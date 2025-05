Spotřebitelské úvěry, s nimiž se pojí velmi vysoké úroky, kvůli kterým dlužník půjčenou částku leckdy i několikanásobně přeplatí, by měly skončit. Požaduje to novela zákona. Asociace poskytovatelů nebankovních půjček ale varuje, že to bude voda na mlýn lichvářům.