované a pracovní podmínky bývají paradoxně horší. Lidé v těchto regionech navíc dostávají v průměru i méně benefitů. „Dopravci těchto oblastí mají větší potíže zaměstnat dostatečný počet řidičů linkových autobusů,“ dodává Španěl.

Celá situace navíc není krátkodobá. „Jde o dlouhodobý a hluboce zakořeněný problém českého pracovního trhu. Situace není akutní ve smyslu kolapsu, ale rozhodně je chronicky napjatá a strukturálně neudržitelná. Chybí nám desítky tisíc profesionálních řidičů,“ říká Jiří Halbrštát, ředitel náboru a marketingu ManpowerGroup.

Situaci se zaměstnavatelé snaží řešit různě. Někteří nabízejí náborové příspěvky, příspěvky na bydlení či na dojíždění, ale i stravenky nebo příspěvky na penzijní spoření. „Větší dopravci lákají na zkrácené úvazky, flexibilní směny nebo garantované volné víkendy, aby povolání oslovilo i mladší generaci či rodiče s dětmi,“ popisuje Španěl. Některé dopravní podniky pak uchazečům hradí nutná školení či získání potřebného řidičského oprávnění.

Přesto není pracovníků dost, což vede následně k přesčasům a prodlužován směn, takže na odpočinek po práci či péči o rodinu zbývá řidičům jen minimum času.

Částečně by situaci mohlo řešit zaměstnávání pracovníků ze zahraničí, což s sebou ale pro dopravce nese další administrativní zátěž. „Jde například o procesy spojené s vyřizováním pracovních povolení nebo nutnost jazykové přípravy,“ popisuje Holub. I tak však dopravci volí zahraniční pracovníky, protože to alespoň částečně zmírňuje podstav zaměstnanců.

12. října 2025

Logistika hlásí kritický podstav, autobusy i kamiony nemá kdo řídit

12. října 2025

11. října 2025

11. října 2025

11. října 2025  16:03

11. října 2025

11. října 2025

11. října 2025  9:17

11. října 2025

11. října 2025

11. října 2025

