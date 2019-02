Prodejci energií budou muset mít nové triky. Vysoké sankce skončí

Pár dní před Vánocemi navštívil paní H. obchodní zástupce od společnosti Bohemia Energy a sliboval jí výhodnější elektřinu. Jenže paní H. má u současného dodavatele ČEZ smlouvu s pevnou cenou až do poloviny roku 2020.

„To není problém. Podepíšeme smlouvu teď, ale dodávky zahájíme, až ta vaše současná skončí,“ odvětil prý podomní prodejce.

A tak paní H.,jejíž identitu redakce zná, avšak na její přání jméno nezveřejňuje, smlouvu včetně plné moci podepsala. Pak se jí to ovšem v hlavě rozleželo, navíc o ni začal bojovat současný dodavatel. Plnou moc, která slouží ke změně dodavatele, proto odvolala.

K takovým pokusům o přechod v Česku dochází každý den. Tento případ má však pro paní H. dost drahé pokračování.

Bohemia Energy jí naúčtovala smluvní sankci 6 050 korun, aniž jí dodala jedinou kilowatthodinu. „Došlo ke zmaření procesu změny dodavatele a na straně naší společnosti došlo k objektivní nemožnosti plnění. Vystavenou smluvní sankci považujeme za oprávněnou a trváme na úhradě,“ napsali paní H.

Mluvčí Bohemia Energy Hana Novotná komentovala bez konkrétních údajů případ jen obecně. „Domníváme se, že zákazník řádně neukončil platný smluvní vztah, odvolal pouze plnou moc. Tím fakticky došlo ke znemožnění pokračování v procesu změny dodavatele, avšak bez řádného ukončení celého právního vztahu,“ uvedla Novotná.

„Odvolání plné moci má za následek znemožnění procesu změny dodavatele, přitom však smlouva s novým dodavatelem stále platí. To znamená, že zákazník se může po uplynutí smluvního úvazku u předchozího dodavatele ocitnout bez dodávek,“ dodává.

Bohemia Energy tedy smlouvu „zrušila“ sama, protože klientku nemohla bez její plné moci převést do svých řad. A za to jí naúčtovala tučnou pokutu.

Zprostředkovatel pod kontrolou

Zákazník má však podle zákonů možnost vypovědět smlouvu 14 dní po jejím podpisu, pokud je uzavřena mimo obchodní prostory. Případně 15 dnů po zahájení dodávek.

Energetický regulační úřad sice vydal stanovisko, podle něhož by se to mělo týkat i období před zahájením dodávek, to však podle všeho nestačí. Lidé z oboru proto tlačí na to, aby tahle „přetahovaná“ o klienty dostala v zákoně jasnější pravidla.

Konkrétně by se přímo zakázaly jakékoliv pokuty, pokud zákazník odstoupí v řádném termínu od smlouvy o dodávce. To by se navíc vztahovalo i na přihlášky do aukcí a také na ukončení souvisejících smluv, kdy zákazník dostane vysokou pokutu třeba za odebrané žárovky.

Nově se také mají omezit plné moci pro zprostředkovatele aukcí, a to na šest měsíců či jednorázový úkon. Dnes se totiž často stává, že zákazník si třeba po dobu deseti let nemůže svobodně vybrat svého dodavatele, protože by mu hrozila mnohatisícová pokuta. Největší „šmejdi“ dnes používají plnou moc často opakovaně i bez vědomí klienta.

Pokud novela projde, omezí se časově také délka trvání smlouvy s dodavatelem (nejdéle na tři roky) a sjednotí se pravidla pro ukončení smlouvy. Dnes totiž někteří dodavatelé využívají nejasně formulované termíny, kdy by se měl klient ozvat, pokud už nechce smlouvu dál automaticky prodloužit.

Strach ze změny

Jasněji definovaná pravidla jsou důležitá, aby trh fungoval férově a lidé se nebáli měnit dodavatele, aby na ně nevypadla nějaká nečekaná pokuta.

„O těchto problémech se častěji mluví a lidé už si dávají větší pozor. Poučila se i řada z těch obchodníků s energiemi, kteří si mysleli, že růst tržního podílu je to jediné, na čem záleží. Ale jak se zužuje energošmejdům prostor, roste jejich agresivita,“ říká prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.

Největší problém dnes představuje zřejmě činnost zprostředkovatelů. „Nepodléhají energetickému zákonu, přesto čile podnikají na energetickém trhu a často doslova ‚obchodují‘ se smluvně zavázanými odběrateli jako se svým zbožím. Obrana proti jejich praktikám je v současnosti velmi obtížná,“ říká výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří Gavor.

„Můžeme se inspirovat regulací na finančním trhu – spoustu šmejdů z pojišťovacího trhu dostala právě regulace zprostředkovatelů a tvrdší postup České národní banky,“ říká Prouza. Podle informací MF DNES se však nakonec otázka registrace zprostředkovatelů nemusí do aktuální novely dostat, protože zatím není úplně jasné, jak by vše fungovalo v praxi.