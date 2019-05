Firma dostala 327 milionů, teď chce 23 miliard. Diag Human dál straší Česko

Bývalý ministr zdravotnictví Martin Bojar Josef Šťáva, majitel Diag Human

Československo hledalo v roce 1991 zpracovatele krevní plazmy od českých dárců. Vypsalo výběrové řízení, do kterého se přihlásila i dánská firma Novo Nordisk. Vybrána však nebyla a tehdejší ministr zdravotnictví Martin Bojar (snímek vlevo) jí to zdůvodnil tak, že ji vyřazuje kvůli jejímu spojení s firmou Conneco, o níž měl pochybnosti. Bojar předtím dostal zprávu Interpolu, podle které Conneco chtělo vyvézt psychotropní látky do afrického Lesotha. Firma Conneco se pak v roce 1993 přejmenovala na Diag Human. Role Conneca jako „subdodavatele“ Novo Nordisku ani nebyla klíčová, ale Josef Šťáva (vpravo) si vyřazení nenechal líbit a spor byl na světě.