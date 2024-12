Do tendru na automatické vlaky pražského metra se hlásí dva zájemci

19:00

Do tendru pražského dopravního podniku (DPP) za 86 miliard korun bez DPH na nákup automatizovaných vlakových souprav pro linky metra C a D se přihlásili dva zájemci. O zakázku projevilo zájem konsorcium Siemens Mobility - Škoda Transportation a společnost Alstom Czech Republic. Ve čtvrtek to sdělil vedoucí komunikace podniku Daniel Šabík.