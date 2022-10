Charanzová: Člověk nemusí být odborník na energetiku, aby mu došlo, do čeho se řítíme

Jste místopředsedkyní Evropského parlamentu, prestižní zpravodajský server Politico vás označuje za jednu z nejvlivnějších žen v Evropě. Zaujalo mě, že jste už před více než deseti lety napsala studii o surovinové strategii Evropské unie. Co říkáte na současnou energetickou krizi? Jaké bude mít vyústění?

Na začátek je nutné říct, že asi nikdo nemohl očekávat, že budeme v jednadvacátém století svědky války v Evropě. Na druhou stranu tato energetická krize ukazuje i chyby, které se v energetické politice udělaly. A to nejenom na evropské úrovni, ale i v jednotlivých státech, například v Německu, ale i v Česku. Že jsme více nemysleli na vlastní bezpečnost. A nyní se nám to vrací i s úroky. Já doufám, že tohle pro celou EU bude dostatečná lekce v tom, abychom se zaměřili na vlastní soběstačnost a větší diverzifikaci.

Ve výborech sedí často lidé s určitým velmi konkrétním zaměřením – chcete-li ideologií. To ovšem neznamená, že se něco takového nakonec skutečně odhlasuje. Mohla bych vám příběhů, co nedávají smysl, vyprávět spoustu.