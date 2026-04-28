Válka v Íránu tlačí Čechy k fixacím energií. Zájem vzrostl trojnásobně

Autor:
  19:00
Většina Čechů se nebojí, že by na jejich rozpočet měly ceny energií v příštím roce dramatický dopad. Od začátku konfliktu v Íránu ale vzrostl počet lidí, kteří očekávají výraznější zdražování elektřiny a plynu než před válkou, ukázal průzkum Ipsos pro ČEZ Prodej. Tuzemské domácnosti si podle průzkumu myslí, že to nejhorší už mají za sebou a do budoucnosti hledí s optimismem. Jejich rozpočet už není tak napjatý a polovina se jich chystá v nejbližší době investovat do úsporných opatření.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Výzkum ukázal, že domácnostem se po energetické krizi už ulevilo a energie nevysávaly jejich rozpočet tolik jako v minulých letech. Jen třináct procent uvedlo, že platby za energie pro jejich rozpočet nadále představují velkou zátěž. Přede dvěma lety mělo potíže dvakrát více lidí.

„Elektřina zlevnila o 36 procent a plyn je dokonce o 48 procent levnější než před třemi roky,“ vysvětluje změny generální ředitel společnosti ČEZ Prodej Tomáš Kadlec. Podle něj díky tomu také klesají měsíční zálohy. Už skoro šedesát procent českých domácností tak má zálohu za elektřinu opět nižší než dva tisíce měsíčně.

Jen osm procent dotazovaných si v březnu myslelo, že ceny energií razantně stoupnou, po začátku války se toho ale obávalo 29 procent lidí. „Po prvotním šoku už se lidé zase uklidnili a čísla klesla. V polovině dubna už výrazné zdražení čekalo jen patnáct procent dotazovaných,“ uvedl Michal Straka z výzkumné agentury Ipsos.

Íránská krize se odrazila v chování spotřebitelů. „ČEZ vnímají jako bezpečný přístav. Raketově nám proto narostly prodeje, a to o 56 procent u elektřiny a dokonce o sto procent u plynu. Zájem o tříleté dlouhodobé fixy se ztrojnásobil,“ řekl Tomáš Kadlec. Podle něj firma neplánuje v dohledné době žádné zdražování.

Proč dražší plyn zvedá v Evropě ceny elektřiny. Sílí volání po změně

Investice i dynamické tarify

Už před válkou, která zamávala cenami, plánovalo uskutečnit nějaká větší úsporná opatření 47 procent lidí. Blízkovýchodní konflikt pak namotivoval ještě některé další a úhrnem se tak nyní k investicím chystá už bezmála polovina českých domácností.

Zatímco dříve lidé chtěli snižovat spotřebu třeba výměnou žárovek nebo omezením pohodlí a dávali si za úkol víc zhasínat, vypínat spotřebiče nebo méně topit, teď už častěji plánují systémová opatření jako solární panely, tepelná čerpadla nebo úsporné kotle. V nejbližších dvou letech je plánuje pořídit pětina domácností.

Podobný podíl domácností chce přejít na tarif s dynamickým určením ceny. A to přesto, že je produkt dostupný teprve od loňska. Dynamický tarif funguje podobně, jako kdysi noční proud. Zákazníci mohou využívat toho, že v některých časech jim dodavatel za spotřebu účtuje méně než ve špičce. Potřebují k tomu ale moderní elektroměr.

Instalace nových fotovoltaik zaznamenala po letech propad, upozorňuje asociace

Češi nestojí o lidský kontakt

Zájem o nové trendy v energetice je dlouhodobě stabilní, zajímá se přibližně třetina domácností. Lidé chtějí hlavně zjistit, jak sdílet elektřinu, vybírají baterie nebo se zajímají o fotovoltaiku. Nadpoloviční většina domácností si myslí, že jim tyto novinky pomohou výrazně ušetřit. Dvě třetiny Čechů naopak nezajímají novinky v energetice vůbec.

O výzkumu

Výzkum Češi a úspory energií proběhl na reprezentativním vzorku populace ČR starší 18 let, respondenty byo tisíc lidí rozhodujících o dodavateli. Sběr dat proběhl ve dnech 2. – 6. března, u vybraných ukazatelů byly provedeny dva dosběry dat (31. 3. – 3. 4. a 14. – 16. 4 2026).

Většina z těch, kteří zájem mají, uvedla, že si informace chtějí sami v klidu přečíst na internetu a nestojí o osobní nebo telefonický kontakt s odborníky. I proto se ČEZ rozhodl vyvinout vlastní poradenství založené na umělé inteligenci. To bude zájemcům umožňovat srozumitelnou formou se seznámit s důvěryhodnými informacemi.

Aktuální poptávka po instalaci nových technologií je teď zaseknutá a podle Kadlece neodpovídá skutečnému zájmu. „Zákazníci vyčkávají, jestli dosáhnou na nějakou podporu. My věříme, že stát zachová pozitivní trend a podpoří domácnosti v úsporných opatřeních.“

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

České zdravotnictví je úspěšné, ale šampion přestal trénovat, shodují se experti

Nejčtenější

Nejdražší byt světa patří nejbohatšímu muži Ukrajiny. Podnikatel za něj dal miliardy

Budova s názvem Le Renzo v nové monacké čtvrti Mareterra (20. února 2026)

Nejbohatší muž Ukrajiny Rinat Achmetov si pořídil jeden z nejdražších bytů světa. Luxusní apartmán v nové monacké čtvrti Mareterra má pět podlaží, dvacet jedna místností, osm parkovacích míst a...

Kultovní výbava horalů. České batohy vyrábějí ručně, inovovat nepotřebují

Premium
V nenápadném domě u Brna vznikají legendární batohy Gemma, které před víc jak...

V nenápadném domě u Brna vznikají legendární české batohy, které před víc než 40 lety od základu změnily horskou turistiku. Reportér magazínu Víkend DNES se podíval přímo do dílny firmy Gemma.

Leo Express představil repasovanou soupravu Talgo. Již brzy se vydá na Slovensko

Z Hlavního nádraží ve směru Slovácko a Bratislava vyjel nový vlak Leo Express,...

Společnost Leo Express ve čtvrtek jízdou na trase Praha–Bratislava představila repasované vlaky, které od konce dubna plánuje využívat na páteřní trase mezi Českem a Slovenskem. Soupravy s pasivním...

Zámek Dřevíč na Rakovnicku, kde žil kníže Schwarzenberg, našel nového majitele

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu...

Zámek Dřevíč na Rakovnicku, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, změnil vlastníka. Barokní stavbu od loňského roku prodávala realitní kancelář Svoboda &...

Rostou obavy o další obchodní tepnu světa. V ohrožení je Malacký průliv

Malá loď poblíž obřího tankeru na zkapalněný zemní plyn v Malackém průlivu (15....

Blokáda Hormuzského průlivu a nepředvídatelnost amerického prezidenta Donalda Trumpa oživují obavy, že podobné napětí může zasáhnout i další mimořádně důležitý strategický bod. Tím je Malacký průliv...

Ruská firma zavřela doly v okupovaném Luhansku. Na mzdách dluží stovkám lidí

Hornictví

Horníci v několika uhelných dolech v okupované části ukrajinské Luhanské oblasti jsou od března bez práce. Kvůli finančním problémům ruského provozovatele mělo o zaměstnání přijít zhruba 1 200 lidí,...

Rodinná bitva o miliardy. Dědic brýlového impéria koupí podíly svých sourozenců

Leonardo Maria Del Vecchio (20. března 2026)

Leonardo Maria Del Vecchio, dědic stejnojmenné rodiny a jeden z potomků zakladatele brýlového impéria EssilorLuxottica, odkoupí podíly dvou sourozenců za přibližně 10 miliard eur (zhruba 240 miliard...

28. dubna 2026

Podpůrný fond chce od Agrofertu zpátky miliony. Kvůli střetu zájmů, zdůvodnil

Sídlo společnosti Agrofert na pražském Chodovci.

Podpůrný a garanční lesnický a rolnický fond (PGRLF) bude kvůli střetu zájmů někdejšího majitele a současného premiéra Andreje Babiše (ANO) vymáhat po nižších desítkách firem z holdingu Agrofert...

28. dubna 2026  15:53

Emiráty opouštějí organizaci pro vývozce ropy. Jaký vliv to bude mít na ceny?

Logo organizace OPEC během setkání jejích členů v Alžírsku (28. září 2016)

Spojené arabské emiráty k 1. květnu opouštějí Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) i širší skupinu těžařů OPEC+, oznámila státní agentura WAM. Podle emirátského ministerstva energetiky to zemi za...

28. dubna 2026  15:31

IKEA testuje sedmimílové boty. Pomáhají skladníkům ve vyřizování objednávek

V IKEA skladech využívají zaměstnanci robotické boty Moonwalkers. (28. dubna...

Nábytkářský gigant IKEA testuje ve svém provozu inovativní novinku, která zrychluje pohyb zaměstnanců. Ve skladech nyní jezdí na robotických botách jménem Moonwalkers. První výsledky ukazují vyšší...

28. dubna 2026  14:52

Kam s tím? Írán řeší, kde uskladnit miliony neprodaných barelů ropy

Ozbrojené síly USA se zmocnily tankeru Majestic X spojeného s pašováním íránské...

Patová situace na Blízkém východě nutí Írán k řešení palčivého problému. V zemi se totiž kvůli americké blokádě hromadí neprodaná ropa a velmi rychle docházejí místa, kde by se dala uskladnit. Válka...

28. dubna 2026  13:23

MND spouští na jihu Moravy obří bateriové úložiště, pomůže stabilizovat síť

Nové bateriové úložiště BESS Břeclav společnosti MND (28. dubna 2026)

Společnost Moravské naftové doly (MND) spustila v úterý v Břeclavi největší samostatně stojící bateriové úložiště v České republice. Zařízení o výkonu 12 megawattů (MW) a celkové kapacitě 31...

28. dubna 2026  11:30

Spotřeba piva klesla na historické minimum. Češi kladou důraz na střídmost

ilustrační snímek

Snižování spotřeby alkoholu pokračovalo i v loňském roce. Podle statistik Českého svazu pivovarů a sladoven klesla výroba piva v ČR loni o 4,3 procenta na 19,96 milionu hektolitrů. Spotřeba pak...

28. dubna 2026  10:20

Superpřesná léčba rakoviny. Protony nádor obkreslí, říká vedoucí fyzik centra

Vedoucí fyzik Protonového centra Vladimír Vondráček v podcastu Industrial

Rakovina prsu, karcinom prostaty nebo třeba nádor na mozku. Šanci pro pacienty, kteří si vyslechnou zmíněné diagnózy, představuje Protonové centrum v Praze. Jde o specializované onkologické...

28. dubna 2026

Španělský blackout jako dokonalá bouře. Přispěl k modernizaci energetiky

Premium
Lidé na ulici si svítí telefony na cestu během výpadku proudu, který 28. dubna...

Vyšetřování totálního výpadku proudu, k němuž došlo před rokem ve Španělsku a zbytku Iberie, vyvrátilo, že by viníkem byly pouze obnovitelné zdroje. Problémem nebyl objem energie, které solární...

28. dubna 2026

Co stát, to jiná cena benzinu. Válka zvýraznila rozdíly uvnitř USA

Čerpací stanice u malého obchodu v Pittsburghu v Pensylvánii (19. března 2026)

Válka na Blízkém východě zdražila pohonné hmoty i ve Spojených státech. Řidiči však za ně v jednotlivých státech USA platí velmi rozdílné částky. Zatímco v Oklahomě vyjde galon benzinu (asi 3,8...

28. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.