KOMENTÁŘ: Ve zdravotnictví vznikne díra, jak ji zalepit? ptá se ekonom Stroukal

Stejné je to ale i s druhou největší položkou našich veřejných pokladen, tedy se zdravotnictvím. Přestože se na něj často zapomíná ve státním rozpočtu, kde je ministerstvo zdravotnictví druhým nejmenším ministerstvem hned po ministerstvu zahraničních věcí, v celkovém rozpočtu veřejných institucí už je to pozice přesně opačná a zdravotnictví je druhé od začátku. Velikostí je to oblast z nejvýznamnějších, tak už jen z toho titulu stojí za větší pozornost předpokládaný vývoj do budoucna.

A není to žádné věštění z kávové sedliny, protože demografický vývoj docela dobře známe. Samozřejmě neznáme tak dobře náš budoucí zdravotní stav, ale lidé, kteří budou čerpat ze zdravotního systému za 40 let poměrově významnou část, už dnes večer budou sedět na pivu s tlačenkou a ovlivňovat tím svůj budoucí zdravotní stav a s ním i náklady na celý systém. Pivo s tlačenkou jsem vybral naschvál, protože jsou to moje oblíbené neřesti, a tím tedy útočím do vlastních řad. Nicméně není žádné tajemství, že se v České republice nadprůměrně pije, kouří, nezdravě jí a všeobecně návykově žije. Pokud bychom měli v něčem dohánět Rakousko, tak první bychom se měli zamyslet nad zdravým životním stylem, teprve potom nad hrubým domácím produktem. I když ono jedno s tím druhým dost souvisí.

Díra, která nám vznikne v následujících dekádách ve zdravotním systému, se tak dá hned na první pohled dobře zalepit tím, že bychom žili zdravěji. To se snadno řekne, ale hůř udělá, avšak známe některé dobré nápady na to, jak zlepšovat prevenci anebo se vydat cestou negativní motivace. O spotřební dani z tichého vína se nemluví jen kvůli konsolidaci veřejných financí, ale napříč vládami zajímá zejména ministerstvo zdravotnictví. Prevence je jasná, ale o daních si můžeme myslet leccos, každopádně jsou to nástroje, které mají vést ke stejnému cíli.

Dřívější návyky se v našem dlouhém životě prevencí a daněmi měnit sice dají, ale je to pomalý proces, který vznikající díru zalepí jen zlehka. Samozřejmě je tu druhá možnost, a to zvýšení daní, či v tomto případě odvodů. To dokáže zalepit i velkou díru, nicméně zrovna v naší České republice patříme mezi země s nadprůměrným zatížením práce odvody, a další zvyšování je tak přinejmenším politicky obtížné. Možná by snad někdo našel prostor k přiblížení odvodů zaměstnanců k odvodům živnostníků, ale ani to není všespásné.

Zbývá nám ještě možnost vyššího zapojení soukromých peněz. Neradi to slyšíme, protože česká společnost je v některých ohledech (a mezi ně zdravotnictví patří) velmi rovnostářská. Skoro by se dalo parodovat, že přístup k lepší zdravotní péči si rádi odpustíme, pokud nám systém zaručí, že soused si také lepší nebude moci dovolit. Přitom v západní společnosti a svobodné ekonomice je absurdní, že nenecháme lidi utrácet své koruny za dražší péči, aniž by tím jakkoliv zasahovali do ústavně garantované péče ostatních.

Nic jiného nám nakonec ale stejně nezbude. V evropském srovnání patříme mezi pár zemí s nejnižším podílem soukromých peněz na financování zdravotnictví. Už to samo o sobě by nám mělo říkat, že je tu prostor pro posun směrem k průměru, ale i kdybychom soukromým korunám ve zdravotnictví nevěřili, jiná cesta není. I tady platí, že by to muselo být politicky nereálné, aby to zalepilo celou díru, ale je škoda, že nad tím vůbec úvahu nevedeme. Úvahu o svobodě volby v něčem tak důležitém, jako je zdravotnictví. Aby díru nemusely lepit daňové koruny těch nejchudších z nás, ale dobrovolná rozhodnutí těch nejbohatších.

Stejně jako u jádra či dálnic bychom si měli i u zdravotnictví rychle zvyknout na jednoduchou mantru vícezdrojového financování. Ani jedna z výše nastíněných cest není zázračná. Každá z nich bolí. Ale rezignovat na soukromé zdroje by bylo stejně krátkozraké jako třeba rezignovat na prevenci. A rezignovat na prevenci by bylo stejně krátkozraké jako rezignovat na hledání spravedlivějšího systému odvodů. Ta díra k zalepení bude opravdu veliká.