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Domácnosti v Česku šetří na topení, každému čtvrtému je zima, ukázal průzkum

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  16:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Tepelný komfort doma nepociťuje téměř každý čtvrtý Čech, což je skoro dvakrát více než loni. Z aktuálního průzkumu dodavatele energií, společnosti Epet energie, vyplývá, že kvůli napjaté geopolitické situaci očekává zdražení energií 77 procent lidí. Více než polovina plánuje letos na topení ještě více šetřit.

Hlavním spouštěčem obav z cen energií je pro české domácnosti napjatá geopolitická situace, která ovlivnila také naplněnost podzemních zásobníků zemního plynu. Ty jsou na začátku topné sezony naplněny přibližně na 77 až 78 procent, což je o necelých 17 procentních bodů méně než ve stejném období předchozího roku. Průměrná naplněnost zásobníků napříč Evropskou unií se pohybuje okolo 75 procent.

Teplárny v Česku zahajují topnou sezonu, v podobném termínu jako loni

Zdražení energií jako důsledek geopolitické situace předpokládá 77 procent dotázaných, přičemž téměř každý čtvrtý se obává výrazného růstu cen. Kvůli geopolitické situaci letos plánuje více šetřit energiemi 54 procent respondentů, z toho přibližně každý osmý výrazně.

Nejistota se rovněž týká plynu. Čtyři z deseti Čechů považují zásoby v tuzemských zásobnících ve srovnání s předchozími roky za nedostatečné.„Je pochopitelné, že se lidé rostoucích cen energií obávají. Při snahách ušetřit by však domácnosti měly začít kontrolou ceny elektřiny a plynu. Pokud platí zbytečně vysokou cenu, uskromňování jim nepomůže a za energie budou nadále vydávat více, než je nutné,“ upozorňuje Roman Šmíd, obchodní ředitel dodavatele energií, společnosti Epet. Jak dodává, sjednání výhodnější ceny pro domácnost je zásadním krokem, který může pomoci snížit účty bez zásahu do tepla a pohodlí domova.

Třetina domácností topí méně, než by chtěla

Mnohé české domácnosti si ve snaze šetřit nemohou doma dopřát tolik tepla, kolik by jim vyhovovalo, vyplývá z průzkumu. Kvůli situaci na trhu s energiemi musí svou preferovanou teplotu snížit třetina dotázaných. Když pak přijde pocit chladu, řešením bývá další vrstva oblečení. Po svetru či mikině sahá téměř polovina respondentů, přičemž ženy tuto možnost volí častěji než muži. Ti naopak častěji zvýší teplotu na termostatu.

Chystáte se v nové sezoně šetřit na topení?

Mění se také představa o příjemné teplotě. V roce 2024 preferovalo doma 22 °C a více přes 23 procent respondentů, letos je to necelých 18 procent. Nejčastější volbou zůstává rozmezí 20 až 22 °C, které vyhovuje 56 procentům dotázaných. Přibližně čtvrtina dává přednost teplotě mezi 18 a 20 °C.

Víte, za kolik budete letos topit? Otestujte své znalosti plynu

Podle Šmída je rozdíl mezi tím, když má někdo rád chladnější ložnici a když si musí obléct další svetr i v obýváku, protože se bojí účtu za topení. „Úsporné návyky mají smysl, každý by si ale měl umět určit, kde pro něj končí rozumné šetření a začíná nepohodlí. Pokud doma dlouhodobě topíme méně, než bychom chtěli, měli bychom hledat úspory jinde než v dalším snižování teploty,“ doplňuje.

Nejistotu domácností navíc zvyšuje také proměnlivé počasí. Více než polovina Čechů vnímá zimy jako čím dál nestálejší: mírná období podle nich střídají náhlé silné mrazy, což komplikuje plánování spotřeby energií. Mírnější a kratší zimy, díky nimž klesají náklady na vytápění, zaznamenává jen pětina dotázaných. Spotřebu energií proto dává smysl průběžně sledovat a získat přehled o tom, jak se mění v závislosti na počasí. Alespoň občas ji kontrolují tři čtvrtiny Čechů, pravidelně však pouze třetina.

Zima bude náročná, upozorňuje eurokomisař

Energetici však ujišťují, že i přes nižší stav zásob plynu proti loňsku je Česká republika připravena na zimní sezonu bezpečně. Zásobníky neslouží jako jediný zdroj, plyn do Česka proudí v průběhu zimy průběžně přes mezinárodní sítě i z LNG terminálů.

Evropská unie neočekává, že by jí v nadcházejícím období hrozil nedostatek energií. Vysoké ceny ale mohou dál výrazně dopadat na domácnosti a podniky, uvedl ve čtvrtek před jednáním ministrů energetiky v Lucemburku eurokomisař pro energetiku Dan Jörgensen. Nadcházející zima bude podle něj pro mnoho evropských občanů náročná a EU musí udělat vše pro to, aby jejich problémy zmírnila.

Unii opět trápí ceny energií a dovoz plynu. Doba je vážná, upozorňuje eurokomisař

„V současnosti bohužel téměř 50 milionů Evropanů si kvůli vysokým cenám energií nemůže dovolit dostatečně vytápět své domovy. Je přitom pravděpodobné, že tento počet ještě vzroste,“ řekl novinářům Jörgensen.

„Mé poselství členským státům je zcela jasné: udělejte vše, co můžete, abyste co nejrychleji omezili závislost na fosilních palivech,“ dodal. To podle něj znamená využívat více obnovitelných zdrojů energie, ale také přecházet od plynových a olejových kotlů k tepelným čerpadlům a od automobilů se spalovacími motory k elektromobilům. Členské státy zároveň vyzval, aby případné dotace na fosilní paliva poskytovaly cíleně a pouze dočasně.

Naplněnost zásobníků

Zdroj: Plynárenská infrastruktura v Evropě - AGSI (gie.eu)
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