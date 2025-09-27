Od 1. října 2024 mají dlužníci výrazně snadnější vstup do oddlužení. Novela insolvenčního zákona mimo jiné zrušila podmínku třicetiprocentního uspokojení věřitelů. Procentuální míru od té doby určuje soud, a to individuálně v každém případě. Kromě toho došlo také ke zkrácení doby oddlužení z pěti let na tři roky.
Cílem novely byla snaha celý proces usnadnit, aby se tak zvýšily šance zadlužených lidí začít znovu. Podle průzkumu Konsorcia dluhových poraden ČR ale stále existují překážky, které se na cestě k oddlužení mnohdy nedaří překonat.
Asi největší bariérou je obecně neznalost institutu oddlužení. Průzkumu se přitom účastnili právě lidé, kteří mají těžko řešitelné exekuce nebo dluhy a zároveň nejsou v oddlužení, ani si o něj nepožádali. Důvodem přitom jen zřídka bývá jejich neochota věci měnit. „Jen malá skupina dlužníků nechce měnit svůj způsob života a vědomě ignoruje možnosti nápravy,“ říká David Šmejkal, ředitel Poradny při finanční tísni.
Často jsou přitom tito lidé neřešitelně zadlužení a bez oddlužení nemají šanci se ode dna odrazit.
„Oddlužení není žádný dárek, který stát dává lidem, kteří se zadlužili. Je to nástroj, jak je vrátit do společnosti a ekonomicky stabilizovat – aby byli pro stát užiteční, fungovali, platili daně a měli peníze na nákupy,“ říká Pavla Aschermannová, předsedkyně Konsorcia dluhových poraden ČR.
Bohužel však 40 procent z nich nezná ani základní pravidla oddlužení či jeho podmínky, 41 procent neví, koho v případě zájmu o oddlužení kontaktovat a 45 procent dotázaných vůbec netuší, co oddlužením získají. Tedy že se na konci úspěšného procesu odpustí veškeré nedoplacené dluhy.
|
Zprostředkovatelé půjček vypadli ze zákona. Hrozí potíže, varují dluhoví experti
„Někteří mají strach před pojmy jako oddlužení, insolvence, bankrot, nebo znají jen jeden z nich a neví, že znamenají totéž,“ popisuje situaci David Šmejkal.
Neznalost se však týká i řady dalších informací. Čtyřicet procent dotázaných například o oddlužení ani nikdy neslyšelo. „Je smutné, kolik lidí zůstává v dluzích, protože nevědí, že existuje cesta ven,“ poukazuje Pavla Aschermannová.
Příliš komplikovaný proces
Kromě nedostatku edukace ale hraje roli i psychika. Za své dluhy se podle průzkumu stydí 61 procent dotázaných. Stejné procento ani neví, odkud začít a bojí se velkých změn, které si s celým procesem spojují. Více než polovina netuší, že pomoc například zdarma nabízí neziskové poradny.
„Dlužníkům může překážet v seznámení s oddlužením zkušenost jejich přátel s dnes již nízkou nezabavitelnou částkou v oddlužení,“ uvádí David Šmejkal.
Pro 63 procent je navíc celý proces příliš komplikovaný. „Často jsou psychicky a fyzicky vyčerpaní a polovina vykazuje příznaky středně těžké deprese nebo úzkosti,“ popisuje realitu dlužníků Pavla Aschermannová.
Psychické problémy a předluženost často bývají „spojené nádoby“. „Psychické dysfunkce mohou způsobit předluženost a naopak finanční těžkosti mohou vést k duševní nerovnováze, která může být doprovázená zdravotními potížemi,“ vysvětluje David Šmejkal.
V důsledku nesčetných bariér na vstupu pak dlužníci navzdory své tíživé životní situaci o oddlužení ani nepožádají. A často ani nemohou. Podle Daniela Prokopa z PAQ Research přitom zadlužení často žijí pod hranicí příjmové chudoby.
„Jde přibližně o 55 procent neřešitelně zadlužených. Dalších deset procent balancuje těsně nad touto hranicí. Pod hranicí chudoby žijí přitom ty domácnosti, které mají měsíčně k dispozici přibližně 18 tisíc korun čistého na tzv. spotřební jednotku,“ říká Prokop. U lidí v exekuci je to příjem po stržení srážek.
|
Zadluženost Čechů vzrostla. Po dekádě stoupl i počet nesplácených hypoték
Pro představu – v domácnosti jednotlivce je to 18 tisíc korun, u páru pak 27 tisíc korun. Pokud má pár i malé dítě, zvyšuje se částka na 33 tisíc korun. „Chudé domácnosti dávají jen na jídlo a bydlení 70–80 procent svých měsíčních příjmů, po dalších útratách jim typicky zůstává maximálně 1500 korun na osobu měsíčně,“ popisuje Daniel Prokop.
Velká část předlužených domácností se pak potýká s finančním problémem vůbec do oddlužení jít. Splátky pro ně totiž často bývají vyšší než současné exekuční srážky. V oddlužení musí splácet minimálně 2 200 korun.
„Mezi dlužníky je bohužel velmi častý pocit beznaděje a toho, že jejich situace nemá východisko. Více než polovina neřešitelně zadlužených je v dluzích přes deset let, dluhy jsou jejich realita,“ dodává Prokop.
V důsledku toho a navzdory novelizaci a zjednodušení podmínek tak počet nových insolvenčních řízení meziročně vzrostl jen o dvanáct procent.