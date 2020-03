Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

V rozhovoru pro MF DNES Dlouhý uvedl, že ohlášený balík vládní pomoci pro podnikatelskou sféru je dobrý, úlevy pomáhají, v některých případech však všechno brzdí nadměrná byrokracie. Tam, kde to jde, by se firmy měly snažit udržet výrobu. Usnadní to restart české ekonomiky, až epidemie odezní. Mohla by mu napomoci i nahromaděná odložená spotřeba domácností.