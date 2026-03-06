Dobírka je drahá, ale stále žije. E-shopy ji ruší a nabízejí alternativní řešení

Veronika Bělohlávková
Dobírka zůstává mezi českými e-shopy populární, přestože její podíl dlouhodobě klesá. Zákazníci oceňují možnost zaplatit až při převzetí zásilky a mít tak nákup pod kontrolou. Obchodníci naopak čelí vyšším logistickým nákladům a riziku nevyzvednutých balíků.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Podle odborníků se dobírka nejvíce využívá při prvních nákupech u neznámých e-shopů, dražším zboží nebo v předvánoční špičce a a její role se postupně mění ve prospěch moderních platebních metod, které kombinují bezpečí a pohodlí.

Dobírka z českých e-shopů nemizí, ale její role se mění. Podle marketingového šéfa služby Skip Pay Tomáše Krásného se podíl objednávek na dobírku dlouhodobě snižuje.

„Počet lidí, kteří volí dobírku, se dnes pohybuje okolo 18 procent. Kolem Vánoc ale vždy roste, lidé častěji nakupují na neznámých e-shopech a hledají v dobírce falešný pocit bezpečí,“ říká.

Ten se však podle něj může vymstít a zaplacení při převzetí negarantuje kvalitu ani snadné vrácení peněz a v posledním roce se znovu objevily i podvody s doručením jiného zboží, než zákazník objednal.

Vítězí rychlost a pohodlí

Dobírka je podle obchodníků stále populární u části zákazníků, typicky u lidí nad 40 let z menších měst, kteří preferují hotovost a jsou opatrnější při online platbách.

„Pro tyto zákazníky byla dobírka v době jejich ekonomické aktivity nejbezpečnější metodou,“ vysvětluje Krásný. Často ale podle něj platí zbytečný poplatek 29 až 59 korun za objednávku, přestože existují alternativy umožňující zaplatit až po vyzkoušení zboží a bez blokovaných peněz.

Pošta znovu zdraží své služby. Klienti si připlatí za doporučená nebo cenná psaní

Marketingová specialistka dopravce PPL Michaela Tůmová potvrzuje, že podíl dobírek mírně klesá. „Lidé častěji volí platbu předem kartou nebo převodem, protože je rychlá a pohodlná. Dobírka ale zůstává stabilní součástí nabídky a hlavně před Vánoci její využití roste,“ říká.

Podle mluvčího Zásilkovna Ondřeje Luštince zákazníci volí dobírku hlavně při prvním nákupu u méně známého e-shopu nebo u dražšího zboží. „Chtějí mít nákup pod kontrolou a zaplatit až při převzetí,“ říká. Dobírka je častější i v segmentech s vysokou mírou vratek, například v módě, nebo při nákupech na poslední chvíli, a to nejen před svátky.

První nákup přes dobírku

Navzdory nákladům dobírku stále nabízí většina e-shopů. Podle Velkého testu e-shopů ji má v nabídce 92 procent z nich a průměrný poplatek činí zhruba 40 korun.

Průměrná hodnota objednávky na dobírky u našich klientů v ČR je 1 923 Kč, medián 1 240 Kč. U vrácených dobírek je průměr (1994 Kč) i medián (1249 Kč) o něco vyšší, to ukazuje, že se nevracejí jen malé nebo méně významné objednávky, ale i hodnotnější nákupy.

„Dobírka tedy není jen nákup za pár stovek. Jde o částky, které už mohou být, zejména pro menší a střední e-shopy, ekonomicky významné,“ dodala Tománková ze Skladonu.

Pro e-shopy je podle Ondřeje Luštince ze Zásilkovny dobírka stále nástrojem, jak odstranit bariéru platby předem a získat nové zákazníky.

Vyplatí se vůbec?

S dobírkou ale přicházejí i problémy. Část zákazníků si zásilku nakonec nepřevezme, například když změní názor nebo objedná stejné zboží z více obchodů. Napříč trhem se podíl nevyzvednutých balíků pohybuje kolem deseti procent.

„Dobírku jsme zrušili, protože jich 20 procent skončilo nevyzvednutých a firmě tak ročně vznikaly statisícové škody,“ říká Jakub Lorenc z e-shopu značky VIF.

Podobnou zkušenost mají i další obchodníci. „U dobírky je větší riziko nepřevzetí, což je problém hlavně u zboží na míru,“ říká Tomáš Linhart z portálu Můjkoberec. Podle něj se takové výrobky po vrácení obtížně prodávají.

Levné zásilky z Temu a dalších platforem od léta zdraží

Podle Jana Vetyšky z Asociace pro elektronickou komerci (APEK) dobírka zůstává důležitou, ale problematickou metodou. „Nevyzvedávání balíčků patří mezi negativní faktory. Část e-shopů ji proto nenabízí, ale u velkých hráčů stále zůstává,“ říká.

Část obchodníků tedy od dobírky zcela ustupuje. „Častěji u nás nakupují klienti s odloženou platbou než ti, kteří používají dobírku,“ říká Michal Bilka z Astratex.

Jaroslav Bednář z obchodu Bosonožka.cz dodává: „Chtěli jsme zákazníkům nabídnout větší svobodu při nákupu, zejména když rodiče kupují více párů obuvi pro děti. Skip Pay umožňuje pohodlně objednat, vyzkoušet doma a zaplatit až za to, co si nechají,“ oceňuje výhodu odložené platby obchodník.

Pro logistické firmy znamenají vratky další náklady. „Vrácené zásilky musíme zkontrolovat, znovu naskladnit a administrativně vyřídit,“ popisuje Tereza Tománková ze skladového operátora Skladon. Dobírka je podle ní pro logistiku náročnější než předem zaplacené objednávky.

