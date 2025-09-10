Do zvyšování kapacity elektrizační soustavy půjde 15 miliard, potvrdili ministři

Dáša Hyklová
  16:17
Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček a ministr životního prostředí Petr Hladík představili nový program podpory zvyšování kapacity elektrizační soustavy ve výši 15 miliard korun. Jedná se o první výzvu z programu ELEGRID z Modernizačního fondu. Díky těmto investicím se má zlepšit stabilita i kapacita celé přenosové soustavy v Česku. „Bude možné připojovat více nových zdrojů energie,“ řekl Vlček na tiskové konferenci.

Stát dá až 15 miliard Kč z Modernizačního fondu na projekty posílení přenosových a distribučních sítí v Česku. Výkon sítí by se díky tomu mohl zvýšit až o 9 gigawattů. Výzva byla podle ministra Hladíka vypsána již 29. září a bude otevřena zhruba rok a půl. Dotace jsou určeny pro čtyři tuzemské energetické firmy, tedy státního provozovatele přenosové soustavy ČEPS a provozovatele distribučních sítí ČEZ, EG.D a PRE. Peníze budou moci čerpat na připravované projekty.

„Deset miliard bude uvolněno téměř okamžitě, reálně se tím vyřeší řada lokalit, kde se nedá dneska propojit distribuční soustava,“ uvedl Hladík. K dispozici bude dalších 5 miliard korun, které lze v případě potřeby uvolnit.

Jak dodal, posílení elektrizační soustavy je základní podmínkou pro dekarbonizaci české ekonomiky. Zároveň zdůraznil, že je to poprvé, kdy stát tak masivně investuje do distribuční soustavy.

Hladík zmínil že v rámci změny legislativy tzv. Lex plyn existuje další mechanismus, díky němuž alokovaná rezervace distribučních soustavách u investorů, kteří nestaví, bude odpadávat a tím se uvolní pro další žadatele.

Komise porcovala fondy na modernizaci energetiky, Česko získalo přes miliardu eur

Ministr Vlček potvrdil, že stále existuje řada spekulativních projektů, které soustavu blokují. Odhadem je to ve výši 40 gigawattů. Rozdíly jsou i v rámci republiky, na jihu chybí nejvíce kapacit.

Záměrem vlády je podle ministra je posilovat páteřní sítě, které již existují. „Proto zdvojujeme linky anebo jdeme na vyšší napětí. Na ty by měly navazovat další vlásečnice distribučních soustav,“ dodal.

Program ELEGRID navazuje na dlouhodobé investice MPO do modernizace energetiky: „Naším cílem je nadále posilovat elektrizační soustavu a zajistit dostupné energie pro domácnosti a firmy. Pokračujeme v rekordních investicích a zároveň chráníme zákazníky před navyšováním regulované složky ceny elektřiny,“ řekl Vlček.

Dvakrát více peněz do drátů než dosud. Bez obřích investic změna nepůjde

Česká republika má nicméně podle ministra Vlčka ohromný infrastrukturní dluh. „V našich podmínkách se nemůžeme bavit o bezpečných dodávkách energie, pokud nebudeme tento dluh dotahovat,“ zdůraznil. Upozornil, že je třeba do sítí investovat, jinak se z Česka jako exportéra elektřiny stane importér.

O podporu ve výzvě číslo 1/2025 se může ucházet provozovatel přenosové soustavy i provozovatelé distribučních soustav s více než 90 tisíci odběrnými místy a připojením přímo do přenosové soustavy. „Abychom urychlili a usnadnili administraci projektů, nastavili jsme expertně vypočtené jednotkové dotace pro jednotlivé napěťové hladiny. Žadatelé tak nemusí dokládat složité kalkulace ani množství účetních dokladů, “ sdělil ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Samotné investice nestačí

Odborníci se shodují na tom, že investice do posílení a modernizace elektrizační soustavy jsou klíčové, pokud chce Česko zajistit energetickou bezpečnost země a také naplnit cíle v rozvoji obnovitelných zdrojů energie (OZE). Jde také o závazky Evropské unie související s balíčkem „Fit for 55“ a plánem REPowerEU. Česká republika si v této souvislosti naplánovala do roku 2030 dosáhnout 30procentního podílu obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie v zemi. Tento cíl byl schválen vládou a je součástí aktualizovaného Vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu.

Plánovaného 11,6 GW instalovaného výkonu OZE chce Česko dosáhnout prostřednictvím nových fotovoltaik (10,1 GW) a vybudováním dalších větrných elektráren (1,5 GW).

Jak odblokovat síť pro nové zdroje a ušetřit. Změna přišla pozdě, tvrdí experti

„Zkušenosti ze zahraničí i naše analýzy ale ukazují, že samotné investice do infrastruktury nestačí. Stejně důležité je zavádět chytrá a efektivní opatření – například digitalizaci, flexibilní smlouvy, sdílené připojení nebo prioritizaci připravených projektů,“ upozorňuje Jan Bakule, expert Frank Bold, spoluautor studie Chytrá síť pro bezpečné Česko. Jak dodává, tato opatření umožní lépe využít stávající síť, uvolnit až 17,8 GW výkonu a ušetřit až 226 miliard korun na investicích. „Navíc je lze realizovat rychleji než velké stavební projekty, protože nejsou limitována nedostatkem materiálu ani pracovní síly,“ zdůrazňuje.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

