Mimo jiné by mohla dálnice propojit Plzeň a Jihlavu skrze Písek a Veselí nad Lužnicí nebo by se mohl postavit další vzdálenější dálniční prstenec kolem Prahy, který by město obkroužil mezi Benešovem, obkroužil by Brdy a na severu propojil Kladno se Slaným.

Podle Kupky ale není argumentem, že pokud vznikne širší okruh, neměl by se dostavovat aktuálně řešený Pražský okruh, jemuž chybí hlavně severní část a měl by být hotový v roce 2031. „Chci pětkrát podtrhnout, že dostavba Pražského okruhu je nezbytná podmínka na ulevení pražské dopravní situaci,“ vysvětlil ministr.

Cena za hlavní i vedlejší koridory by mohla být 360 miliard korun, ale v cenách roku 2021. Od té doby se už kumulovaná inflace překročila 25 procent, takže už nyní by stály dopravní stavby minimálně 450 miliard korun.

Zatím jde jenom o vyhodnocení dopravních potřeb projednaných se zástupci měst a krajů. Nyní se začne s vyhledávacími studiemi, které by mohly zpřesnit místa, kudy by dálnice mohly vést. „Bavíme se o tom, že začneme v tom území hledat tu nejvýhodnější trasu. Byl bych nerad, kdyby si někdo zoomoval trasu a říkal, že je třeba kilometr od obce a proto je nepřípustná,“ řekl novinářům Kupka.

Středočeský okruh kolem Prahy by měl měřit 205 kilometrů, dálnice mezi Plzní a Jihlavou 185 km, dále by se mohla postavit 65kilometrová dálnice D19 mezi Domašovem a Prostějovem nebo spojení mezi Jihlavou, Chlumcem nad Cidlinou a Pardubicemi o délce 85 km.

Dalších 95 km by pak měly mít doplňující koridory například mezi Mladou Boleslaví, Martinovicemi a Jičínem nebo mezi Předměřicemi nad Labem, Hradcem Králové a Vamberkem. U nových dálničních staveb se počítá většinou s dvěma pruhy v každém směru, u pražské aglomerace nebo u staveb v okolí brněnské aglomerace by pak mohlo jít o tři pruhy v každém směru.

Vznikne 767 km vysokorychlostních železnic

Ministerstvo dále představilo také plány ohledně vysokorychlostních tratí. Počítá s 767 kilometry železnice, 484 kilometrů je pak už v projektové fázi. Letos by se měla začít stavit první část trati z Brna do Přerova, kde se bude jezdit 200kilometrovou rychlostí. Rychlé spojení by ale mělo být z Prahy do Plzně, Karlových Varů, Ústí nad Labem, Libercem, Hradcem Králové nebo do Jihlavy.

Letos v lednu pak centrální komise ministerstva dopravy vybrala finální variantu projektu Metropolitního expresu, mají se postavit dva samostatné tunely pod centrem Prahy o délce přes 10 kilometrů. Počítá se s výstavbou čtyř nových stanic v centru Prahy – v Karlíně, na Florenci, na Václavském náměstí a na Karlově náměstí.

„Tunely budou schopny pojmout až 16 spojů za hodinu v každém směru, což výrazně zvýší kapacitu a efektivitu městské dopravy. Celkové náklady na tento projekt se aktuálně odhadují na 185 miliard korun,“ uzavřel Kupka.