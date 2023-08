Češi dluží sousedům na nedoplatcích 170 milionů korun, SVJ jsou bezmocná

„Z analýzy dat našich členů vyplývá, že se výše pohledávek, i těch nedobytných, oproti předešlému roku výrazně zvýšila hlavně u nájemníků družstevních bytů. Alarmující pak je, že 53 procent celkového dluhu se nedaří dlouhodobě vymoci,“ uvedl předseda SČMBD Jan Vysloužil.

Třináct procent těchto dlužníků jsou podle něj chroničtí neplatiči. „Jde o ty případy, kdy se mnohdy i v řádu let nedaří vymoci dlužné částky, což působí velké problémy všem obyvatelům domu. Ti pak musí doplácet za svého souseda, aniž by se o to jakkoliv přičinili, jelikož souseda si vybrat nemůžete,“ doplnil Vysloužil.

Dluhy vznikají dlouhodobým neplacením záloh a poplatků spojených s užíváním bytů a správou společných částí domu, které se v jednotlivých družstvech a SVJ rozpočítávají mezi obyvatele domu.

Pokud jeden člověk přestane platit, musí se finance vzít z finančních rezerv domu. „To je ještě ten lepší případ, kdy daný dům nějaké naspořené finance má. Ty ale mají sloužit primárně ke zvelebování domu a ne k umořování dluhů neplatících sousedů,“ zmínil Vysloužil.

Upozornil také, že SČMBD pracuje pouze s daty svých členů. Celkové množství pohledávek i dlužníků vůči správcům bytových domů bude podle něj v rámci Česka pravděpodobně výrazně vyšší.

Nedobytných pohledávek přibývá

Podle údajů SČMBD výše pohledávek, které se nedaří dlouhodobě vymoci, výrazně roste. Ještě v roce 2014 šlo o necelých 13 procent, v roce 2022 už podíl nevymahatelných pohledávek překročil 53 procent. Jedná se o výkazy z 248 SVJ a družstev, která spravují přes půl milionu bytů.

„Po čtyřech letech se opět o něco víc uvolnil proces oddlužení, kdy dlužníci už nemají povinnost splatit ani 30 procent dluhu, což bylo dřív podmínkou. To je pro správce bytových domů velká rána. Nejedná se přeci ani o věřitele, kteří by se na dlužníkovi jakýmkoliv způsobem obohatili například o úroky, dluhy vůči nim představují čisté náklady na dům a vznikly vinou dlužníka,“ řekl Vysloužil.

Poukázal také na to, že družstva nemají přednostní postavení při vypořádání. „Dlužníci v bytech nejsou nemajetní, mají svůj podíl, který je možné zpeněžit a umořit tak dluh vůči bytovému družstvu. Jenže k tomu mnohdy nedojde kvůli vícečetným exekucím dlužníka, a tak se na SVJ či družstevníky mnohdy nedostane řada a dlužník se následně oddluží v insolvenci. V důsledku oddlužení se pohledávka bytových družstev i společenství vlastníků vůči neplatičům stává nevymahatelná,“ uvedl Vysloužil.

To potvrdil i předseda České advokátní komory Robert Němec. „Zhoršení vymahatelnosti koreluje mimo jiné s postupným nárůstem vícečetných exekucí. Družstva jsou při rozdělování výtěžku až v poslední skupině věřitelů, SVJ mají omezené přednostní postavení do deseti procent výtěžku, podíl uspokojené pohledávky tak závisí na hodnotě bytu,“ řekl Němec.

„S ohledem na opakované zvyšování nezabavitelné částky aktuálně výrazně propadla vymahatelnost cestou srážek ze mzdy, neuspokojují se proto ani dřívější exekuce a sousedé tak marně čekají v řadě věřitelů. Nemusí se na ně dostat i několik let, zatímco dluh vůči nim bude stále narůstat a nakonec může být exekuce zastavena pro bezvýslednost, aniž by se čehokoliv domohli zpět,“ doplnil Němec.