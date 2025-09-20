Aero dodá státu další čtyři L-39 Skyfox za 1,5 miliardy. Na výcvik českých pilotů

Autor: ,
  16:31
Aero Vodochody dodá čtyři letadla L-39 Skyfox za téměř 1,5 miliardy korun na základě uplatněné opce státnímu podniku LOM Praha. Budou sloužit nejen pro výcvik českých vojenských pilotů, ale i těch zahraničních. Podle plánu v nich mají trénovat také budoucí piloti letounů F-35.

Uplatnění opce v sobotu během Dnů NATO na letišti v Mošnově na Novojičínsku oznámili ředitel LOM Praha Jiří Protiva a prezident Aera Viktor Sotona.

„V současné době už provozujeme první čtyři kousky a dnes jsme oznámili, že máme zájem o další čtyři. Celkový počet osmi kusů nám umožní nejenom zabezpečit požadavky Armády České republiky, ale nabídnout výcvik i do zahraničí,“ řekl Protiva.

První dva nové letouny L-39 Skyfox vstoupily do služby v pardubickém Centru leteckého výcviku. (10. února 2025)
První dva nové letouny L-39 Skyfox vstoupily do služby v pardubickém Centru leteckého výcviku. (10. února 2025)
Prezident Petr Pavel se proletěl v letounu L-39 Skyfox z Aera Vodochody (20. dubna 2024)
V Pardubicích zahajují v novém centru výcvik pilotů na simulátoru L-39 Skyfox. (24. března 2025)
47 fotografií

Původní smlouva byla podepsána před třemi lety. LOM Praha si už pořídil čtyři letouny L-39 Skyfox, poslední dva mu Aero předalo letos v srpnu. Další dva letouny by Aero mělo dodat do konce letošního roku a druhé dva do konce roku 2026.

Obrazce z kouře, burácení bombardéru. Pavel na Dnech NATO zavítal mezi diváky

Uvedl, že cena letadel vycházela z původního kontraktu. „Původní kontrakt byl za zhruba dvě miliardy korun, ale obsahoval i všechno příslušenství, školení pilotů a tak dále, což samozřejmě teď odpadá, takže ta cena se pohybuje někde do 1,5 miliardy korun,“ vysvětlil Protiva.

Sotona to potvrdil. „Všech osm letadel bude úplně stejných, identických. Záměrně jsou ve stejné konfiguraci. Obsahují virtuální tréninkový systém, jsou určena zejména pro výcvik.“

Na mošnovském letišti se konají Dny NATO. Britští výsadkáři ze skupiny Falcons sklidili hlasitý potlesk. (20. září 2025)
Na mošnovském letišti se konají Dny NATO. (20. září 2025)
Na mošnovském letišti se konají Dny NATO. (20. září 2025)
Na mošnovském letišti se konají Dny NATO. (20. září 2025)
98 fotografií

Ředitel LOM Praha připomněl, že v centru leteckého výcviku se uskutečňuje obměna techniky, nejenom co se týká letadel L-39. „Dnes tady na ploše stojí první nový Zlín-242, který nahrazuje staré Zlíny, které nám dožívají. Ta obměna je širší a my tím vlastně nastavujeme zcela nový výcvikový program pro vojenské piloty, řekněme program 21. století,“ uvedl Protiva.

Původní čtyři letadla by podle něj neumožnila vyhovět požadavkům, které má na státní podnik nejenom česká armáda, ale i zahraniční zákazníci. „Proto jsme doplnili flotilu o další čtyři a těch osm bude základní počet, který nám právě umožní zabezpečit všechny požadavky, které se na nás hrnou,“ uvedl ředitel LOM Praha.

Musíme Česko chránit před drony, vyzval Fiala na konferenci při Dnech NATO

Osm kusů je podle něj v současné době adekvátní počet. „Ale s ohledem na navyšování požadavků a na větší informovanost našich zákazníků se může stát, že požadavky se nadále budou zvyšovat a pak bychom samozřejmě museli přemýšlet i nad dalším doplněním těch osmi kousků,“ řekl Protiva.

Na výrobě letounu L-39 Skyfox se nyní podílí přibližně 600 subdodavatelů, z nichž 400 pochází z České republiky.

„Prostřednictvím pardubického Centra leteckého výcviku podporujeme český letecký průmysl, tím že využíváme letouny domácí výroby doplněné o simulátory od naší dceřiné společnosti VR Group,“ dodal Protiva.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Z obchoďáku lunapark. Jak vypadá Máj po roce obnoveného provozu

Bývalý obchodní dům Máj na pražské Národní třídě se před více než rokem proměnil k nepoznání. Z místa určeného k nákupům se stal multifunkční zábavní komplex s interaktivním muzeem, rozsáhlým herním...

Na shledanou, Praho! Van Graaf zavírá svůj obchodní dům na Václavském náměstí

Slevy až padesát procent a plakátová rozlučka s Prahou. Tak vypadá po patnácti letech odchod německé značky Van Graaf z českého trhu. Van Graaf zavírá svůj pětipatrový obchodní dům na Václavském...

Tunel mezi Itálií a Rakouskem proražen. Co pojede pod Brennerem

Pod Brennerským průsmykem prorazily ve čtvrtek stroje poslední úsek průzkumného tunelu vedoucím mezi Rakouskem a Itálií. Propojení obou zemí proběhlo za účasti italské premiérky Giorgie Meloniové a...

Jedinečný hypervůz Bugatti jde do prodeje. Cena se odhaduje na skoro půl miliardy

Jedinečný model Bugatti La Voiture Noire, který vznikl k oslavě 110. výročí značky, se prodává za 14 milionů liber, v přepočtu 413 milionů korun. Unikátní stroj dokáže dosáhnout závratné rychlosti až...

Malé boxy, velké soukromí. Samoobslužné posilovny dobývají Prahu

Cvičit sami nebo jen s partnerem a navíc bez přeplněné posilovny a čekání na stroje. To má umožnit nový koncept SportBoxů, který spustila společnost MultiSport. Letos v září v Praze otevřela první...

Zaměstnanci pod drobnohledem. Třetina britských firem má bossware, zjistil průzkum

Třetina britských firem se uchyluje k použití takzvaného bosswaru, tedy technologií sledujících aktivitu zaměstnanců, vyplývá z průzkumu britské profesní organizace Chartered Management Institute...

20. září 2025

Žádné děti, disko ani kasino. Výletní plavby jde dělat i jinak, tvrdí společnost Viking

Společnost Viking provozující výletní lodě na oceánech i řekách se specializuje na jinou klientelu nežli její konkurenti, přesto nemá s prodejem jízdenek žádný problém. Na letošek hlásí vyprodáno,...

20. září 2025

Tlak na výstavbu bateriových center zvyšuje riziko obřích požárů, varují experti

S postupným přechodem na obnovitelné zdroje souvisí i potřeba skladování energií. K tomu po celém světě slouží speciální bateriová úložiště, která přicházejí na řadu ve chvíli, kdy slunce nesvítí a...

20. září 2025

Tisíce lidí si po zavedení minimální penze polepší, starobní důchod bude 9800 korun

Několik desítek tisíc lidí se starobní, invalidní a pozůstalostní penzí, kteří pobírají velmi malé částky, si od ledna po zavedení minimálního důchodu polepší. Někteří začnou dostávat i o pár...

20. září 2025  8:47

Trojka místo devítky a naopak. Švýcarský hodinářský gigant si utahuje z cel

Švýcarský výrobce hodinek Swatch si vystřelil z amerických cel a uvedl na trh novou limitovanou edici hodinek s názvem „WHAT IF … TARIFFS?“. Jelikož Trumpova administrativa na Švýcarsko uvalila...

20. září 2025

Turnusy od soboty do soboty jsou přežitek. Češi objevili flexibilní dovolenkové balíčky

Premium

Klasické dovolenkové turnusy od soboty do soboty přestávají stále větší části lidí vyhovovat. Celá řada zejména lépe placených profesí, jako jsou lékaři nebo různí manažeři, si zvykla létat na...

20. září 2025

Porsche zpomalí s výrobou elektromobilů. Volkswagen to přijde velmi draho

Výrobce automobilů Porsche AG zpomalí kvůli slabé poptávce přechod na elektromobilitu. Mateřský koncern Volkswagen rovněž upozornil, že v důsledku změny strategie, čekají letos společnost mimořádné...

19. září 2025  20:32

Další rána pro Rusko. Dovoz LNG do Evropy by mohl skončit dřív, než měl

Evropská unie se chystá zasadit další úder ruské ekonomice. Do nového balíku sankcí by totiž mohlo spadat ustanovení hovořící o zrychlení plánovaného odklonu unie od dovozu zkapalněného zemního...

19. září 2025

Zatímco Titanic nenávratně mizí, jeho sesterská loď vydává poklady

Řecko oznámilo, že vyzvedlo cenné artefakty z vraku lodi Britannic. Děje se tak více než sto let poté, kdy byla sesterská loď Titaniku potopena během války v Egejském moři německou minou. Přestože...

19. září 2025

Společnost Excalibur Army ze skupiny CSG otevřela novou výrobní halu

Šternberská společnost Excalibur Army zprovoznila novou výrobní halu, která zásadním způsobem navýší její výrobní kapacity a přinese práci desítkám nových zaměstnanců. Slavnostního otevření se...

19. září 2025  16:45

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Otevírají se věže katedrály Notre-Dame. Na rozdíl od přízemí ale jsou za vstupné

Prezident Emmanuel Macron v pátek v Paříži slavnostně otevřel po požáru restaurované věže katedrály Notre-Dame. Při ceremoniálu sám na věž francouzské dominanty vystoupal a srdečně poděkoval všem,...

19. září 2025  16:07

UniCredit dostal pokutu od ČNB. Banka špatně účtovala platby kartou v cizí měně

UniCredit Bank musí zaplatit pokutu ve výši šesti milionů korun, kterou jí uložila Česká národní banka (ČNB). Zdůvodnila ji chybami při účtování karetních transakcí. UniCredit totiž používala pro...

19. září 2025  15:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.