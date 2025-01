Zájem o investice na penzi překvapil. Loni si DIP založilo přes sto tisíc lidí

Nejoptimističtější odhady pak čekaly, že za celý uplynulý rok si DIP založí nanejvýš sto tisíc lidí. Šéfka Asociace pro kapitálový trh Jana Brodani velký zájem DIP v minulém roce vysvětluje tím, že se loni o nutnosti zajistit se na důchod intenzivně mluvilo v souvislosti s důchodovou reformou a stárnutím populace. Brodani také dodala, že část lidí se založením DIP čekala až na konec roku.

„Z daňově podporovaných produktů je standardně největší příliv peněz nebo nových smluv právě koncem roku. Očekávali jsme tedy, že konec roku bude klíčový,“ doplnila Brodani.

Růst zájmu o DIP s koncem roku viděli například v online investiční platformě Fondee. „Zvýšený zájem byl hned na začátku a pak také koncem roku, kdy lidé do DIP posílali peníze kvůli odpočtům z daní. Jen v listopadu objem vkladů do investičních účtů v režimu DIP překonal dvojnásobně ty ze srpna, září i října. V prosinci počet vkladů narostl o 25 procent oproti listopadu a objem vkladů byl v prosinci o 150 procent vyšší než v listopadu,“ shrnul statistiku Jan Hlavsa, spoluzakladatel Fondee.

Stát dlouhodobý investiční produkt podporuje tím, že je díky němu možné si snížit daňový základ až o 48 tisíc korun ročně. Do tohoto limitu se ale počítají i další finanční produkty, které stát daňově podporuje, například penzijko.

Bez sankcí je možné uspořené prostředky z DIP vybrat nejdříve v 60 letech a po minimálně deseti letech investování. Při nedodržení podmínek stát vyžaduje vrácení daňové úspory, která se s DIP pojí.

Podle dat Asociace pro kapitálový trh je aktuálně největším poskytovatelem DIP investiční společnost Conseq, následuje Portu a Raiffeisenbank. Celkem mají poskytovatelé DIP v tomto produktu pod správou 2,4 miliardy korun, uvedla asociace s tím, že jednoznačně největší zájem je o investiční fondy.

Investovat lze skrze DIP do akcií, burzovně obchodovaných fondů – takzvaných ETF, podílových fondů, na burze obchodovaných dluhopisů nebo hotovosti.

DIP nabízejí téměř tři desítky poskytovatelů. Jejich seznam je volně přístupný veřejnosti na webu České národní banky.

Právě centrální banka loni v létě varovala před poplatky spojenými s investicemi. Týkalo se to tedy i DIP. Banka tehdy radila, aby si lidé dávali pozor na smlouvy, které v souvislosti s investicemi podepisují. V případě DIP se varování týkalo hlavně předplacených vstupních poplatků. „Částka prvních investic je zpravidla snížena o stanovenou splátku poplatku, přičemž v některých scénářích se může jednat až o sto procent z investované částky. V takovém případě reálně začnete investovat až po celkovém uhrazení poplatků, čímž dochází ke zkrácení doby, po kterou se vaše prostředky mohou zhodnocovat,“ vysvětlila centrální banka.

DIP za penzijko

Podle Jany Brodani ale v tomto ohledu dobře funguje konkurence mezi poskytovateli, která je vzhledem k jejich počtu velká. „Poplatek nebude nikdy jednotný, protože se nejedná o poplatek DIP, ale podkladových investic. Na samotném DIP zpravidla žádné poplatky nejsou. Tlak, aby poplatky nebyly příliš vysoké, je opravdu velký. Každý, kdo začíná poskytovat DIP, tak sám vidí, že ten tlak je tam obrovský,“ shrnula pro MF DNES Brodani.

Při zavádění DIP měli někteří odborníci obavy, aby lidé nezačali opouštět už zavedené penzijní spoření a peníze nepřelívali do DIP. Mezi těmito produkty totiž není možné volně přecházet. Pokud by tedy někdo chtěl penzijní spoření opustit a peníze z něj přesunout do DIP, musel by penzijko vypovědět, což s sebou v případě, že ještě nesplnil podmínky pro jeho výběr, nese povinnost vrátit státní příspěvek i případnou daňovou úsporu.

Obavy se nicméně podle Asociace pro kapitálový trh nepotvrdily. Například Česká spořitelna uvedla, že ani jeden z jejích klientů nerušil penzijní spoření, aby peníze z něj mohl vložit do DIP.

Poskytovatelé i asociace čekají, že zájem o DIP bude podobně jako loni růst i letos. Předpokládá se, že přibude zaměstnavatelů, kteří budou nabízet příspěvky na DIP, podobně jako je nabízejí u penzijka.

„Od počátku roku 2025 se příspěvky na DIP rozbíhají v mnoha velkých korporátech, což zájem lidí o tento produkt posílí. Očekáváme, že se bude postupně vyrovnávat zájem o DIP se zájmem o doplňkové penzijní spoření a věříme, že výhledově se statistika třeba i otočí ve prospěch DIP,“ shrnul Martin Luňáček, produktový ředitel online investiční platformy Portu.