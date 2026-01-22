Na důchod se Češi připravují investováním. DIP má skoro čtvrt milionu z nich

Do dlouhodobého investičního produktu (DIP), který má sloužit k zajištění na stáří, vložilo za dva roky peníze 219 tisíc Čechů. Vyplývá to ze statistik Asociace pro kapitálový trh (AKAT).
V DIP může klient od ledna 2024 investovat do akcií, dluhopisů, podílových fondů, spořicích či termínovaných účtů. V DIP bylo koncem roku osm miliard korun. Z tohoto objemu tvoří pět procent depozita, 88 procent investiční fondy a sedm procent ostatní investice. Data představují majoritu poskytovatelů DIP z řad členů AKAT.

Stát rozšířil možnosti, kterými si Češi mohou spořit na stáří, o takzvaný DIP od začátku předloňského roku. Nabízí jej finanční instituce, tedy banky, investiční společnosti či obchodníci s cennými papíry. Lidé mohou odkládat peníze na důchod také prostřednictvím účastnických a transformovaných fondů penzijního připojištění, které má v ČR téměř polovina občanů.

V průměru 36 tisíc

„Z vývoje počtu uzavřených smluv je zřejmé, že růst počtu uzavřených smluv nepolevuje. Jako obzvláště pozitivní však vidím, že roste i průměrný majetek na jednu smlouvu, který dosahuje 36 tisíc. Průměrná měsíční investovaná částka se pohybuje mezi 2 000 až 3 000 korun. Je zřejmé, že DIP tak velmi významně pomáhá zrychlovat tempo vytváření penzijních úspor prostřednictvím investic,“ komentovala vývoj výkonná ředitelka AKAT Jana Brodani.

Potvrdilo se, že největší nárůst počtu uzavřených smluv k DIP i investovaného majetku nastal koncem loňského roku, stejně jako u řady dalších produktů s daňovým zvýhodněním na roční bázi, doplnil předseda AKAT Jaromír Sladkovský. Až 60 procent investorů je ve věkové kategorii 30 až 50 let, ale své příznivce si našel i mezi mladšími a staršími investory. Ženy představují přes 40 procent investorů. „Je potěšitelné, že k vytváření penzijních úspor již začala přispívat i řada zaměstnavatelů,“ dodal.

Počet lidí, kteří si spoří na penzi se státním příspěvkem v takzvaném třetím pilíři penzijního systému, klesl podle dat ministerstva financí za tři čtvrtletí loňského roku o 74 tisíc na 3,924 milionu. V transformovaných fondech, kam už lidé nemohou vstupovat, bylo koncem září 1,808 milionu lidí. Doplňkové penzijní spoření, které penzijní připojištění od roku 2013 nahradilo, mělo 2,116 milionu lidí.

