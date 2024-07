Ohrožujete naši existenci, píší architekti Bartošovi. Úředníci se paskvil odmítají učit

Systémy podle nich nebudou plně funkční ani v blízké době, zlepšení také komplikuje samo ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), které obhajuje jeho funkčnost na základě zavádějících dat.

Podle generálního ředitele Creditas Real Estate Jiřího Vajnera paralyzovalo stavební řízení i to, že kvůli nepředvídatelnosti systému a nového stavebního zákona stavebníci zahltili stavební úřady žádostmi podle pravidel původních norem ještě před zavedením digitalizace. K novým žádostem podaným přes portál stavebníka by se tak mohly dostat až za měsíce či možná roky.

Někteří zaměstnanci raději odešli

„Hodně zaměstnanců raději samo odešlo, což ještě zhoršilo již tak poddimenzované stavy úředníků. Část úředníků nemá zájem se v novém systému naučit pracovat a čeká, co bude. Vzhledem k těmto a dalším zádrhelům předpokládáme, že se stavební řízení dále protáhne,“ řekl Vajner.

Prodlevy podle odborníků následně zvyšují náklady, ale mohou také bránit ve vyplacení záloh projektantům. Zpravidla je dostávají až po ověření dokumentace. Konkrétní ztráty bude podle nich možné vyčíslit, až budou dostupné relevantnější data. Ekonom z Trinity Bank Lukáš Kovanda ale řekl, že firmy, investoři a menší stavebníci přicházeli ještě před zavedením nového systému v uplynulých letech každoročně zhruba o sedm miliard korun, tedy asi o 600 milionů korun měsíčně.

„Nyní tedy systém funguje ještě hůře než dosud, pročež ztráta bude ještě o něco vyšší. Tlumí ji ovšem na druhé straně to, že stavebníci na potíže byli do určité míry připraveni a že část ztráty půjde dohnat při předpokládané uspokojivě rychlé elementární nápravě fungování celého systému. Škoda by tak za červenec měla činit zhruba miliardu korun,“ uvedl Kovanda.

Podle datového analytika platformy Datarun Petra Bartoně ministerstvo prezentuje funkčnost systému na základě počtu přes systém zadaných a zpracovaných žádostí. V těchto počtech jsou ale započítány i „zkušební“ případy, které nejsou reálné žádosti, ale mají jen otestovat, zda systém správně funguje. Není tedy podle Bartoně jasné, kolik systém reálně žádostí přijal.

„Ministerstvo argumentuje, že ‚systém funguje‘, protože je počet přijatých a zpracovávaných žádostí větší než nula. To ale přeci není směrodatné. Je potřeba to srovnat s běžnou úrovní, kolik žádostí bychom čekali, že bude touto dobou zpracovávat. Podle všeho ministerstvo hrubě podcenilo i nutnost naučit lidi se systémem pracovat. To je ale stejný krach systému, jako kdyby software fyzicky žádosti nepřijímal,“ dodal.

Ohrožená existence ateliérů

Podle předsedy České komory architektů (ČKA) Jana Kasla nedostatečně připravená a nefungující digitalizace stavebního řízení ohrožuje existenci architektonických ateliérů. Ty podle něj nemají peníze na pokrytí delšího období bez příjmu za projednané projekty.

Po měsíci od zavedení digitalizace je podle Kasla stavební řízení v chaosu, a to, že portál stavebníka koncem července nefunguje, považuje za fatální selhání. Zásadní vadou podle něj například je, že systém stále není propojen s katastrem nemovitostí.

Chyb je v systému podle Kasla ale mnohem více, třeba to, že do systému nelze vkládat budovy či vyplňovat informace o dodavateli. Za koncepčně nepřijatelné také považuje přihlašování do portálu stavebníka na identitu konkrétní osoby, nikoliv v zastoupení. „Autorizované osoby zde jsou identifikovány občanským průkazem či pasem, místo jednoznačného čísla autorizace. Stavebník můj občanský průkaz vůbec nemá znát,“ řekl Kasl. Minulý týden ČKA zaslala ministrovi pro místní rozvoj Ivanovi Bartošovi otevřený dopis.

Otevřený dopis ministrovi zaslala také Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). Podle ní časové prodlevy v povolování staveb způsobené špatně fungujícími systémy digitalizace stavebního řízení a novým stavebním zákonem poškozují její členy. Komora očekává, že aktivní projektovou činnost může ukončit několik set nebo několik tisíc projektantů. Mohlo by jít zejména o starší členy, kteří nejsou ochotni učit se soustavně nové předpisy a vyhlášky.

„Zkrácení lhůt bylo to hlavní, proč se nový zákon připravoval. Nyní jsme v nejistotě, zda a kdy se tento záměr naplní. Přiznejme si, že proces digitalizace, jak byl nastavený, vyžaduje značnou míru asertivity a flexibility. Mnozí z nás dávají přednost exaktnímu počítání a projektování před administrativními aspekty práce. Ale myslím, že podobně to má i mnoho pracovníků stavebních úřadů,“ řekl předseda ČKAIT Robert Špalek.

Ivan Bartoš @PiratIvanBartos Ranní update k portálu stavebníka. Nově si po zadání identifikačního čísla automaticky načte informace o podnikající fyzické osobě i právnické osobě. Podobně si sám do formulářů vyplní údaje o fyzické osobě, která je na portálu přihlášená. V pořádku už je zadávání pozemkových a… https://t.co/VVymC7xwS5 oblíbit odpovědět

MMR v posledních dnech uvedlo, že chystá další úpravy systémů stavebního řízení. Poprvé je ministerstvo aktualizovalo o uplynulém víkendu a dnes ministr Bartoš informoval o další úpravě, podle níž se mimo jiné podařilo zprovoznit automatické načítání informací o podnikajících fyzických i právnických osobách.