Výrobce turbín Doosan Škoda Power vstoupil na burzu, obchody odstartoval zvon

Vstupem na burzu chce firma získat kapitál a možnost zajistit si přímý přístup na domácí a mezinárodní trhy k financování rozvojových plánů. Čistý výtěžek z nabídky chce primárně použít k posílení výrobních kapacit a konkurenceschopnosti.

Slavnostní ceremoniál, kterého se ve čtvrtek zúčastnil Sang-Hyeon Park, prezident mateřské jihokorejské společnosti Doosan Enerbility a jihokorejský velvyslanec Youngki Hong, odstartovalo typické zvonění na burzovní zvon.

Doosan Škoda Power stanovila v rámci veřejné nabídky cenu na 240 Kč za akcii. Veřejná nabídka akcií vzbudila podle Doosanu silný zájem jak u institucionálních tak retailových investorů. Nabídku na nákup akcií využila i přibližně třetina zaměstnanců.

Celková hodnota nabídky akcií při stanovené nabídkové ceně dosáhla téměř 2,527 miliardy korun. Prodávající akcionář si i po dokončení nabídky nadále ponechá ve společnosti kontrolní většinový podíl nejméně 67 procent. Ve volném oběhu by po skončení nabídky mělo být 33 procent akcií.

„Zájem investorů mne těší a věřím, že získané prostředky posílí pozici společnosti, zvýší její konkurenceschopnost na světovém trhu a přispějí k transferu nových technologií do ČR,“ uvedl předseda představenstva a ředitel Doosan Škoda Power Youngki Lim.

Emisí akcií chce firma získat kapitál, posílit prestiž a důvěryhodnost a zajistit si financování rozvojových plánů. Firma chce použít čistý výtěžek z nabídky primárně k posílení svých výrobních kapacit.

„To může zahrnovat střednědobé investice do nových strojů a zařízení k dalšímu zlepšování efektivity výrobního procesu, do digitalizace a informačních technologií zaměřených na posílení efektivnosti a ziskovosti, jako je vzdálený monitoring instalovaných souprav a řešení pro řízení výrobních toků, do výzkumu a vývoje budoucích aplikací nebo menší investice do náběhu výroby rotorů generátorů,“ uvedla firma.

Tuzemská Škoda Power se zaměřuje na výrobu a vývoj parních turbín, které se v plzeňském závodu vyrábí od roku 1904. Největší výrobky představují turbíny jaderné elektrárny Temelín, které mají výkon 1100 megawattů. Čtyři pětiny výroby jdou na export. Kromě Asie jsou hlavními odbytišti strojírenských výrobků z Plzně jihoamerické země, nově se společnost prosazuje na trhu ve Spojených státech amerických.

Společnost zaměstnává v Česku přes 950 pracovníků. Loni od začátku roku do 24. září vykázala firma zisk 355 milionů korun, za rok 2023 pak 559 milionů korun.