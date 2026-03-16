Důsledky války již pocítil celý svět. V Asii chybí plyn, zdražují plasty i letenky

Válka v Perském zálivu během několika týdnů proměnila energetické trhy po celém světě a důsledky konfliktu jsou už patrné v každodenním životě po celém světě. Řeší je stejně majitelé restaurací v Indii, zemědělci v Thajsku, výrobci plastů v Číně i továrníci uprostřed Evropy.
Mezinárodní letiště v Dubaji (1. března 2026)

Mezinárodní letiště v Dubaji (1. března 2026)

Přes čelní sklo vozidla je vidět kouř stoupající z Mezinárodního letiště v...
Útok na dubajské letiště. Íránský dron dopadl blízko odbavovací haly
Nedaleko mezinárodního letiště v Dubaji dopadly dva íránské drony. (11. března...
Nedaleko mezinárodního letiště v Dubaji dopadly dva íránské drony. (11. března...
Krize způsobená uzavřením Hormuzského průlivu se začala nejrychleji projevovat v Asii, která je na dodávkách energie z Perského zálivu silně závislá. Za normálních okolností jím proudí zhruba pětina světové produkce ropy a také významné množství množství zkapalněného ropného plynu (LPG), neboli propan-butanu, který se používá v domácnostech i průmyslu.

Výrobní linky i svatby bez paliva

Krize je viditelná v indickém průmyslu. Ve městě Vadodara ve státě Gudžarát se výrobce telekomunikačních technologií Associated Power Structures snaží narychlo hledat alternativní paliva poté, co jeho dodavatel oznámil možné zpoždění dodávek plynových láhví pro průmyslové pece.

„Nikdy jsme nic podobného nezažili,“ říká viceprezident pro nákup Alpeš Patel. „Teď se snažíme získat alespoň minimální množství paliva, aby pece vůbec mohly běžet.“

Situace vytvořila také prostor pro pašeráky. Ti nakupují levnější LPG například v Malajsii nebo Bangladéši a následně jej prodávají v Indii za výrazně vyšší ceny. Bangladéšská vláda proto zvažuje zavedení přídělového systému.

Habibi Come to Dubai? Masový odchod cizinců ohrožuje ekonomiku města

V indickém městě Coimbatore vznikl nečekaný problém uprostřed svatební sezony, píše agentura Bloomberg. Restaurace a slavnostní sály byly na polovinu března rezervované dlouhé měsíce dopředu. Místo příprav na oslavy ale zaměstnanci místního řetězce Sree Annapoorna obvolávali klienty s nepříjemnou zprávou: plynu je málo a menu se bude muset omezit.

„Někteří zákazníci byli velmi rozzlobení. Jenže dodávky LPG nejsou v naší moci,“ říká generální ředitel společnosti Jegan Damodarasamy.

Podle indické gastronomické asociace používá zkapalněný plyn asi 80 procent restaurací v zemi a většina podniků má zásoby jen na několik dní.

Na černém trhu se nyní plynové láhve prodávají za dvojnásobek až trojnásobek běžné ceny, která v Dillí činila kolem 1 900 rupií (zhruba 440 korun). Vláda navíc upřednostňuje zásobování domácností před průmyslem, což komplikuje situaci výrobním firmám.

Nedostatek nafty a dražší letenky

Energetický šok zasahuje i další regiony. Někteří thajští zemědělci už hlásí nedostatek nafty a omezení při tankování. Thajská vláda minulý týden uvedla, že na udržení cen dieselového paliva vynakládá asi 32 milionů dolarů denně, a vyzvala obyvatele, aby nepanikařili a nevytvářeli zásoby.

Evropa pak čelí rostoucím cenám leteckého paliva. Přibližně polovina jeho dovozu totiž obvykle prochází právě Hormuzským průlivem. Cena kerosinu minulý týden vystřelila na rekordních více než 1 640 dolarů za tunu. Aerolinky už připouštějí, že vyšší ceny letenek jsou nevyhnutelné.

V ohrožení je evropský průmysl, který se sotva zotavil z předešlé energetické krize. „První hmatatelný dopad, který nyní vidíme, je v logistice: náklady na dopravu vzrostly,“ řekl listu Wall Street Journal Gerhard Freitag, vedoucí závodu společnosti Claas, výrobce zemědělských strojů se sídlem v západním Německu. Firma má podle něj dopředu zajištěné energetické kontrakty, takže vyšší ceny se v jejích nákladech projeví až se zpožděním.

Ropa z nouzových rezerv se v Evropě dostane na trh koncem března

Větší obavy má podle generálního ředitele Claasu Jana-Hendrika Mohra zemědělský sektor. Rostoucí náklady na vstupy – od nafty po hnojiva – po vypuknutí konfliktu s Íránem dále zatěžují už tak nízké marže farmářů. „Tlak na ziskovost zemědělců by nakonec mohl vést k růstu cen potravin,“ uvedl Mohr.

Hrozba nové inflace

Energetický šok přichází v době, kdy se světová ekonomika teprve vzpamatovávala z pandemie covidu, války na Ukrajině a vysoké inflace posledních let. Podle analytiků z Oxford Economics by globální ekonomika mohla recesi ještě uniknout, pokud by ceny ropy zůstaly kolem současné úrovně zhruba dva měsíce.

Američané znejistěli. Válka na Blízkém východě oddálila jejich nákup domů i aut

Pesimističtější scénář však počítá s růstem až na 140 dolarů za barel. To by znamenalo výrazné zpřísnění finančních podmínek a recesi v některých regionech.

„Vyšší ceny paliv se promítají do celé ekonomiky. Zdražuje doprava zboží, provoz továren i letecká doprava – a to se nakonec projeví v cenách běžných výrobků,“ vysvětlil Bloombergu Haris Khurshid, investiční ředitel společnosti Karobaar Capital v Chicagu.

Plast jako potrava pro továrny

Problémy se neomezují jen na paliva. Nedostatek ropných produktů začíná zasahovat také chemický průmysl, který potřebuje polotovary z ropy pro výrobu plastů nebo obalových materiálů.

KOMENTÁŘ: Trauma z války v Íránu promění Perský záliv. Ekonomicky i vojensky

Výrobce hraček Lin Qian, který provozuje továrny ve Vietnamu a v čínském Šen-čenu, říká, že ceny plastových komponentů během prvního týdne války vyskočily až o padesát procent. „Je to naprosto šílené. Plastové materiály jsou potravou pro naše továrny,“ říká. Zatím má dostatek surovin na dva týdny výroby. Pokud ale ceny neklesnou, bude podle něj muset výrobu zastavit.

Politický problém

Rostoucí ceny energií už začínají být politickým tématem v mnoha zemích. Ve Spojených státech se průměrná cena benzinu od začátku konfliktu zvýšila o více než 70 centů za galon a dosáhla nejvyšší úrovně za více než dva roky.

„Ty výkyvy jsou šílené. Je těžké vůbec pochopit, co se na trhu děje,“ říká Kate Childsová, prezidentka palivové společnosti Tuxis-Ohr’s Fuel v americkém Connecticutu. Analytici upozorňují, že ceny energií jsou pro voliče velmi viditelné. „Když ceny na pumpách dlouhodobě rostou, velmi rychle se z toho stává domácí politický problém,“ dodává Khurshid.

Ani případné rychlé příměří by podle expertů neznamenalo okamžitý návrat k normálu. Poškozená infrastruktura, uzavřená ropná pole i útoky na exportní terminály mohou znamenat dlouhé měsíce obnovy.

Mezitím se energetická krize dál šíří ekonomikou – od kuchyní indických restaurací až po globální výrobní řetězce. „Jsme v byznysu už 58 let,“ říká šéf indických restaurací Sree Annapoorna Jegan Damodarasamy. „A poprvé v historii jsme museli lidem říct, že naše slavné dosy (tenké, křupavé placky z fermentovaného těsta – pozn. red.) dnes prostě nemáme.“

Až 20 nových reaktorů. Česko čeká jedinečná jaderná expanze, říká nástupce Drábové

Obchod za čtvrt miliardy. Vila podnikatele Dejčmara na Vinohradech se prodala

Vila na pražských Vinohradech se prodává za čtvrt miliardy korun. (30. července...

Vinohradská vila z roku 1906 už má novou majitelku. Za 11,5 milionu dolarů, což je přepočtu zhruba 240 milionů korun, historickou vilu od podnikatele a investora Václava Dejčmara koupila podnikatelka...

Test kávy z řetězců: doušky radosti i velké nedostatky, nejhůř dopadla známá značka

Plod kávovníku je ovoce, proto je dobře připravená káva svěží, šťavnatá a jiskrná. Harmonicky propojuje nakyslou, sladkou a lehce nahořklou chuť, má plné tělo a příjemný dozvuk na patře. A jde sehnat...

O ropu vůbec nejde. Šéf čerpadlářů vysvětluje, proč zdražuje hlavně nafta

Napětí na Blízkém východě výrazně rozhýbalo ceny pohonných hmot a na evropském trhu zdražuje rychleji nafta než benzin. Proč tomu tak je, vysvětluje v rozhovoru pro iDNES.cz Ivan Indráček, šéf SČS –...

Habibi Come to Dubai? Masový odchod cizinců ohrožuje ekonomiku města

Desítky tisíc turistů a zahraničních rezidentů opustily Spojené arabské emiráty poté, co Spojené státy a Izrael zahájily útoky vůči Íránu. Konflikt otřásá především Dubají, jejíž ekonomika stojí na...

Kurýři po celém Česku chystají protest, jídlo nedovezou. Chtějí lepší podmínky

Kurýři rozvážkových služeb v Česku plánují na pátek 13. března celostátní jednodenní protest. Zapojit se mají pracovníci tří velkých platforem Foodory, Woltu i Bolt Foodu, část z nich nebude aktivní....

Důsledky války již pocítil celý svět. V Asii chybí plyn, zdražují plasty i letenky

Mezinárodní letiště v Dubaji (1. března 2026)

Válka v Perském zálivu během několika týdnů proměnila energetické trhy po celém světě a důsledky konfliktu jsou už patrné v každodenním životě po celém světě. Řeší je stejně majitelé restaurací v...

16. března 2026

Česko přesvědčuje další státy o nutnosti změny povolenek. Máme šanci, říká Havlíček

Česká republika se snaží ohledně změny systému emisních povolenek propojit s vlivnými členskými zeměmi, jako je Německo a Itálie, podle ministra průmyslu Karla Havlíčka se to daří. Ministr v pondělí...

V Brně otevřel nový hotel, nabídne kongresovou kapacitu pro 1 300 hostů

Na místě někdejšího brněnského hotelu Metropol v ulici Dornych se nově otevřel hotel Clarion. Čtyřhvězdičkové ubytovací zařízení má přes 200 pokojů, jeho provozovatelem je společnost CPI Hotels. Nový...

Ostravská Nová Huť letos sníží počet zaměstnanců, odejít může až 270 lidí

Ostravská společnost Nová Huť chce letos snížit počet zaměstnanců. Opatření se může dotknout až přibližně 270 lidí. Odborový předák Petr Slanina uvedl, že se odbory obávají toho, že by se v takovém...

Transparentní mzdy i smlouvy pro platformy. Juchelka chystá dvě klíčové novely

Letošní připravované novely zákoníku práce přinesou větší přehlednost v odměňování a přesně definují co je to závislá práce. Před podpisem smlouvy musí být jasno, kolik minimálně pracovník dostane...

Švýcaři podporují zavedení nové daně pro nejbohatší, zjistil průzkum

Švýcarští voliči jsou pro to, aby bohatší obyvatelé platili vyšší daně na financování armády a důchodů. Více než dvě třetiny obyvatel podporují návrh na zavedení federální daně ve výši 0,33 procenta...

Průmyslovou připravenost nelze vytvořit přes noc, varuje šéf zbrojovky

Okamžité vyzbrojení a dovybavení armády a bezpečnostních složek se v současném nestabilním světě jeví bez vlastního silného obranného průmyslu takřka jako nemožné. Chybějí výrobní kapacity a extrémní...

Obavy o dodávky ropy přetrvávají, trhy vyhlížejí uvolnění nouzových rezerv

Ceny ropy se dál zvyšují. Předpokládá se jejich další růst, válka USA a Izraele proti Íránu vstoupila do třetího týdne, což ohrožuje ropnou infrastrukturu a udržuje Hormuzský průliv uzavřený. Na trh...

Letiště v Dubaji po útoku dronem obnovuje dopravu. Mimo provoz bylo sedm hodin

Letiště v Dubaji se po pondělním dronovém útoků chystá obnovit provoz. Útok na zhruba sedm hodin paralyzoval důležitý letecký uzel ve Spojených arabských emirátech. První lety by měly odstartovat...

Otevírací doba během Velikonoc 2026. Který den se v Česku zavřou obchody?

Kdy budou mít obchody letos o Velikonocích otevřeno a kde si nenakoupíte? Záleží na velikosti obchodu.

NKÚ: Protipovodňová opatření za miliardy nesplnila cíle, tak je rezort snížil a vykázal plnění

U dotačních programů na protipovodňová opatření, které měly zlepšit schopnost krajiny zadržovat vodu, se nepodařilo tento cíl dostatečně zajistit, uvedl Nejvyšší kontrolní úřad. Kontroloval finance,...

Káva je živá. Pokud polevíte, je to v šálku poznat, říká česko-vietnamský barista

Vyrůstal na sladké robustě ze sáčku, dnes servíruje i aukční gejšu za tisíce korun. Česko-vietnamský kavárník a barista Tran Anh Thang alias Jackie propojuje vietnamské kořeny s precizností výběrové...

