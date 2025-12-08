Dobročinné projekty opět usilují o podporu v programu ČSOB

Program ČSOB pomáhá regionům, který letos vstupuje do svého
13. ročníku, dlouhodobě podporuje iniciativy s reálným dopadem na život v českých regionech. Pomáhá nemocným, seniorům, dětem, lidem v náročných životních situacích i životnímu prostředí.
Za jednotlivými projekty často stojí nadšení místních komunit a organizací, které chtějí zlepšit život ve svém okolí. Díky programu mohou své nápady proměnit v realitu a získat potřebné finanční prostředky. O výši podpory od ČSOB pak rozhoduje částka, kterou se jim podaří vybrat od veřejnosti.
„Když spojíme možnosti banky s energií lidí, kteří chtějí měnit svět kolem sebe k lepšímu, dokážeme podpořit projekty, které mají skutečný smysl,“ říká Marek Loula, vrchní ředitel a člen představenstva ČSOB.
15 regionů, 75 projektů a 2,4 milionu korun
Do podzimní vlny se zapojilo všech 15 regionů České republiky. V každém z nich se o podporu uchází pět projektů: čtyři vybrala odborná porota a pátý získal takzvanou divokou kartu od veřejnosti prostřednictvím online hlasování. Celkem ČSOB mezi finalisty rozdělí 2 400 000 korun, tedy
160 000 korun na každý region.
15 regionů v Česku
O konečné výši podpory nerozhoduje jen ČSOB. Každý projekt může svůj příspěvek navýšit díky darům veřejnosti. Na každém příspěvku záleží. „Někdy opravdu rozhodují koruny. Úspěch projektů záleží nejen na ochotě lidí pomoci, ale i na aktivitě samotných organizací, které musí umět oslovit své komunity,“ doplňuje Marek Loula.
„Někdy opravdu rozhodují koruny.“
Marek Loula, vrchní ředitel a člen představenstva ČSOB
Podle vybrané sumy získají projekty od ČSOB navíc 50 000 korun,
40 000 korun, 35 000 korun, 25 000 korun nebo 10 000 korun.
Projekty s pozitivním dopadem
Výběr finalistů je i letos mimořádně pestrý. Mezi projekty najdeme iniciativy zaměřené na pomoc rodinám s dětmi, lidem se zdravotním omezením, podporu seniorů, ochranu zvířat, opravy památek, zvelebování veřejných prostor nebo ekologické aktivity.
„Regionální projekty mají obrovský význam. Jsou blízko lidem, dotýkají se jejich každodenního fungování a zlepšují životy přímo tam, kde je to potřeba. I proto říkáme, že i malé projekty jsou pro nás velká věc,“ vysvětluje Marek Loula z ČSOB.
Úspěch projektů však nestojí jen na finanční podpoře. Pro úspěšné fungování organizace je velmi důležité, aby i samy uměly finanční prostředky získávat. „Chceme organizace inspirovat a učit, jak dělat fundraising dlouhodobě. Je důležité, aby věděly, jak komunikovat s veřejností, jak si budovat okruh podporovatelů a jak oslovovat nové příznivce,“ doplňuje Marek Loula z ČSOB.
Podle něj se to v praxi jasně projevuje: „Je velmi dobře vidět, které organizace aktivně shánějí podporu. Program sice propagujeme celorepublikově, ale rozhodnutí, komu lidé pošlou příspěvek, je jen v jejich rukou.“
Záběr finálových projektů je i letos velmi široký. Díky tomu si každý, kdo chce projekty podpořit, najde zaměření, které mu je blízké. „Každý rok se hlásí projekty pečující o seniory nebo nemocné děti, nechybí rekonstrukce komunitních prostor, výsadba zeleně, opravy památek, osvěta důležitých témat či pomoc zvířatům. Vedle osvědčených organizací se zapojují i nováčci s čerstvými nápady,“ zmiňuje Marek Loula.
Proč se zapojit
Každý, kdo chce pomoci, může svou podporu proměnit v konkrétní změnu. Stačí přispět projektu, který považuje za smysluplný, prostřednictvím daru na stránkách www.csobpomaharegionum.cz.
„Stojí za to věnovat pozornost projektům ve svém regionu. Každý z nich nese silný příběh a skutečně mění životy lidí. Někdy stačí jen drobná pomoc, aby měla velký efekt,“ říká na závěr Marek Loula z ČSOB.
Výběr peněz končí 13. ledna 2026.