Podle dat Bankovního a Nebankovního registru klientských informací se snížil počet lidí, kteří nezvládají splácet své úvěry a klesá také výše nespláceného dluhu na bydlení. Naopak objem nespláceného dluhu na spotřebu se zvyšuje od poloviny loňského roku.

Na co si lidé nejčastěji půjčují a jak se do bilance půjček mohou promítnout letošní Vánoce nebo vysoká inflace a zdražování energií? I na to v Rozstřelu odpoví Jiří Rajl.