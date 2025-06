„Materiál třídíme zhruba na 250 sortů. Pokud ho neroztřídíte, nenajdete zákazníka a musíte to likvidovat. Takže čím více možností hledáte, tím více materiálu se vám podaří vrátit zpátky do oběhu, dát mu druhou šanci a nějakým způsobem ho ještě využít,“ uvádí předseda sociálního družstva Diakonie Broumov Pavel Hendrichovský.

Při samotném třídění berou v úvahu druh materiálu, stav, kvalitu i účel. „Oblečení s límečkem, s kapucí, plavky, kravaty, podprsenky, bavlněné a nylonové šátky. U dětského oblečení je potřeba brát v úvahu věk. Takže od nuly do tří let, od tří do dvanácti a podobně,“ vysvětluje.

Unikátní třídicí linka

Zaměstnancům s tříděním pomáhá unikátní třídicí linka. „Klasické třídicí linky jsou rovné. Ta naše vypadá podobně jako pás na letišti, je do kruhu,“ říká předseda.

Na třídicí lince se sami podíleli, inspirací jim bylo právě letiště. „Říkali jsme si, že když se mohou točit dokola kufry, tak proč by nemohl textil. Samozřejmě s kufry to funguje trochu jinak. Ale vymysleli jsme to a funguje to,“ uvádí.

Pracovníkům linka ulehčuje práci a také zajišťuje, aby žádný textil nepřehlédli a vracel se jim. Linku obsluhuje zhruba šest až osm zaměstnanců.

„Záleží na tom, co je potřeba třídit. Do poslední chvíle nevíte, co vám lidé do kontejnerů odevzdají. Jestli vám tam dají děravé ponožky, košile nebo třeba mix všeho,“ zmiňuje s tím, že je práce náročnější z hlediska řízení provozu.

Podle materiálu, stavu i kvality třídí zaměstnanci broumovské Diakonie věci zhruba na 250 sortů. (27. května 2025)

Stanovišť je v areálu broumovské Diakonie více a tamní pracovníci, mezi kterými jsou i klienti, kteří se ocitli v krizové životní situaci, nepracují jen u třídicí linky. Někteří mají na starosti uřezávání knoflíků či zipů z určitého druhu textilu, jiní zase přípravu a třídění oblečení do charitativních obchodů.

Právě do charitativních obchodů v České republice míří podle Hendrichovského zhruba dvě procenta oblečení, které obdrží. Část oblečení putuje také lidem v ubytovaným v azylových domech nebo sociálně vyloučeným osobám. Zhruba dvacet procent textilu míří do zemí třetího světa, převážně do Afriky. „Tam je móda posunutá a lidé tam oblečení využijí,“ říká.

Z oblečení konstrukční desky

Z vybraných již nevyužitelných kousků, jako jsou například zimní bundy, je Diakonie Broumov schopná vyrobit konstrukční desky.

Během měsíce by měli v Broumově spustit novou testovací linku. „Chceme vyladit různé receptury, které máme. Desek vyrábíme více druhů. Konstrukční desky se dají využít jako alternativa k OSB deskám nebo sádrokartonům. Tyto desky mají dobré tepelně-izolační vlastnosti. Vyrábíme také takzvané artové desky,“ zmiňuje Hendrichovský.

Artové desky vyvinuli ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci. Mohou sloužit například jako konferenční stoly, reklamy a upomínkové předměty.

Velkou linku pak mají v plánu převzít koncem letošního roku. Její hodnota se blíží ke stovkám milionům korun. Podle Hendrichovského na linku dostali dotaci a také sehnali investory. „Nápad se jim líbil, takže už se vše realizuje,“ uvádí Hendrichovský.