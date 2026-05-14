Schillerová představuje nové Dluhopisy republiky. Budou ve třech verzích

Autor:
Přímý přenos   12:30aktualizováno  13:04
Ministryně financí Alena Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. Od června budou k mání ve třech podobách, vláda jejich zavedením plní podle ministryně svůj slib. „O české státní dluhopisy je zájem, ČR patří k nejméně zadluženým zemím v EU,“ uvedla.

„Nevidím jediný důvod, proč by na dluhopisech měly vydělávat jen banky a institucionální investoři,“ dodala Schillerová. Dluhopisy podle ní půjde koupit z pohodlí domova, aniž by zájemci museli kamkoli chodit.

Připomněla také, že výnosy z dluhopisů jsou osvobozeny od daně. „Konstruovali jsme je tak, aby si na své přišli jak ti, kdo chtějí jen krátkodobou investici, tak i ti, kdo hledají investici dlouhodobější na pět let,“ sdělila ministryně.

Lidé budou moct nakupovat tři druhy českých státních dluhopisů: pětiletý s fixním úročením, pětiletý protiinflační a tříměsíční. Liší se výší výnosu.

Tříměsíční dluhopis, tzv. Flexibond, je svým výnosem (průměrný roční úrok je 3,5 procenta) podle Schillerové srovnatelný s termínovanými účty u bank, je však osvobozený od daně.

Do každého typu dluhopisů lze investovat maximálně tři miliony korun. „Věříme na běžné domácnosti, proto limit tři miliony.“

„Celkový objem dluhopisů bude ve výši dvaceti miliard, budeme to sledovat a reagovat pružně. Očekávám ale zájem českých domácností,“ uvedla ministryně.

Upisovací období startuje dnes a končí 28. června. Datum emise dluhopisů je stanoveno na 15.7.2026.

Jak si nově založit majetkový učet státních dluhopisů. Účet lze založit zdarma už nyní na stránce dluhopisy.gov.cz nebo na pobočkách Czech POINT.

Schillerová na svých sociálních sítích uvedla, že první várka dluhopisů bude vydána v červnu a další pak před Vánoci. Podle ní by měly být pro širokou veřejnost na výběr ke koupi dluhopisy v ceně od jednoho tisíce korun až do výše tří milionů.

Dluhopisy Republiky naposledy fungovaly mezi roky 2019 a 2022. Jednalo se o státní dluhopisy pro širokou veřejnost. Nabízely domácnostem bezpečnější formu zhodnocení úspor a zároveň státu pomohly získat peníze mimo banky a institucionální investory.

Zúčastní se také ředitel odboru Řízení státního dluhu a finančního majetku Petr Pavelek.

