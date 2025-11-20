Milionová diamantová cena pro čtenáře iDNES.cz je hotová. A čeká na výherce

Klenotník Michal Hegr dokončil unikátní diamantový šperk v ceně milion korun, který už za necelé dva týdny získá vítěz soutěže portálu iDNES.cz. Sbíráním diamantových symbolů lze o výhru usilovat až do konce listopadu.

„Pro cenu jsme nezvolili jeden diamant, je jich v ní rovnou 1 264. Všechny jsou přírodní, usazené pod mikroskopem. Bylo v tom relativně dost práce, ať už v navrhování, tak i v samotné výrobě, až vznikl tento nádherný artefakt,“ říká Vladimír Kondratěnko, majitel společnosti Arete Diamond, která je partnerem soutěže.

Trofej ve tvaru diamantu osázená přírodními diamanty značky Arete Diamond, předního prodejce diamantů v Česku, v hodnotě 1 000 000 Kč. (14. listopadu 2025)
Vladimír Kondratěnko ze společnosti Arete Diamond s unikátní diamantovou trofejí v hodnotě jednoho milionu korun (14. listopadu 2025)
Vladimír Kondratěnko ze společnosti Arete Diamond s unikátní diamantovou trofejí v hodnotě jednoho milionu korun. (14. listopadu 2025)
Vladimír Kondratěnko ze společnosti Arete Diamond s unikátní diamantovou trofejí v hodnotě jednoho milionu korun. (14. listopadu 2025)
„Zvolili jsme kulatý diamantový brus. To znamená, že každý z diamantů má 57 individuálních fazet, které byly ručně vybroušené, i v tom je ta preciznost,“ dodává.

Brněnský zlatník Hegr ve své třicetileté praxi šperk s takovým počtem diamantů ještě nikdy nevyráběl. Ve zlatnictví je to podle jeho slov rarita. „Jen to zafasování kamenů trvalo přes tři dny. Celkem i s nějakými přerušeními jsme na šperku dělali měsíc,“ říká.

Do artefaktu ze 14karátového zlata zasadil klenotník postupně bezmála třináct set diamantů. Jejich původ je různý, primárním zdrojem je ale Afrika, zejména Botswana a částečně Namibie.

Partnerem soutěže je společnost Arete Diamond. Tu v roce 2009 založil Vladimír Kondratěnko. O tři roky později, ve 22 letech, se už stal členem Antverpské diamantové burzy. Stávající členové se za něj přitom museli zaručit.

„Členství považuji za velmi prestižní záležitost,“ řekl Kondratěnko ve speciálním podcastu iDNES.cz věnovaném právě byznysu s diamanty.

Vedle diamantového klenotu lze až do 30. listopadu soutěžit také o dvoutisícové denní a desetitisícové týdenní výhry. Týdenní odměny zamířily už čtyřem pilným čtenářům iDNES.cz – a ti se už těší, jak z nich nakoupí vánoční dárky nebo se vypraví na dovolenou.

Výherci denní prémie

datum výhra jméno výherce
20. 10. 2 000 Kč Pavel Vojtíšek
21. 10. 2 000 Kč Martin Klogner
22. 10. 2 000 Kč Monika Němcová
23. 10. 2 000 Kč Michal Jureček
24. 10. 2 000 Kč Barbora Haftová
25. 10. 2 000 Kč Pavel Skula
26. 10. 2 000 Kč Josef Blažek
27. 10. 2 000 Kč Josef Tomášek
28. 10. 2 000 Kč Tibor Háčik
29. 10. 2 000 Kč Petra Matuška
30. 10. 2 000 Kč Jitka Synková
31. 10. 2 000 Kč Milan Havel
1. 11. 2 000 Kč Břetislav Jelen
2. 11. 2 000 Kč Roman Beneš
3. 11. 2 000 Kč Jiří Štěpán
4. 11. 2 000 Kč Eva Valentová
5. 11. 2 000 Kč Michaela Kopáčková
6. 11. 2 000 Kč Adam Sinkule
7. 11. 2 000 Kč Radim Macoszek
8. 11. 2 000 Kč Vladimír Polakovič
9. 11. 2 000 Kč Martina Lukášková
10. 11. 2 000 Kč Karel Jeřábek
11. 11. 2 000 Kč Magda Trávníčková
12. 11. 2 000 Kč Aleš Janda
13. 11. 2 000 Kč Lubomír Poloček
14. 11. 2 000 Kč Milan Sechovec
15. 11. 2 000 Kč Lenka Jarůšková
16. 11. 2 000 Kč Jitka Fučíková
17. 11. 2 000 Kč Lucie Blechová
18. 11. 2 000 Kč Martin Pohořelý
19. 11. 2 000 Kč losujeme 20. 11. v 9:00 hodin
20. 11. 2 000 Kč losujeme 21. 11. v 9:00 hodin
21. 11. 2 000 Kč losujeme 22. 11. v 9:00 hodin
22. 11. 2 000 Kč losujeme 23. 11. v 9:00 hodin
23. 11. 2 000 Kč losujeme 24. 11. v 9:00 hodin
24. 11. 2 000 Kč losujeme 25. 11. v 9:00 hodin
25. 11. 2 000 Kč losujeme 26. 11. v 9:00 hodin
26. 11. 2 000 Kč losujeme 27. 11. v 9:00 hodin
27. 11. 2 000 Kč losujeme 28. 11. v 9:00 hodin
28. 11. 2 000 Kč losujeme 29. 11. v 9:00 hodin
29. 11. 2 000 Kč losujeme 30. 11. v 9:00 hodin
30. 11. 2 000 Kč losujeme 1. 12. v 9:00 hodin

Výherci týdenní prémie

datum výhra jméno výherce
od 20. do 26. 10. 10 000 Kč Rostislav Žilka
od 27. 10. do 2. 11. 10 000 Kč Romana Baborová
od 3. do 9. 11. 10 000 Kč Jaroslav Filip
od 10. do 16. 11. 10 000 Kč Barbora Hofmanová
od 17. do 23. 11. 10 000 Kč losujeme 24. 11. v 9:00 hodin
od 24. do 30. 11. 10 000 Kč losujeme 1. 12. v 9:00 hodin

Hlavní výhra

Hlavní výhrou v megahře je diamant v hodnotě 1 000 000 Kč.

Výherce hlavní výhry: losujeme 1. 12. v 9:00 hodin
