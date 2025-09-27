Na oddlužení by dosáhlo více lidí, často o něm ovšem nevědí

Veronika Doskočilová
  15:00
Zmírnění podmínek oddlužení zatím nepřineslo zamýšlený efekt. Řada dlužníků podmínkám nerozumí nebo se stydí o svých problémech mluvit. Pro některé jsou navíc splátky v oddlužení vyšší než exekuční srážky.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Od 1. října 2024 mají dlužníci výrazně snadnější vstup do oddlužení. Novela insolvenčního zákona mimo jiné zrušila podmínku třicetiprocentního uspokojení věřitelů. Procentuální míru od té doby určuje soud, a to individuálně v každém případě. Kromě toho došlo také ke zkrácení doby oddlužení z pěti let na tři roky.

Cílem novely byla snaha celý proces usnadnit, aby se tak zvýšily šance zadlužených lidí začít znovu. Podle průzkumu Konsorcia dluhových poraden ČR ale stále existují překážky, které se na cestě k oddlužení mnohdy nedaří překonat.

Asi největší bariérou je obecně neznalost institutu oddlužení. Průzkumu se přitom účastnili právě lidé, kteří mají těžko řešitelné exekuce nebo dluhy a zároveň nejsou v oddlužení, ani si o něj nepožádali. Důvodem přitom jen zřídka bývá jejich neochota věci měnit. „Jen malá skupina dlužníků nechce měnit svůj způsob života a vědomě ignoruje možnosti nápravy,“ říká David Šmejkal, ředitel Poradny při finanční tísni.

Často jsou přitom tito lidé neřešitelně zadlužení a bez oddlužení nemají šanci se ode dna odrazit.

„Oddlužení není žádný dárek, který stát dává lidem, kteří se zadlužili. Je to nástroj, jak je vrátit do společnosti a ekonomicky stabilizovat – aby byli pro stát užiteční, fungovali, platili daně a měli peníze na nákupy,“ říká Pavla Aschermannová, předsedkyně Konsorcia dluhových poraden ČR.

Bohužel však 40 procent z nich nezná ani základní pravidla oddlužení či jeho podmínky, 41 procent neví, koho v případě zájmu o oddlužení kontaktovat a 45 procent dotázaných vůbec netuší, co oddlužením získají. Tedy že se na konci úspěšného procesu odpustí veškeré nedoplacené dluhy.

Zprostředkovatelé půjček vypadli ze zákona. Hrozí potíže, varují dluhoví experti

„Někteří mají strach před pojmy jako oddlužení, insolvence, bankrot, nebo znají jen jeden z nich a neví, že znamenají totéž,“ popisuje situaci David Šmejkal.

Neznalost se však týká i řady dalších informací. Čtyřicet procent dotázaných například o oddlužení ani nikdy neslyšelo. „Je smutné, kolik lidí zůstává v dluzích, protože nevědí, že existuje cesta ven,“ poukazuje Pavla Aschermannová.

Příliš komplikovaný proces

Kromě nedostatku edukace ale hraje roli i psychika. Za své dluhy se podle průzkumu stydí 61 procent dotázaných. Stejné procento ani neví, odkud začít a bojí se velkých změn, které si s celým procesem spojují. Více než polovina netuší, že pomoc například zdarma nabízí neziskové poradny.

„Dlužníkům může překážet v seznámení s oddlužením zkušenost jejich přátel s dnes již nízkou nezabavitelnou částkou v oddlužení,“ uvádí David Šmejkal.

Pro 63 procent je navíc celý proces příliš komplikovaný. „Často jsou psychicky a fyzicky vyčerpaní a polovina vykazuje příznaky středně těžké deprese nebo úzkosti,“ popisuje realitu dlužníků Pavla Aschermannová.

Psychické problémy a předluženost často bývají „spojené nádoby“. „Psychické dysfunkce mohou způsobit předluženost a naopak finanční těžkosti mohou vést k duševní nerovnováze, která může být doprovázená zdravotními potížemi,“ vysvětluje David Šmejkal.

V důsledku nesčetných bariér na vstupu pak dlužníci navzdory své tíživé životní situaci o oddlužení ani nepožádají. A často ani nemohou. Podle Daniela Prokopa z PAQ Research přitom zadlužení často žijí pod hranicí příjmové chudoby.

„Jde přibližně o 55 procent neřešitelně zadlužených. Dalších deset procent balancuje těsně nad touto hranicí. Pod hranicí chudoby žijí přitom ty domácnosti, které mají měsíčně k dispozici přibližně 18 tisíc korun čistého na tzv. spotřební jednotku,“ říká Prokop. U lidí v exekuci je to příjem po stržení srážek.

Zadluženost Čechů vzrostla. Po dekádě stoupl i počet nesplácených hypoték

Pro představu – v domácnosti jednotlivce je to 18 tisíc korun, u páru pak 27 tisíc korun. Pokud má pár i malé dítě, zvyšuje se částka na 33 tisíc korun. „Chudé domácnosti dávají jen na jídlo a bydlení 70–80 procent svých měsíčních příjmů, po dalších útratách jim typicky zůstává maximálně 1500 korun na osobu měsíčně,“ popisuje Daniel Prokop.

Velká část předlužených domácností se pak potýká s finančním problémem vůbec do oddlužení jít. Splátky pro ně totiž často bývají vyšší než současné exekuční srážky. V oddlužení musí splácet minimálně 2 200 korun.

„Mezi dlužníky je bohužel velmi častý pocit beznaděje a toho, že jejich situace nemá východisko. Více než polovina neřešitelně zadlužených je v dluzích přes deset let, dluhy jsou jejich realita,“ dodává Prokop.

V důsledku toho a navzdory novelizaci a zjednodušení podmínek tak počet nových insolvenčních řízení meziročně vzrostl jen o dvanáct procent.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Je to nezákonné, naříkají Rusové. Dožadují se náhradních dílů pro svá letadla

Rusko naléhá na Mezinárodní organizaci pro civilní letectví (ICAO), aby zmírnila sankce týkající se leteckých náhradních dílů. Moskva krok označuje jako nezákonné donucovací opatření. Argumentuje, že...

Místo nákupu zábava. Obchodní domy v centrech měst se mění k nepoznání

Klasický obchodní dům v centru velkých měst dnes přežije jen těžko. V Praze se tak obchodní střediska proměňují k nepoznání a stávají se spíše zábavními centry, kam lidé chodí nakupovat jen zřídka....

Letitý spor o zvlněnou dálnici je u konce. Firmy ji budou muset zadarmo opravit

Poslední a zároveň nejhorší úsek zvlněné dálnice D1 u Ostravy se po třinácti letech soudů dočká opravy. Tu budou muset podle rozhodnutí rozhodčího soudu na své náklady provést společnosti Eurovia a...

Otevírací doba 28. září 2025. Kde nakoupíte a jaké obchody budou mít zavřeno

28. září 2025 je Den české státnosti a také svátek svatého Václava. Podle zákona patří mezi státní svátky České republiky, kdy musejí mít velké obchody zavřeno. Kde a kdy v tento den nakoupíte?

Trojka místo devítky a naopak. Švýcarský hodinářský gigant si utahuje z cel

Švýcarský výrobce hodinek Swatch si vystřelil z amerických cel a uvedl na trh novou limitovanou edici hodinek s názvem „WHAT IF … TARIFFS?“. Jelikož Trumpova administrativa na Švýcarsko uvalila...

Na oddlužení by dosáhlo více lidí, často o něm ovšem nevědí

Zmírnění podmínek oddlužení zatím nepřineslo zamýšlený efekt. Řada dlužníků podmínkám nerozumí nebo se stydí o svých problémech mluvit. Pro některé jsou navíc splátky v oddlužení vyšší než exekuční...

27. září 2025

Metrostav zdvíhá unikátní most přes norský fjord. Stavba je atrakcí pro místní

Norská dceřiná společnost české firmy Metrostav osazuje ocelovou konstrukci nového mostu přes fjord Ramfojrd v severním Norsku. Podle společnosti jde o jeden z největších zdvihů mostní konstrukce v...

27. září 2025

Kdysi to byl luxus. Dnes se bezplatné wifi v letadlech stává novou normou

Ačkoliv hotely, kavárny či restaurace poskytují bezplatné wifi připojení svým zákazníkům již běžně, letadlům se tato vymoženost dlouho vyhýbala. Když už nějaký dopravce službu za poplatek nabízel,...

27. září 2025

Je tu první z podzimních státních svátků. Jak budou mít v neděli obchody otevřeno?

V neděli 28. září se slaví Den české státnosti a připomíná se také úmrtí knížete Václava. Svátek je jedním z nejvýznamnějších dní České republiky. Jaké obchody budou mít otevřeno?

27. září 2025

Katastrofy jako příležitost? Snad se zemědělci budou pojišťovat víc, doufá šéf Agra

Zatímco pro zemědělce může být sucho nebo krupobití katastrofa, pro pojišťovny představuje příležitost. Bez státní podpory se ale zemědělci pojišťovat nebudou, říká Vladimír John, šéf dvojky...

27. září 2025

„Největší peklo jsou vlhčené ubrousky.“ Jak v Bavorsku montují motory čerpadel

Premium

Z bavorského Hofu putují čerpadla a technologie firmy Wilo do více než osmdesáti zemí světa. V tamním závodě, kde pracují i Češi dojíždějící denně z Aše, vznikají zařízení pro zásobování pitnou vodou...

27. září 2025

Zálohování petek zavádí další český soused. Poláci budou vracet obaly do obchodů

Systém zálohování PET láhví a plechovek vstupuje v sousedním Polsku v platnost od začátku října. Při nákupu vybraných obalů zaplatí zákazníci zálohu, kterou dostanou zpět při navrácení nápojového...

26. září 2025

Německé aerolinky Lufthansa ruší tisíce míst. Zaostávají za konkurencí

Německé aerolinky Lufthansa se potýkají s vysokými náklady a s mnohem menší ziskovostí ve srovnání s konkurencí. Plánují proto zrušit tisíce míst v administrativě. Tímto způsobem se snaží ušetřit a...

26. září 2025  19:31

Německá divize výrobce autozámků míří do insolvence. Značka působí i v Česku

Německá divize jednoho ze světově nejvýznamnějších výrobců zamykacích systémů do aut bojuje s obrovskými finančními problémy. Společnost Kiekert, která vyrábí i v Česku nedaleko Přelouče, podala v...

26. září 2025

Tak úspěšný rok nepamatujeme. Výrobci cideru si pochvalují jablečnou úrodu

Britové se po rekordně teplém létě těší z nebývale povedené úrody jablek. Podle pěstitelů je plod§ nejen dostatek, ale navíc jsou proti předešlým rokům výrazně sladší. To těší především firmy, které...

26. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Budvar si prohlédneme z visuté lávky. Pivovar chystá proměnu za 800 milionů

Budějovický pivovar postaví nové návštěvnické centrum, přidá zeleň, parkovací dům pro 300 aut, posezení a další úpravy za více než 800 milionů korun. Vše bude hradit ze svých prostředků. Kompletně...

26. září 2025  15:57

V USA končí dotace na solární panely. Sektoru to paradoxně pomůže, soudí odborníci

Poptávka po solárních panelech ve Spojených státech je aktuálně na svém vrcholu. Důvodem jsou štědré federální dotace na jejich pořízení. Ty však rozhodnutím prezidenta Trumpa během letošního...

26. září 2025  14:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.