Digitální peněženku si oblíbili hlavně mladí. Obvykle v ní mají tisícovku

Jak dále vyplývá z průzkumu digitální peněženkou disponují zejména mladší uživatelé a s rostoucím věkem podíl jejích uživatelů klesá.

Digitální peněženka také známá jako elektronická peněženka nebo e-wallet je elektronický nástroj pro ukládání, přijímání a posílání peněz pomocí mobilních zařízení nebo počítače.

„Ukazuje se, že pro mladší uživatele je digitální peněženka naprosto běžným platebním kanálem, kterému důvěřují. Je to bezpečný mezičlánek mezi jejich bankovním účtem a online platbami. V nejmladší sledované cílové skupině uživatelů od 18 do 26 let využívá digitální peněženku takřka každý druhý,“ konstatuje Balázs Judik, marketingový ředitel společnosti Barion.

Češi podle průzkumu nahrávají na svoji digitální peněženku obvykle nižší částky, které pak využívají ke konkrétním nákupům.

Téměř tři čtvrtiny respondentů (72,3 %) mají v digitální peněžence částku do dvou tisíc korun. Pouze desetina jich touto formou disponuje částkou vyšší než pět tisíc korun.

Vyšší částky mají v digitální peněžence nahrané spíš muži než ženy a obecně je využívání digitálních peněženek častější u mužů (38,9 % populace) než u žen (27,6 % populace). Takřka polovina uživatelů (46 %) používá digitální peněženku zejména k platbám v e-shopech, 37 % pak spíš v kamenných obchodech.

I když většina majitelů digitálních peněženek používá k placení chytrý telefon (85 %), zvyšuje se podíl uživatelů, kteří platí i prostřednictvím chytrých hodinek (takřka 8 %), zejména pak ženy (téměř každá desátá). Starší uživatelé využívají k platbám digitální peněženkou také tablety (téměř 8 % respondentů ve věku 54 až 65 let). Kromě plateb zdarma oceňují na digitální peněžence zejména rychlé a jednoduché párování platebních karet (14,3 % respondentů) a také vysoký stupeň zabezpečení (11,1 %).

Tři z deseti Čechů (30,3 %) se domnívají, že placení digitální peněženkou může v dohledné době nahradit platby v hotovosti. U mladších uživatelů od 18 do 26 let je o tom přesvědčeno dokonce 42,6 % respondentů. Této predikci věří spíš muži než ženy a také obvykleji uživatelé z větších měst.

Digitální peněženky mohou být napojeny na kreditní nebo debetní karty, bankovní účty nebo platební brány, a umožňují uživatelům přístup ke svým penězům a transakčním údajům pomocí mobilních aplikací nebo webových stránek. Některé digitální peněženky nabízí další funkce, jako jsou slevy a bonusy za platby, zprávy o transakcích a historii platby, a možnosti správy více měn.

„Očekává se, že digitální peněženky se budou v budoucnu více integrovat s dalšími technologiemi, jako jsou například chytré domácnosti, internet věcí (IoT) a blockchainové sítě, což umožní větší flexibilitu a rychlost při platbách,“ říká Zuzana Stehlíková, manažerka Royal Digital a specialistka na fintech společnosti IC Group.