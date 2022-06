Dolarových milionářů v Česku přibývá, letošek je bude bolet

Dolaroví milionáři jsou definováni jako ti, kteří mají investovatelné jmění alespoň milion amerických dolarů (asi 23,5 milionu korun). Celosvětová populace dolarových milionářů vzrostla v uplynulém roce o 7,8 procenta. Jejich majetek se pak zvýšil o rovných osm procent.

Nejvyšším nárůstem vysoce majetných osob i bohatství (o 13,2 procenta a 13,8 procenta) se může pochlubit Severní Amerika. Evropa je na druhém místě s nárůstem počtu bohatých o necelých sedm procent a majetku o 7,5 procenta. Asie a Tichomoří jsou na třetím místě.

K růstu množství dolarových milionářů v Česku loni přispělo několik faktorů. Patří mezi ně návrat k hospodářskému růstu po poklesu HDP v předchozím roce nebo růst cen nemovitostí i tržní kapitalizace.

„Některým lokálním firmám pomohlo také narušení dodavatelských a dopravních řetězců vlivem pandemie, díky kterému získaly nové zakázky na úkor globální konkurence,“ uvedl ředitel Capgemini ČR Ondřej Valvoda.

Rok 2022 bude ve znamení ztrát

Studie již nyní poodkrývá trendy, které budou mít vliv na tvorbu a přesuny bohatství v letošním roce. Zatímco rok 2021 byl rokem silného růstu, díky němuž rostlo bohatství dolarových milionářů, rok 2022 se již nyní ukazuje jako výrazně odlišný.

Vysoká inflace a zvyšování úrokových sazeb ze strany centrálních bank podnítily propady na akciových trzích, které dále zrychlují. Výsledkem je, že již ke konci dubna 2022 podle odhadů Capgemini globální bohatství dolarových milionářů pokleslo přibližně o čtyři procenta oproti závěru roku 2021. Pokles cen akcií ovlivní především bohaté v Severní Americe. Nevyhne se ale ani Evropě, která se potýká s probíhající geopolitickou krizí.

Skladba nejbohatších lidí se mění

Demografická struktura dolarových milionářů se nadále vyvíjí. Studie ukázala, že služby v oblasti správy majetku nyní vyhledává stále více žen, LGBTQ+ osob, mileniálů i příslušníků generace Z. Tato proměna klade na firmy, které se zabývají správou majetku, nové požadavky.

„Nová vlna velmi bohatých osob má jedinečné klientské potřeby, které vyžadují, aby správci majetku upravili své přístupy k těmto klientům. Firmy zabývající se správou majetku se musí zaměřit na poskytování většího pohodlí, personalizovaných služeb a budování důvěry,“ vysvětlil Valvoda.

Studie také zjistila že 71 procent dolarových milionářů investovalo do digitálních aktiv, jako jsou kryptoměny, NFT nebo investice spojené s metaverse (virtuálními světy). Mezi velmi bohatými lidmi ve věku do 40 let je to dokonce 91 procent z nich.