České domácnosti nemají o financích moc přehled. Často sledují jen velké výdaje

Veronika Doskočilová
  15:00
Jen třetina českých domácností má detailní přehled o svých výdajích a více než polovina si nedělá žádný rodinný rozpočet, ukazují průzkumy. Přitom přehled o financích a vytváření rezerv je podle odborníků zásadní pro zvládnutí případných krizí.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Mít přehled o rodinných výdajích a tvořit reálné rodinné rozpočty je klíčové pro finanční stabilitu každé domácnosti,“ říká Miroslav Zborovský, ombudsman klientů Home Creditu. V České republice to však není běžný standard. Podle průzkumu společnosti Home Credit má detailní přehled o svých měsíčních výdajích jen třicet procent českých domácností.

„Důvodů nedokonalého přehledu o financích může být celá řada a ne všechny se nezbytně musí týkat nedostatečné finanční gramotnosti či nedůsledného sledování stavu účtu,“ říká Tomáš Odstrčil, analytik a šéfredaktor portálu Evropa v datech.

Lidé mají například několik účtů, využívají pravidelné trvalé příkazy či inkasa nebo předplacené služby, které se jim z účtu strhávají. Přehled o výdajích se pak udržuje hůře. „Dochází i k tomu, že Češi využívají i různá předplatná, na která už třeba sami zapomněli. Podle našich zjištění až čtvrtina předplatitelů v minulosti platila za službu, na kterou zapomněla,“ popisuje Tomáš Odstrčil.

Co dělat se stavebním spořením po šesti letech. Vybrat, nevybrat, či založit znovu?

Někteří také mohou mít společný účet, ať už v partnerství či manželství. Tento model bývá v Česku poměrně rozšířený. „Pouze oddělené bankovní účty má osmnáct procent lidí žijících v partnerském vztahu, šestnáct procent pak má účty separátní, ke kterým však sdílí dispoziční práva,“ dodává Odstrčil. Výdaje a příjmy se ale v takových situacích opět sledují o něco složitěji, zvlášť pokud má jít o detailní přehled.

Vzdělání hraje roli

Podle průzkumu tak jen 42 procent českých domácností sleduje své výdaje pouze na bází pravidelných nebo větších výdajů. Menší útraty neevidují a nemají o nich žádné povědomí. „Čtyřiapadesát procent českých domácností si nedělá žádný rozpočet rodinných výdajů, což je varující nárůst oproti 44 procentům v roce 2024,“ komentuje výsledky šetření Jaroslav Ondrušek, analytik společnosti Home Credit.

Podle průzkumu je navíc vidět vztah mezi věkem, vzděláním a mírou přehledu o rodinných financích. Dobrý přehled o všech velkých a pravidelných výdajích má 49 procent středoškolsky vzdělaných. A naopak v případě základního vzdělání přiznává jedenáct procent osob, že nemá přehled o svých výdajích vůbec, nebo jen minimálně.

Podobně je to s výší příjmu. Například lidé s čistým příjmem do 25 tisíc korun přiznávají, že mají pouze přibližnou představu o výdajích ve své domácnosti, ale detailní přehled si nevedou. Ochota vést si detailní přehled o financích navíc s vyšším příjmem ještě klesá.

Brigáda pro studenty je vždy přínos. A nejde jen o peníze

„Bohatší člověk s dobrým příjmem nemá tolik impulsů vést si přesný rozpočet, protože zhruba ví, čeho se vyvarovat a co upřednostnit,“ říká David Šmejkal, ředitel Poradny při finanční tísni. Bohatším domácnostem pak stačí jen odhadovat, kolik už měsíčně vydaly peněz a kolik jim zbývá. „Ostatní jsou k rozpočtu vedeni spíše nutností, než zájmem,“ myslí si David Šmejkal.

Na druhou stranu ale velkou roli hraje i věk. Podrobnější přehled má totiž například 47 procent mladých ve věku 18-26 let. Rozpočet pro období tří měsíců si podle průzkumu nejčastěji dělají rozvedení (41 procent), a také jednočlenné domácnosti (39 procent), případně lidé ve věku 27-35 let nebo ti s měsíčním příjmem do 30 tisíc korun. „Rozpočtům na delší, než čtyřměsíční období se věnují spíše lidé s vysokoškolským vzděláním a lidé ve věku 54–65 let,“ dodává Jaroslav Ondrušek.

Tři měsíční platy

Neplánovaným výdajům přitom v posledních třech měsících čelilo 31 procent českých domácností, nejčastěji ty s příjmem 15-40 tisíc korun. Tyto výdaje přitom přesahovaly čtvrtinu jejich měsíčního příjmu. A další třetina domácností čelila stejné situaci v posledním půl roce až roce.

„Neplánované výdaje jsou jedním z důvodů, proč většina finančních poradců a bank radí lidem mít krátkodobou finanční rezervu alespoň ve výši tří měsíčních platů. Stát se může cokoliv od roztržených kalhot přes porouchaný spotřebič až po vážnější věci, kdy může člověk skončit i několik měsíců připoután na nemocniční lůžko,“ popisuje Tomáš Odstrčil.

Neplánované výdaje tedy nejsou výjimečnou záležitostí. „Nejsme stroje, jsme lidi. Jednáme tehdy, když situace nastane. I když obecnou finanční rezervu by si měl tvořit každý, ne všichni na její tvorbu příjmově dosáhnou,“ poukazuje David Šmejkal. Nejčastěji šlo podle průzkumu o servis auta či jeho koupi, případně nákup či opravu spotřebiče do domácnosti.

Finanční gramotnost Čechů stoupá. Největší zlepšení je u mladých, říká průzkum

Tyto, ale i jiné neplánované výdaje, zvládly dvě třetiny domácností zaplatit z vlastních úspor. A dvacet procent dotázaných domácností si dokonce vystačilo jen s penězi z výplaty. I tak je to však o pět procentních bodů méně, než v minulém roce.

„Svou roli hraje inflace, zejména toho spotřebního koše, který nakupují nízkopříjmové domácnosti, ale i relativní stagnace příjmů. Zejména v dlouhodobě strádajících regionech a v oblastech s rychlejší změnou struktury zaměstnanosti,“ dodává David Šmejkal.

Jen minimum dotázaných - konkrétně sedm procent - ale využilo k financování neplánovaného výdaje půjčku od banky či nebankovní společnosti.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Odbory ztrácí trpělivost: Češi dřou, platy bídné a vláda nás uráží, říká Ďurčo

Nejčtenější

Kam zmizeli lidi? Podnikatele trápí prázdné italské pláže

Italští podnikatelé si stěžují na výrazný úbytek návštěvníků na placených plážích, který zaznamenali v červnu a červenci. Podle asociací provozovatelů těchto pláží počet rekreantů klesl o 25 až 30...

Švýcarské franky čeká nový vzhled. Ve hře je dvanáct návrhů

Švýcarská národní banka zveřejnila dvanáct možných návrhů pro nový vzhled frankových bankovek. Motivy jsou inspirovány tamní přírodou a v platnost by měly vstoupit na začátku nového desetiletí. Banka...

Komora chce uzákonit dýška. Navrhuje i další gastronomická opatření

Hospodářská komora navrhuje legislativní ukotvení spropitného. Zmíněné opatření by spolu se sjednocením DPH, digitální evidencí tržeb a větší flexibilitou na trhu práce mělo vést k modernizaci české...

Metro D by mohlo jezdit z náměstí Míru až k náměstí Republiky, chystá se studie

Nově budovaná linka D pražského metra by mohla v budoucnu pokračovat z náměstí Míru až na náměstí Republiky. Pražský dopravní podnik (DPP) zpracuje studii za 16 milionů korun, dnes to schválili radní...

Švýcarům dochází trpělivost s turisty. Kvůli kolonám se řeší zdražení dálnic

Silniční komunikace ve švýcarských Alpách jsou během letních měsíců často přeplněné. Využívají je hlavně řidiči z Nizozemska a Německa, kteří tudy míří na dovolenou ke Středozemnímu moři. Švýcarům...

České domácnosti nemají o financích moc přehled. Často sledují jen velké výdaje

Jen třetina českých domácností má detailní přehled o svých výdajích a více než polovina si nedělá žádný rodinný rozpočet, ukazují průzkumy. Přitom přehled o financích a vytváření rezerv je podle...

17. srpna 2025

Mladí Číňané platí za falešná pracovní místa, připadají si pak užitečnější

Chodit do práce zadarmo nebo dokonce za její návštěvu platit nechce nikdo. Mladí Číňané si ale v poslední době pronajímají falešná pracovní místa, aby mohli předstírat, že jsou zaměstnaní. Důvodem je...

17. srpna 2025

Mise vietnamské automobilky na Západě není úspěšná. Firma se obrací do Asie

Jeden z nejbohatších Vietnamců Pham Nhat Vuong se snaží napodobit příběh Elona Muska a jeho automobilky Tesla. Se svou vůbec první vietnamskou automobilkou VinFast ale zatím zažívá spíše neúspěchy....

17. srpna 2025

Dvanáct lidí v jednom bytě. V Curychu roste zájem o sdílené bydlení

V švýcarském Curychu roste popularita společného bydlení. Model je čím dál oblíbenější nejen mezi jednotlivci, ale i mezi páry, kteří hledají cenově dostupnou alternativu k tradičnímu bydlení....

17. srpna 2025

Nápady a vytrvalost. Ve stopách Baťova úspěchu se ve světě prosazují další Češi

Premium

Nápady a vytrvalost, to je léty prověřený klíč k prosazení českých podnikatelů ve světě. Znáte příběhy těch nejúspěšnějších? Magazín Víkend DNES přináší příběh podnikatele Tomáše Bati a těch, kdo...

17. srpna 2025

Roste počet domácností pod hranicí chudoby, nejohroženější jsou samoživitelé

Chudobou je v Česku zasaženo 9,5 procenta domácností. U samoživitelů je to ale až alarmujících 36,3 procenta. Vyplývá to z výzkumu Radky Dudové z Národního institutu SYRI a Sociologického ústavu...

16. srpna 2025

Americký bourbon bojuje o přežití, Trumpova cla ho posílají ke dnu

Kentucký bourbon zažívá další vlnu krize. Nápoj, jenž nastoupil cestu ke slávě v minulém století po velké hospodářské krizi, nyní pohřbívají cla amerického prezidenta Donalda Trumpa. Lihovary začaly...

16. srpna 2025

Připravte se na potíže. Deutsche Bahn uzavřely nejvytíženější německou trať

Německý železniční dopravce na devět měsíců uzavřel svou hlavní vlakovou trať. Od srpna je kvůli rekonstrukci neprůjezdná 280 kilometrů dlouhá trasa spojující Berlín s Hamburkem. Tu denně využívá až...

16. srpna 2025

Živnostníci si neplatí nemocenské pojištění, nedůvěřují systému

Premium

O dobrovolné nemocenské pojištění není mezi podnikateli zájem. Důvodem jsou nevýhodně nastavené podmínky i nedůvěra v systém. Drtivá většina z nich má proto buď rezervu, nebo pracují i s nemocí,...

16. srpna 2025

V Evropě bují nový byznys. Vydělávání na bateriích a záporných cenách elektřiny

Mnozí obchodníci a analytici v posledních týdnech řeší, jak jejich firmy mohou vydělat na novém fenoménu evropské energetiky. Na záporných cenách elektřiny, které jsou výsledkem rostoucího zastoupení...

16. srpna 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Velké nástěnné mozaiky z 50. let na nádraží v Pardubicích jsou zrestaurované

Dvě rozměrné mozaiky na stěnách vlakového nádraží v Pardubicích jsou po několika měsících obnovené. Významná funkcionalistická stavba podstupuje modernizaci. Restaurování výzdoby, složené z kamenných...

15. srpna 2025

Leo Expres testuje španělskou vlakovou ojetinu. Konstrukce budí zvědavost

Příjezd španělské nízkopodlažní soupravy vzbudil mezi fanoušky železnice zájem jako už dlouho žádný jiný vlak. Důvodem je mimo jiné nezvyklá koncepce, kvůli které se vizuálně dost liší od vozidel,...

15. srpna 2025  12:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.