„Mít přehled o rodinných výdajích a tvořit reálné rodinné rozpočty je klíčové pro finanční stabilitu každé domácnosti,“ říká Miroslav Zborovský, ombudsman klientů Home Creditu. V České republice to však není běžný standard. Podle průzkumu společnosti Home Credit má detailní přehled o svých měsíčních výdajích jen třicet procent českých domácností.
„Důvodů nedokonalého přehledu o financích může být celá řada a ne všechny se nezbytně musí týkat nedostatečné finanční gramotnosti či nedůsledného sledování stavu účtu,“ říká Tomáš Odstrčil, analytik a šéfredaktor portálu Evropa v datech.
Lidé mají například několik účtů, využívají pravidelné trvalé příkazy či inkasa nebo předplacené služby, které se jim z účtu strhávají. Přehled o výdajích se pak udržuje hůře. „Dochází i k tomu, že Češi využívají i různá předplatná, na která už třeba sami zapomněli. Podle našich zjištění až čtvrtina předplatitelů v minulosti platila za službu, na kterou zapomněla,“ popisuje Tomáš Odstrčil.
Někteří také mohou mít společný účet, ať už v partnerství či manželství. Tento model bývá v Česku poměrně rozšířený. „Pouze oddělené bankovní účty má osmnáct procent lidí žijících v partnerském vztahu, šestnáct procent pak má účty separátní, ke kterým však sdílí dispoziční práva,“ dodává Odstrčil. Výdaje a příjmy se ale v takových situacích opět sledují o něco složitěji, zvlášť pokud má jít o detailní přehled.
Vzdělání hraje roli
Podle průzkumu tak jen 42 procent českých domácností sleduje své výdaje pouze na bází pravidelných nebo větších výdajů. Menší útraty neevidují a nemají o nich žádné povědomí. „Čtyřiapadesát procent českých domácností si nedělá žádný rozpočet rodinných výdajů, což je varující nárůst oproti 44 procentům v roce 2024,“ komentuje výsledky šetření Jaroslav Ondrušek, analytik společnosti Home Credit.
Podle průzkumu je navíc vidět vztah mezi věkem, vzděláním a mírou přehledu o rodinných financích. Dobrý přehled o všech velkých a pravidelných výdajích má 49 procent středoškolsky vzdělaných. A naopak v případě základního vzdělání přiznává jedenáct procent osob, že nemá přehled o svých výdajích vůbec, nebo jen minimálně.
Podobně je to s výší příjmu. Například lidé s čistým příjmem do 25 tisíc korun přiznávají, že mají pouze přibližnou představu o výdajích ve své domácnosti, ale detailní přehled si nevedou. Ochota vést si detailní přehled o financích navíc s vyšším příjmem ještě klesá.
„Bohatší člověk s dobrým příjmem nemá tolik impulsů vést si přesný rozpočet, protože zhruba ví, čeho se vyvarovat a co upřednostnit,“ říká David Šmejkal, ředitel Poradny při finanční tísni. Bohatším domácnostem pak stačí jen odhadovat, kolik už měsíčně vydaly peněz a kolik jim zbývá. „Ostatní jsou k rozpočtu vedeni spíše nutností, než zájmem,“ myslí si David Šmejkal.
Na druhou stranu ale velkou roli hraje i věk. Podrobnější přehled má totiž například 47 procent mladých ve věku 18-26 let. Rozpočet pro období tří měsíců si podle průzkumu nejčastěji dělají rozvedení (41 procent), a také jednočlenné domácnosti (39 procent), případně lidé ve věku 27-35 let nebo ti s měsíčním příjmem do 30 tisíc korun. „Rozpočtům na delší, než čtyřměsíční období se věnují spíše lidé s vysokoškolským vzděláním a lidé ve věku 54–65 let,“ dodává Jaroslav Ondrušek.
Tři měsíční platy
Neplánovaným výdajům přitom v posledních třech měsících čelilo 31 procent českých domácností, nejčastěji ty s příjmem 15-40 tisíc korun. Tyto výdaje přitom přesahovaly čtvrtinu jejich měsíčního příjmu. A další třetina domácností čelila stejné situaci v posledním půl roce až roce.
„Neplánované výdaje jsou jedním z důvodů, proč většina finančních poradců a bank radí lidem mít krátkodobou finanční rezervu alespoň ve výši tří měsíčních platů. Stát se může cokoliv od roztržených kalhot přes porouchaný spotřebič až po vážnější věci, kdy může člověk skončit i několik měsíců připoután na nemocniční lůžko,“ popisuje Tomáš Odstrčil.
Neplánované výdaje tedy nejsou výjimečnou záležitostí. „Nejsme stroje, jsme lidi. Jednáme tehdy, když situace nastane. I když obecnou finanční rezervu by si měl tvořit každý, ne všichni na její tvorbu příjmově dosáhnou,“ poukazuje David Šmejkal. Nejčastěji šlo podle průzkumu o servis auta či jeho koupi, případně nákup či opravu spotřebiče do domácnosti.
Tyto, ale i jiné neplánované výdaje, zvládly dvě třetiny domácností zaplatit z vlastních úspor. A dvacet procent dotázaných domácností si dokonce vystačilo jen s penězi z výplaty. I tak je to však o pět procentních bodů méně, než v minulém roce.
„Svou roli hraje inflace, zejména toho spotřebního koše, který nakupují nízkopříjmové domácnosti, ale i relativní stagnace příjmů. Zejména v dlouhodobě strádajících regionech a v oblastech s rychlejší změnou struktury zaměstnanosti,“ dodává David Šmejkal.
Jen minimum dotázaných - konkrétně sedm procent - ale využilo k financování neplánovaného výdaje půjčku od banky či nebankovní společnosti.