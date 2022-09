E-commerce zvýší Česku HDP o 360 miliard korun, vyplývá ze studie

Česko by mohlo do roku 2030 zvýšit díky digitální ekonomice své roční HDP o 15 miliard eur, tedy zhruba o 360 miliard korun. Tahounem růstu bude nadále elektronický obchod a rozvíjející se sektor informačních technologií. V celé střední Evropě by mohlo HDP díky digitálním technologiím vzrůst o 200 miliard eur. Vyplývá to ze studie poradenské firmy McKinsey.