Milionový diamantový šperk ze soutěže iDNES.cz míří k výherci

„Vzniklo něco, co na českém trhu nenajdete, nic podobného tu nikdo nevyrobil,“ říká Vladimír Kondratěnko. Trofej je podle něj koncipovaná tak, aby si ji výherce mohl vystavit.
„Je to artefakt ze zlata, z přírodních diamantů, je v tom hodně návrhářské i ruční práce. Je to umělecký objekt, právě proto, že jsme se nemuseli limitovat tím, jak se bude nosit. A mohli nechat vyplynout i tu symboliku,“ dodal Kondratěnko.
Výhercem se při prosincovém losování stal čtenář Lukáš Pišan. „Mám z toho úplně zimnici. Jsem fakt v šoku,“ nemohl uvěřit, že hlavní výhru získal právě on.
Soutěž na iDNES.cz začala 20. října a končila 30. listopadu, což bylo podle šéfredaktora portálu Matyáše Kaisera ojedinělé. „Poprvé jsme soutěžili přes šest týdnů, protože jsme chtěli dát čtenářům co největší šanci vyhrát,“ říká. „Poprvé v historii jsme také měli cenu v hodnotě milionu korun a poprvé jsme ji také dělali na míru díky spolupráci s Arete Diamond,“ dodal.
Na další soutěž se čtenáři iDNESc.z mohou těšit zase na jaře. „Připravujeme nový, vylepšený systém, který včas představíme,“ slibuje šéfredaktor.