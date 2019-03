Resort dopravy otočil, nově odmítá zrušit povinné přimíchávání biopaliv

Ferjenčík navrhoval zařadit debatu o změně postoje ministerstva na program jednání Sněmovny, poslanci to ale neschválili. Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) odmítá, že jde o „veletoč“. K největším výrobcům biopaliv v Česku patří firma Preol ze svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše (ANO).

„Ministerstvo dopravy dalo k poslanecké novele zákona o ochraně ovzduší skutečně kladné stanovisko, které jsem změnil. O žádný veletoč se ale nejedná, byl jsem několik dní v zahraničí a původní stanovisko podepsal náměstek, který mě zastupoval,“ sdělil dnes ČTK ministr dopravy Ťok prostřednictvím tiskového odboru ministerstva.

S návrhem novely zákona o ochraně ovzduší, který by povinné přimíchávání zrušil, přišly čtyři desítky poslanců z pětice klubů. Přimíchávání biopaliv první generace podle nich přináší negativní důsledky. Uvádějí, že podle řady důkazů se biopaliva nepodílejí na snižování emisí skleníkových plynů.

Premiér Andrej Babiš (ANO) před dvěma týdny při sněmovních interpelacích řekl, že s poslaneckým návrhem nesouhlasí. Podle něj by vedl pouze k tomu, že by za to hrozila Česku pokuta od Evropské komise.

Jedním z největších zpracovatelů řepkového semene a výrobcem metylesteru, který se přimíchává do bionafty, je společnost Preol z holdingu Agrofert. Vlastníkem Agrofertu byl premiér Babiš, který akcie Agrofertu kvůli změně zákona o střetu zájmů převedl v roce 2017 do svěřenského fondu. „A pokud samozřejmě narážíte na nějaké moje minulé podnikání, tak dávno před tím, než jsem se v tom v minulosti nějak angažoval, to vzniklo,“ řekl ve Sněmovně v odpovědi na interpelaci poslance Pirátů Radka Holomčíka.



Ťok: zrušením přimíchávání by ČR nesplnila závazek EU

Ministerstvo dopravy koncem minulého týdne na vládním webu doporučilo vládě zaujmout kladný postoj a s návrhem souhlasilo. Poznamenalo, že přimíchávání představuje zvolený způsob, jak dosáhnout desetiprocentního cíle používání energie z obnovitelných zdrojů k roku 2020 v dopravě. „Existuje však již velké množství důkazů o tom, že biopaliva první generace se nepodílí na snižování emisí skleníkových plynů, ba naopak,“ stálo v původním stanovisku ministerstva.

Nově ministerstvo zaujalo negativní postoj. „Po podrobnějším vnitroresortním projednání a při zohlednění stanovisek jiných oslovených resortů zaujímá ministerstvo dopravy k výše uvedenému poslaneckému návrhu negativní stanovisko,“ stojí v aktuálním stanovisku na vládním webu.

Ministr Ťok uvedl, že původní stanovisko říkalo, že přimíchávání biopaliv první generace je z řady důvodů problematické a je třeba postupně je nahrazovat biopalivy druhé generace. Problémem však podle něj je, že to nelze udělat hned a už vůbec ne přijetím navrhovaného zákona.

Poukázal i na to, že zrušením povinnosti přimíchávání biosložek do paliv by Česko nesplnilo závazek EU používat deset procent energie z obnovitelných zdrojů v dopravě do roku 2020. Připomněl, že parlament již schválil zákon, který podíl biopaliv druhé generace v pohonných hmotách započítává dvojnásobně.

„Stalo se to, že v pátek dalo ministerstvo pozitivní stanovisko k našemu návrhu na zrušení povinného přimíchávání biopaliv do nafty, aby v úterý to zrevokovalo a dalo tam negativní stanovisko k úplně stejnému návrhu. Pozoruhodné na tom je, že lhůta k připomínkování byla do pondělí,“ řekl ČTK poslanec Ferjenčík.