Výzkum ukázal, že domácnostem se po energetické krizi už ulevilo a energie nevysávaly jejich rozpočet tolik jako v minulých letech. Jen třináct procent uvedlo, že platby za energie pro jejich rozpočet nadále představují velkou zátěž. Přede dvěma lety mělo potíže dvakrát více lidí.
„Elektřina zlevnila o 36 procent a plyn je dokonce o 48 procent levnější než před třemi roky,“ vysvětluje změny generální ředitel společnosti ČEZ Prodej Tomáš Kadlec. Podle něj díky tomu také klesají měsíční zálohy. Už skoro šedesát procent českých domácností tak má zálohu za elektřinu opět nižší než dva tisíce měsíčně.
Jen osm procent dotazovaných si v březnu myslelo, že ceny energií razantně stoupnou, po začátku války se toho ale obávalo 29 procent lidí. „Po prvotním šoku už se lidé zase uklidnili a čísla klesla. V polovině dubna už výrazné zdražení čekalo jen patnáct procent dotazovaných,“ uvedl Michal Straka z výzkumné agentury Ipsos.
Íránská krize se odrazila v chování spotřebitelů. „ČEZ vnímají jako bezpečný přístav. Raketově nám proto narostly prodeje, a to o 56 procent u elektřiny a dokonce o sto procent u plynu. Zájem o tříleté dlouhodobé fixy se ztrojnásobil,“ řekl Tomáš Kadlec. Podle něj firma neplánuje v dohledné době žádné zdražování.
Investice i dynamické tarify
Už před válkou, která zamávala cenami, plánovalo uskutečnit nějaká větší úsporná opatření 47 procent lidí. Blízkovýchodní konflikt pak namotivoval ještě některé další a úhrnem se tak nyní k investicím chystá už bezmála polovina českých domácností.
Zatímco dříve lidé chtěli snižovat spotřebu třeba výměnou žárovek nebo omezením pohodlí a dávali si za úkol víc zhasínat, vypínat spotřebiče nebo méně topit, teď už častěji plánují systémová opatření jako solární panely, tepelná čerpadla nebo úsporné kotle. V nejbližších dvou letech je plánuje pořídit pětina domácností.
Podobný podíl domácností chce přejít na tarif s dynamickým určením ceny. A to přesto, že je produkt dostupný teprve od loňska. Dynamický tarif funguje podobně, jako kdysi noční proud. Zákazníci mohou využívat toho, že v některých časech jim dodavatel za spotřebu účtuje méně než ve špičce. Potřebují k tomu ale moderní elektroměr.
Češi nestojí o lidský kontakt
Zájem o nové trendy v energetice je dlouhodobě stabilní, zajímá se přibližně třetina domácností. Lidé chtějí hlavně zjistit, jak sdílet elektřinu, vybírají baterie nebo se zajímají o fotovoltaiku. Nadpoloviční většina domácností si myslí, že jim tyto novinky pomohou výrazně ušetřit. Dvě třetiny Čechů naopak nezajímají novinky v energetice vůbec.
O výzkumu
Výzkum Češi a úspory energií proběhl na reprezentativním vzorku populace ČR starší 18 let, respondenty byo tisíc lidí rozhodujících o dodavateli. Sběr dat proběhl ve dnech 2. – 6. března, u vybraných ukazatelů byly provedeny dva dosběry dat (31. 3. – 3. 4. a 14. – 16. 4 2026).
Většina z těch, kteří zájem mají, uvedla, že si informace chtějí sami v klidu přečíst na internetu a nestojí o osobní nebo telefonický kontakt s odborníky. I proto se ČEZ rozhodl vyvinout vlastní poradenství založené na umělé inteligenci. To bude zájemcům umožňovat srozumitelnou formou se seznámit s důvěryhodnými informacemi.
Aktuální poptávka po instalaci nových technologií je teď zaseknutá a podle Kadlece neodpovídá skutečnému zájmu. „Zákazníci vyčkávají, jestli dosáhnou na nějakou podporu. My věříme, že stát zachová pozitivní trend a podpoří domácnosti v úsporných opatřeních.“