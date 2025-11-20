„Pro cenu jsme nezvolili jeden diamant, je jich v ní rovnou 1 264. Všechny jsou přírodní, usazené pod mikroskopem. Bylo v tom relativně dost práce, ať už v navrhování, tak i v samotné výrobě, až vznikl tento nádherný artefakt,“ říká Vladimír Kondratěnko, majitel společnosti Arete Diamond, která je partnerem soutěže.
„Zvolili jsme kulatý diamantový brus. To znamená, že každý z diamantů má 57 individuálních fazet, které byly ručně vybroušené, i v tom je ta preciznost,“ dodává.
Brněnský zlatník Hegr ve své třicetileté praxi šperk s takovým počtem diamantů ještě nikdy nevyráběl. Ve zlatnictví je to podle jeho slov rarita. „Jen to zafasování kamenů trvalo přes tři dny. Celkem i s nějakými přerušeními jsme na šperku dělali měsíc,“ říká.
Do artefaktu ze 14karátového zlata zasadil klenotník postupně bezmála třináct set diamantů. Jejich původ je různý, primárním zdrojem je ale Afrika, zejména Botswana a částečně Namibie.
Partnerem soutěže je společnost Arete Diamond. Tu v roce 2009 založil Vladimír Kondratěnko. O tři roky později, ve 22 letech, se už stal členem Antverpské diamantové burzy. Stávající členové se za něj přitom museli zaručit.
„Členství považuji za velmi prestižní záležitost,“ řekl Kondratěnko ve speciálním podcastu iDNES.cz věnovaném právě byznysu s diamanty.
Vedle diamantového klenotu lze až do 30. listopadu soutěžit také o dvoutisícové denní a desetitisícové týdenní výhry. Týdenní odměny zamířily už čtyřem pilným čtenářům iDNES.cz – a ti se už těší, jak z nich nakoupí vánoční dárky nebo se vypraví na dovolenou.
Výherci denní prémie
|datum
|výhra
|jméno výherce
|20. 10.
|2 000 Kč
|Pavel Vojtíšek
|21. 10.
|2 000 Kč
|Martin Klogner
|22. 10.
|2 000 Kč
|Monika Němcová
|23. 10.
|2 000 Kč
|Michal Jureček
|24. 10.
|2 000 Kč
|Barbora Haftová
|25. 10.
|2 000 Kč
|Pavel Skula
|26. 10.
|2 000 Kč
|Josef Blažek
|27. 10.
|2 000 Kč
|Josef Tomášek
|28. 10.
|2 000 Kč
|Tibor Háčik
|29. 10.
|2 000 Kč
|Petra Matuška
|30. 10.
|2 000 Kč
|Jitka Synková
|31. 10.
|2 000 Kč
|Milan Havel
|1. 11.
|2 000 Kč
|Břetislav Jelen
|2. 11.
|2 000 Kč
|Roman Beneš
|3. 11.
|2 000 Kč
|Jiří Štěpán
|4. 11.
|2 000 Kč
|Eva Valentová
|5. 11.
|2 000 Kč
|Michaela Kopáčková
|6. 11.
|2 000 Kč
|Adam Sinkule
|7. 11.
|2 000 Kč
|Radim Macoszek
|8. 11.
|2 000 Kč
|Vladimír Polakovič
|9. 11.
|2 000 Kč
|Martina Lukášková
|10. 11.
|2 000 Kč
|Karel Jeřábek
|11. 11.
|2 000 Kč
|Magda Trávníčková
|12. 11.
|2 000 Kč
|Aleš Janda
|13. 11.
|2 000 Kč
|Lubomír Poloček
|14. 11.
|2 000 Kč
|Milan Sechovec
|15. 11.
|2 000 Kč
|Lenka Jarůšková
|16. 11.
|2 000 Kč
|Jitka Fučíková
|17. 11.
|2 000 Kč
|Lucie Blechová
|18. 11.
|2 000 Kč
|Martin Pohořelý
|19. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 20. 11. v 9:00 hodin
|20. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 21. 11. v 9:00 hodin
|21. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 22. 11. v 9:00 hodin
|22. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 23. 11. v 9:00 hodin
|23. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 24. 11. v 9:00 hodin
|24. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 25. 11. v 9:00 hodin
|25. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 26. 11. v 9:00 hodin
|26. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 27. 11. v 9:00 hodin
|27. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 28. 11. v 9:00 hodin
|28. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 29. 11. v 9:00 hodin
|29. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 30. 11. v 9:00 hodin
|30. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 1. 12. v 9:00 hodin
Výherci týdenní prémie
|datum
|výhra
|jméno výherce
|od 20. do 26. 10.
|10 000 Kč
|Rostislav Žilka
|od 27. 10. do 2. 11.
|10 000 Kč
|Romana Baborová
|od 3. do 9. 11.
|10 000 Kč
|Jaroslav Filip
|od 10. do 16. 11.
|10 000 Kč
|Barbora Hofmanová
|od 17. do 23. 11.
|10 000 Kč
|losujeme 24. 11. v 9:00 hodin
|od 24. do 30. 11.
|10 000 Kč
|losujeme 1. 12. v 9:00 hodin
Hlavní výhra
Hlavní výhrou v megahře je diamant v hodnotě 1 000 000 Kč.