Cla, která na jaře americký prezident Donald Trump uvalil prakticky na celý svět, investory pořádně vyděsila. Jejich strach byl tak velký, že se začali zbavovat všech tamních investičních aktiv, což vedlo ke zřídkakdy vídané kombinaci výprodeje amerických akcií, dluhopisů i dolaru. V očích investorů se totiž kvůli celnímu kolotoči, který Trump odstartoval, začala otřásat pozice Ameriky jakožto bezpečného přístavu pro peníze a čitelného prostředí.

Netrvalo ovšem dlouho a Trump svůj postoj změnil. Takzvaná reciproční cla na 90 dnů pozastavil a později také snížil cla vůči Číně. Investoři na prezidentův mírnější postoj bez váhání zareagovali a Wall Street se v posledním měsíci těší z vydatného růstu. Index S&P 500 zahrnující pětistovku největších amerických firem už zvládl letošní ztráty kompletně dohnat, informuje CNN.

„Trhy dostaly záchvat vzteku, duply si kolektivně nohou a dostaly, co chtěly,“ řekl pro CNN Ed Yardeni, prezident investiční poradenské společnosti Yardeni Research. „Trump si uvědomil, že si zahrává s tekutým nitroglycerinem a že je čas ustoupit,“ dodal.

Vyhlídky na recesi blednou

Investory na vysokých clech znepokojovalo zejména to, že s největší pravděpodobností zpomalí ekonomiku a mohou v zemi vyvolat recesi. „Objevilo se obrovské množství obav z toho, že Trumpova cla způsobí zmatek a nejistotu a zvýší pravděpodobnost recese, a to nejen v USA, ale i v celosvětovém měřítku,“ uvedl dále Yardeni a dodal, že „Trump si nemohl dovolit nechat tento problém vyhnít“.

Pokaždé, když Trump ze svých celních požadavků ustoupil, analytici snížili pravděpodobnost recese v Americe, což investorům zvedalo náladu. Podle prognózy ekonomů JPMorgan Chase je nyní šance na recesi v USA nižší než 50 procent, zatímco na začátku dubna před Trumpovým 90denním pozastavením cel pro jednotlivé země odhadovali pravděpodobnost recese na 60 procent.

Goldman Sachs nyní vidí 35procentní šanci na recesi a šance na recesi na předpovědní platformě Polymarket klesly z 66 procent na 39 procent.

Riziko nikam nezmizelo

Výhled na celní politiku ve světě je nyní sice lepší než na začátku dubna, pořád jsou ale cla vyšší než před počátkem Trumpovy smrště. Průměrná efektivní celní sazba činí 17,8 procenta, což je podle výzkumného centra The Budget Lab at Yale nejvyšší hodnota od roku 1934. Cla tak podle zpravodajského serveru CNN v Americe zdražila například matrace, kočárky i elektrické nářadí.

Americká cla na Čínu už sice nejsou na úrovni 145 procent, ale stále jsou zvýšená na 30 procentech. To je dostatečně nízká hodnota na to, aby došlo k rozmrazení obchodu, ale zároveň dostatečně vysoká na to, aby stále způsobovala růst cen. A nikdo přesně neví, jak tato stále vysoká cla zasáhnou americkou ekonomiku - ani americká centrální banka (Fed), upozorňuje dále CNN.

Bílý dům nicméně tvrdí, že hospodářské škody budou minimální. Jiného názoru už ale jsou mnozí ekonomové, kteří očekávají prudký nárůst inflace a ztrátu pracovních míst, i když rozsah těchto dopadů nyní lze odhadovat jen těžko.

Ani rychlé oživení na trzích nevnímají všichni investoři optimisticky. Někteří z nich se totiž obávají, že růst na akciovém trhu je přehnaný. Mark Hackett, hlavní tržní stratég společnosti Nationwide, ve středu napsal, že „trh se v rekordním čase dostal z přeprodaného stavu do stavu překoupenosti. To omezuje krátkodobý růst,“.

Hackett také uvedl, že bez silnějšího růstu a zisků bude pro americké akcie obtížné prorazit na nová maxima.

Banka UBS pak rovněž středu snížila svůj postoj k americkým akciím z „atraktivního“ na „neutrální“ a upozornila, že většina dobrých zpráv již byla v současných hodnotách akcií oceněna.

Sam Stovall, šéf investiční strategie ve výzkumné společnosti CFRA, upozorňuje, že ve dvou třetinách všech medvědích trhů (klesající trh, pozn. red.) od druhé světové války se index S&P 500 po zotavení z dvouciferných procentních poklesů nakonec dostal na ještě nižší hodnoty, než byly ty předešlé. „Kolem nás je stále strašně moc nejistoty,“ upozornil Stovall.

Největším faktorem X, který do vývoje trhů promlouvá, je pak samotný Trump a jeho stále se vyvíjející obchodní agenda. Podle investorů má moc poslat trhy znovu hledat své dno. „Byla to uměle vytvořená korekce,“ řekl Stovall o dubnových výprodejích na burze, „a mohla by být znovu vytvořena, pokud prezident bude chtít,“ varoval.