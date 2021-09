Na pivo bez obav, na oslavách českého piva budou opět kralovat speciály

Akci zasvěcenou českému pivu pořádá Český svaz pivovarů a sladoven od roku 2013. Zapojuje se do ní celá řada pivovarů a minipivovarů a popularita i povědomí mezi širokou veřejností stále roste. „Česká hospoda je po staletí středobodem společenského života a pivo v ní hraje zásadní roli,“ uvádí výkonná ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven Martina Ferencová.

Do letošního devátého ročníku Dnů českého piva se zapojilo 33 pivovarů připravilo na 39 pivních speciálů a jeho zahájení proběhlo při vyhlášení degustační soutěže České pivo 2021.

Do letošního klání přihlásily pivovary 83 vzorků, což je rekordní počet za jednadvacet let existence soutěže. Oslavy Dnů českého piva tak symbolicky odstartovalo naražení sudu s vítězným ležákem, kterým se letos stal dvanáctistupňový Zubr Gradus z produkce Pivovaru Zubr.

České pivo 2021 Světlý ležák

1. místo ZUBR Gradus; Pivovar ZUBR, a. s.

2. místo Litovel PREMIUM; Pivovar Litovel a. s.

3. místo HOLBA Premium; Pivovar HOLBA, a. s.

11% světlý ležák

1. místo HOLBA Šerák; Pivovar HOLBA, a. s.

2. místo BERNARD KVASNICOVÝ LEŽÁK 11; Rodinný pivovar BERNARD a. s.

3. místo PARDUBICKÝ PIVOVAR VILÉM; Pardubický pivovar a. s.

Světlé výčepní pivo

1. místo ZUBR Classic; Pivovar ZUBR a. s.

2. místo Velkopopovický Kozel 10; Pivovar Velké Popovice; Plzeňský Prazdroj, a. s.

3. místo STAROPRAMEN SMÍCHOV; Pivovary Staropramen s. r. o.

Tmavé pivo

1. místo BERNARD ČERNÝ LEŽÁK 12; Rodinný pivovar BERNARD a. s.

2. místo GRANÁT Tmavý ležák; Pivovar Černá Hora, a. s.

3. místo Postřižinské pivo Tmavý ležák; Pivovar Nymburk spol. s r. o.

„Věříme, že nejen na konci září velká část milovníků českého piva zavítá do svého oblíbeného podniku. Buďme rádi, je to možné, snad nikdo si nepřejeme podobný scénář podzimu, jako byl ten loňský,“ připomíná Martina Ferencová, že v posledních dvou letech nebyla možnost zajít do hospody na čepované zcela samozřejmá.

Vzhůru do pivovaru

V průběhu letošních Dnů českého piva se mohou hosté těšit na limitované várky pivních speciálů, které pivovary uvařily při příležitosti oslav svátku patrona českého piva sv. Václava, ale také neobvyklý doprovodný program či hospodskou zábavu.

„Už během těchto dnů si letos mohou milovníci plzeňského ležáku vychutnat nefiltrovaný Pilsner Urquell, který každoročně bývá k dispozici až v říjnu jako připomínka výročí první várky tohoto piva, která připadá na 5. října,“ doplňuje tiskový mluvčí Plzeňského Prazdroje Zdeněk Kovář. Tento „Nefiltr“ bude k dostání v rámci programu Volba sládků ve vybraných hospodách a restauracích po celém Česku.

Připraveny jsou také speciální prohlídky plzeňského pivovaru s názvem Život a pověsti pivovarských sklepů a v Pivovarském muzeu komentované prohlídky se sladovníkem nebo vystoupení živé kapely.



Lokální pivovary skupiny Heineken ČR připravily do svých provozoven také zážitek na čepu. Zájemci tak po celé republice najdou nefiltrované Krušovice a na Moravě nefiltrované Starobrno Bitr známé svojí hořkostí. Pivní svátek a tradici provozovny oslaví „comebackem“ populárního řemeslného piva. Na kohoutu Craft beeru totiž u této příležitosti bude také oblíbený Beránek IPA.

Příběh Svatováclavského speciálu Tradice Dnů českého piva byla založena v roce 2013 na počest svatého Václava, jenž je coby český kníže a světec považován za patrona české země. A protože je zároveň patronem sládků, a pivovarníků, tak i oslava zlatého moku připadá na konec září, kdy svůj svátek slaví právě Václavové. Historie vaření tohoto moku má v českých zemích tisíciletou tradici. Nejstarší pivovar byl na našem území založen v Břevnovském klášteře už za vlády knížete Boleslava II. na konci 10. století.

Do projektu se zapojí i náchodský Primátor. V úterý 28. září plánují otevřít pivovar pro příchozí a budou provázet zájemce prostory pivovaru zdarma. Navíc si pro své věrné zákazníky připravili i malé dárky.

„Následně po exkurzi mohou návštěvníci pokračovat ochutnávkou piv v návštěvnickém centru, kde bude na čepu krom jiných piv podzimní novinka Single Hop Lager, což je čtyřikrát chmelený ležák novou odrůdou Most,“ doplňuje ředitel pivovaru Petr Kaluža.



Takhle se v Praze vyrábí dvanáctistupňový ležák: