Na čem ušetříme, ptají se chudší domácnosti. Trápí je ceny jídla i bydlení

Veronika Doskočilová
Rozpočty nízkopříjmových domácnosti, které nemají ani 25 tisíc korun měsíčně, napíná růst energií, potravin a nákladů na bydlení. A i když by se letos měla situace zlepšit, velká část z nich hledá, kde ušetřit.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Do kategorie nízkopříjmových domácností v Česku spadají ty, jejichž čistý příjem je do 25 tisíc korun měsíčně. Právě z nich se 41 procent obává, že letošní rok pro ně bude finančně náročný. A to do té míry, že musí opět řešit, kde se uskromní, vyplývá z průzkumu společnosti Provident Barometr.

„Největším problémem pro nízkopříjmové domácnosti jsou náklady spojené s bydlením, hlavně nájem a energie. Více než třetina nízkopříjmových domácností uvedla, že právě bydlení jim letos vezme největší část rozpočtu,“ říká Petr Javůrek, hlavní finanční analytik Provident Financial. U běžné populace sdílí stejné obavy jen 25 procent domácností.

Jak zlevnit potraviny? Ministr chystá plán: zřídí ombudsmana a monitor cen

Mezi náklady spojené s bydlením běžně patří nájem, hypotéka a účty za energii. A právě ty se v průzkumu objevují na prvních příčkách každoročně. Mění se pouze to, kolik domácností se těchto nákladů postupně začíná obávat. Letos tyto obavy sdílí 35 procent nízkopříjmových domácností. Nejčastěji jde o mladou generaci do 26 let.

V kontextu vývoje mezd dávají jejich obavy smysl. Na vývoji mediánové mzdy je vidět, že ta rostla pomaleji než průměrná, takže se finanční situace nižších příjmových domácností zlepšovala pomaleji. Přehled za první pololetí roku 2025 pak situaci dokresluje.

„Deset procent zaměstnanců nebralo tehdy ani celých 25 tisíc korun měsíčně. Přitom mají tyto domácnosti za sebou prudký růst cen energií, nájemného, potravin a podobně,“ říká Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas.

Vyšší mzdy rostou rychleji

Rozdíl mezi růstem průměrné a mediánové mzdy v posledních dvou letech narostl o procentní bod. „Jinak řečeno, vyšší mzdy rostly rychleji nebo mzdové nůžky se rozevřely. Nejde o dramatický rozdíl, nicméně historicky je to poměrně nezvyklý jev,“ říká Michal Skořepa, ekonom České spořitelny a člen Výboru pro rozpočtové prognózy.

Důvodem může být pozvolný přesun pracovní síly z průmyslu do služeb, kde je mzdová hladina nižší – tedy alespoň ta oficiální, přiznávaná. „Ve skutečnosti příjmy dotyčných domácností klesnout nemusejí, jen se z části přemění na příjmy takzvaně na ruku,“ doplňuje Michal Skořepa.

Obavy z růstu nákladů na bydlení ale panují i u široké veřejnosti. Tam jsou však obavy způsobeny končící fixací hypotéky, která stresuje 28 procent domácností s běžnými příjmy. A oprávněně. „Když si před pěti lety brali hypotéku, úrokové sazby se pohybovaly kolem dvojky. Nyní jsou více než dvojnásobné, takže musí počítat s vyššími měsíčními splátkami,“ vysvětluje Petr Dufek.

Na druhé straně ale statistiky ukazují, že podíl hypoték se zpožděním ve splácení je už několik let na historicky minimální úrovni. „To naznačuje, že naprostá většina domácností s hypotékou má ve svém rozpočtu pro zvládnutí aktuálního vývoje dostatečné rezervy,“ doplňuje Michal Skořepa. Ačkoli se tedy stresují i domácnosti s běžným příjmem, nejde o situaci, která je ohrožuje existenčně.

Zmíněné strachy z vysokých nákladů na bydlení se pak většinou promítají do potravin. A to obzvlášť u nízkopříjmových domácností. „Čtyři z deseti se zde bojí růstu nájmu nebo nakupují levnější potraviny. Je proto vidět, že opravdu šetří na těch základních věcech,“ dodává Petr Javůrek.

Hypotéky v novém roce zdražily, lepší to nebude. S koupí ale neváhejte, radí experti

Slevy vyhledává 46 procent z nich a 31 procent dotázaných nakupuje potraviny pouze po menších množstvích. U běžné populace ale naopak došlo ke zlepšení. Standard si v roce 2024 snížilo 40 procent dotázaných, ale v roce 2025 to bylo jen 35 procent. A slevách nakupovalo jen 41 procent, i když v roce 2024 to uvedla rovná polovina respondentů. Jde tak pravděpodobně o důsledek toho, že vyšší mzdy rostly rychleji.

Dalším sledovaným ukazatelem je samotná finanční situace domácností a míra obav týkající se jejího zhoršení. To letos očekává 20 procent nízkopříjmových domácností. A kromě toho dalších jedenáct procent dotázaných uvedlo, že předpokládá, že letos o práci přijdou.

Obavám navíc nahrává současná situace na trhu práce. „V posledních dvou letech dochází k postupnému zvyšování míry nezaměstnanosti. Možností částečných úvazků jsou malé, brigád loni také ubylo,“ poukazuje Petr Dufek. Firmy se často snaží vytěžovat kmenové zaměstnance a brigádníky nenabírají. „Příležitostí, snad kromě stavebnictví, fakticky ubylo,“ dodává.

Na to ale nízkopříjmové domácnosti nejsou dlouhodobě připraveny. „Jde o skupinu lidí, která často mění práci, nemá stabilní pracovní poměr a je pro ni těžší najít si zaměstnání s pravidelným výdělkem, který se nebude měnit dle aktuální situace,“ říká Javůrek. Typicky jde podle něj o lidi pracující na dohodu o pracovní činnosti nebo na dohodu o provedení práce, případně o matky na mateřské dovolené, které si přivydělávají. A také sem spadají pracující důchodci.

Ekonomika poroste a inflace bude pod dvěma procenty, očekávají bankovní analytici

„Je to skupina lidí, která nemá vytvořenou finanční rezervu, a proto se jich dotýká mnohem výrazněji jakékoliv zvýšení nezbytných výdajů,“ vysvětluje Javůrek. Pokud potřebují pokrýt nenadálý výdaj, je to pro ně často problém, protože jejich příjmy nemusí být stabilní v čase.

Od výplaty k výplatě

Nízkopříjmovým domácnostem hází „klacky pod nohy“ i regionální rozdíly napříč Českem. Tam, kde jsou volná místa, paradoxně chybí zaměstnanci, kteří by se o ně ucházeli. A naopak tam, kde je vysoká nezaměstnanost, místa nejsou. Současný stav realitního trhu navíc nastavuje jasné striktní limity migrace za prací. „Asi těžko lze očekávat, že se dělník z Karviné snadno přestěhuje do Prahy, která je z pohledu nákladů na bydlení nejdražší v ČR,“ poukazuje Petr Dufek.

Problematický je také potenciální výpadek příjmu. Toho se obává dvakrát více nízkopříjmových domácností než běžné populace. „Tyto domácnosti fungují většinou od výplaty k výplatě, nízký příjem jim neumožňuje vytvořit finanční rezervu, a jakékoliv snížení příjmu, nebo dočasný výpadek je pro ně velký problém,“ podotýká Martin Bačina, obchodní ředitel z Provident Financial.

Dobré zprávy z obchodu. Potraviny zlevňují, zákazníci víc utrácejí, uvádí analýza

Situaci se pak snaží řešit různě. Čtvrtina se snaží najít pomoc u rodiny a pětina jde rovnou na Úřad práce s žádostí o sociální dávky. Pětina domácností ale naopak předpokládá, že se jejich finanční situace letos zlepší. To je výrazný posun oproti roku 2022, kdy podobou situaci očekávalo jen 9 procent domácností. Ve zmíněném roce mělo obavu o uplacení svých výdajů 39 procent všech domácností. Důvodem k optimismu je i ekonomická situace, která se od roku 2022 zlepšuje. Na to pak spotřebitelé reagují většími útratami. „Ceny energií se stabilizovaly, více je trápí výdaje spojené s bydlením, jako je hypotéka a nájem, ale už tolik neřeší vysoké ceny potravin,“ poukazuje Petr Javůrek.

Zjištění průzkumu tak naznačují na to, že pomyslné nůžky mezi střední třídou a nízkopříjmovými domácnostmi se stále více rozevírají. „Lidé s nízkými příjmy budoucnost tak pozitivně nevidí,“ myslí si Petr Javůrek.

Letos přitom prognózy naznačují, že by se situace mohla zlepšit. „Vláda přichází s fiskálním stimulem, který by měl rozpočty nízkopříjmových domácností zlepšovat. Ceny energií budou nižší, očekáváme i pomalejší růst cen potravin, než tomu bylo v loňském roce,“ říká Jana Steckerová, analytička Komerční banky.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Tragické výnosy, či solidní zisky? Rozstřel přinesl ostrý duel o penzijním spoření

Nejčtenější

Náhoda, záměr? Triumf rychlobruslařky a její slzy využil řetězec k bleskové reklamě

Jake Paul sleduje z tribuny zlatou jízdu své snoubenky Jutty Leerdamové....

Byla to náhoda, či záměr? Nizozemský maloobchodní řetězec využil olympijský triumf populární rychlobruslařky Jutty Leerdamové k bleskové reklamě. Reagoval na chvíli, kdy se Nizozemka v cíli závodu...

Měl jsem zavřít už za covidu, říká majitel zkrachovalého největšího hračkářství

Premium
Z někdejšího největšího hračkářství v Evropě je dnes insolvence. Podnikatel...

Někdejší největší hračkářství v Evropě je od ledna v insolvenci. Podnikatel Pavel Čmelík popisuje, jak pobočka Hamleys a navazující projekt pod názvem The Playground v pražské ulici Na Příkopě...

OBRAZEM: Jak se rodí český medový fenomén. Marlenka a Medovník ve výrobě

Na výrobu Medovníků je potřeba lidská práce, bez té se firma neobejde. (20....

Z medového zákusku se stal český hit. Firmy Marlenka z Frýdecko-Místecka a pražský Medovník proměnily tradiční recept v průmyslovou výrobu a vybudovaly kolem něj silné značky. Podívejte se ve...

Víc úmrtí než posil. Rusko kupí ztráty, analytik varuje před drastickým vývojem

Premium
Ruský voják při výcviku míří přenosným protiletadlovým raketovým systémem Igla....

Rusko se na Ukrajině potýká s vysokými ztrátami. Daří se mu sice nabírat nové lidi, musí je však posílat jako posily nahrazující padlé, přičemž Podle Ukrajinců se mu ani tak nedaří dorovnat počet...

Švihlíková: Odliv českých miliard udržuje blahobyt Západu i sociální smír v Německu

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je ekonomka Ilona Švihlíková. (11. února 2026)

Z Česka podle ekonomky Ilony Švihlíkové každoročně odtékají stovky miliard korun – a politické elity to tiše přehlížejí. V Rozstřelu na iDNES.cz uvedla, že oficiálních 300 miliard je jen část reality...

Děti neví, co je sleva 50 %, či akce 2 plus 1. Školy neučí praktické věci, říká expertka

Premium
Lucie Ellingerová

Učitelům pomáhá s finančním vzděláváním žáků. Digitální platforma Skoala je srozumitelná a zábavná. „Máme v programu už 7 240 učitelů z 2 600 základních a středních škol,“ podotýká Lucie Ellingerová...

15. února 2026

Na čem ušetříme, ptají se chudší domácnosti. Trápí je ceny jídla i bydlení

ilustrační snímek

Rozpočty nízkopříjmových domácnosti, které nemají ani 25 tisíc korun měsíčně, napíná růst energií, potravin a nákladů na bydlení. A i když by se letos měla situace zlepšit, velká část z nich hledá,...

15. února 2026

AI mění způsob práce. Nejvíc pomáhá s texty a rutinními úkoly, vyplývá z analýzy

ilustrační snímek

Umělá inteligence je v Česku již pevnou součástí každodenní práce. Uživatelé ji nejčastěji zapojují do psaní textů, plánování a vyhledávání informací, zatímco kreativní experimenty zůstávají spíše na...

14. února 2026

Olympijská vesnice se promění na koleje pro studenty. Snad na bydlení budou mít

Olympijská vesnice je schopna ubytovat během zimních olympijských her přibližně...

Nová olympijská vesnice pro sportovce v Miláně byla navržena tak, aby po skončení her pomohla vyřešit konkrétní potřebu: nedostatek studentského bydlení ve městě. Projekt představuje významný krok...

14. února 2026

Rio není jen socha Krista. Turistický rozmach zažívají tamní chudinské čtvrtě

Přibývá i míst pro focení (2. února 2025).

Čím dál více turistů si během cest nevystačí jen s běžnými zážitky. Patrné to je v Brazílii a hlavním městě Riu de Janeiru, kde roste poptávka po prohlídkách v místních favelách – rázovitých...

14. února 2026

Ženy stále vydělávají méně než muži. Změnit to má připravovaný zákon

ilustrační snímek

Rozdíl v odměňování žen a mužů na stejné pozici při stejné délce praxe i vzdělání činí v českých firmách 6,5 procenta. Zjistil to audit poradenské společnosti EY, který provedla ve spolupráci s...

14. února 2026

OBRAZEM: Jak se rodí český medový fenomén. Marlenka a Medovník ve výrobě

Na výrobu Medovníků je potřeba lidská práce, bez té se firma neobejde. (20....

Z medového zákusku se stal český hit. Firmy Marlenka z Frýdecko-Místecka a pražský Medovník proměnily tradiční recept v průmyslovou výrobu a vybudovaly kolem něj silné značky. Podívejte se ve...

14. února 2026

V Zimbabwe na Valentýna letí kytice z peněz i dárky z recyklovaného šrotu

V Zimbabwe na Valentýna frčí kytice z dolarových bankovek. Prodává je i...

Likvidita jako projev náklonnosti a harampádí jako symbol trvalé lásky. Od kytic vyrobených z dolarových bankovek až po dárky ve tvaru srdce vyrobené z recyklovaného šrotu. Romantika v Zimbabwe...

14. února 2026  10:36

Hoří? Černý jestřáb připraven. Firma vdechuje vrtulníkům druhý život

Jonathan Castorena, viceprezident Helicopter Alliance

Vsadili na legendární vrtulníky Black Hawk. Vdechujeme vrtulníkům nový život, říká v rozhovoru Jonathan Castorena, viceprezident Helicopter Alliance. Ať už zbrusu nové nebo modernizované stroje...

14. února 2026

Měl jsem zavřít už za covidu, říká majitel zkrachovalého největšího hračkářství

Premium
Z někdejšího největšího hračkářství v Evropě je dnes insolvence. Podnikatel...

Někdejší největší hračkářství v Evropě je od ledna v insolvenci. Podnikatel Pavel Čmelík popisuje, jak pobočka Hamleys a navazující projekt pod názvem The Playground v pražské ulici Na Příkopě...

14. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Taylor Swift se ohradila vůči výrobci ložního prádla, používá stejné jméno

Taylor Swift na cenách Grammy (2024)

Zpěvačka Taylor Swift požádala americký Úřad pro patenty a ochranné známky, aby zastavil pokus společnosti Cathay Home, která vyrábí ložní prádlo, zaregistrovat ochrannou známku ve znění Swift Home....

14. února 2026

Poláci jsou při chuti. Loni skoupili nejvíc západních firem v historii země

Pohled na varšavský Palác kultury a vědy (22. července 2022)

To, co se před pár lety zdálo skoro jako nemyslitelné, se postupně stává realitou. Čím dál více polských firem skupuje své konkurenty v bohatší západní Evropě. V loňském roce to bylo celkem 22...

13. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.