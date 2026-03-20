První týdny roku 2026 byly na zvraty a nečekané události dost vydatné. Na druhou stranu se asi od covidu dá sotva nějaké období označit jako stabilní.
Situace se neustále vyvíjí a nacházíme se v prostředí, ve kterém je velmi obtížné odhadnout budoucí vývoj. Nejistota je enormní. V posledních letech to ale vlastně není nic nového s tím, jak přichází jeden šok za druhým. Vypadá to, že se svět přepnul. Nejdříve přišel covidový šok, poté rozpad dodavatelských řetězců, válka na Ukrajině, energetická krize a následně vysoká inflace. Nyní je tu Donald Trump, což je šok sám o sobě. Z hlediska makroekonomie tento typ šoku v podstatě neznáme, aby byl jeden konkrétní prezident sám o sobě zdrojem takové nejistoty a rozkolísanosti. A do toho všeho se zhoršuje geopolitika. Nejdříve to byla Venezuela, nyní konflikt na Blízkém východě. Podle mého názoru to zapadá do celkové změny geopolitické situace, kdy se svět stává konfliktnější a více fragmentovaný.
Pokud se situace brzy neuklidní, pak se to samozřejmě brzy propíše do cen letenek a zájezdů.