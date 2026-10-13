Dny NATO navštívilo 19. a 20. září více než 150 tisíc lidí. Inspektoři kontrolovali stánky s občerstvením, potravinami, textilními výrobky a hračkami. Prověřovali například i skákací hrad, kdy se zaměřili na technický stav zařízení či způsob jeho ukotvení.
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„Nejzávažnější porušení právních předpisů, konkrétně ve třech případech, se týkalo prodeje alkoholu nezletilým osobám. V jednom případě jsme zjistili nedostatek v povinném značení a bezpečnostních upozornění u hraček a jejich obalu,“ uvedla ředitelka Inspektorátu pro Olomoucký a Moravskoslezský kraj se sídlem v Ostravě Gabriela Fialová.
„Porušení v oblasti stánkového prodeje občerstvení a potravin se týkala absence cenovek, tedy informací o cenách prodávaných výrobků, a nevydání dokladu o prodeji výrobku na žádost spotřebitele,“ dodala.
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Ve dvou případech vyřešili inspektoři zjištěné nedostatky příkazem na místě. Čtyři případy budou, pokud se podezření z porušení zákonných povinností potvrdí, dále řešeny ve správním řízení.
Akce je největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Letos se na ní představily armádní, bezpečnostní a záchranářské jednotky ze 14 zemí. Vstup na Dny NATO je zdarma a návštěvníci na ně přijíždějí z celého Česka, ale tradičně i z blízkého Polska a ze Slovenska.
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20. září 2026