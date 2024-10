Skupina Direct Pavla Řeháka koupila stoprocentní podíl ve Fondee

Obchod ještě podléhá schválení Českou národní bankou. „Příběh Fondee sledujeme již delší dobu. Když se objevila příležitost se s Fondee propojit a společně přinášet nové služby a produkty pro naše současné i nové klienty nejen v České republice, ale i v Polsku, kam právě vstupujeme, měli jsme jasno,“ říká Pavel Řehák, zakladatel společnosti VIGO Investments, která finančně stojí za skupinou Direct.

Pro klienty Fondee se z uživatelského hlediska nic nemění, platforma bude nadále fungovat pod vedením svých spoluzakladatelů Jana a Evy Hlavsových. Pro další rozvoj plánuje využít kapitál i vývojové kapacity Directu. „Jsem rád, že na rozvoji Fondee budeme úzce spolupracovat s Evou a Honzou Hlavsovými, kteří jej vybudovali a dovedli do bodu, kdy má obrovský potenciál pro další růst,“ dodává Řehák.

ETF fondy Jde o zkratku pro Exchange Traded Funds, tedy fondy obchodované na burze jako akcie. ETF se řadí do nástrojů pasivního investování, typickým podkladovým aktivem, které ETF kopírují bývá akciový index.

Podle Jana Hlavsy se akvizicí Fondee dostává do další fáze. „Máme za sebou sedm startupových let, během nichž se nám podařilo Fondee etablovat na trhu s investováním do ETF fondů a rozrůst se na více než šestnáct tisíc klientů a další dva zahraniční trhy. Teď dozrál čas na to Fondee propojit s kapitálově silným hráčem,“ říká Hlavsa s tím, že akvizice má napomoci tomu, aby se z investování do ETF fondů stal jeden z nejpopulárnějších způsobů investování.

V rámci Direct skupiny se Fondee zařadí po bok Direct pojišťovny, Direct auto, Fidoo a Direct nadace.