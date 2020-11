Ruce si bez připomenutí vydezinfikují jen tři hosté ze sta, tvrdí hoteliér

Na rozdíl od zahraničí, kde nařízení a případné pokyny personálu hosté zpravidla přijímají, v tuzemských hotelech se v podobných situacích i po slušné prosbě někdy setkávají s vulgární odezvou. Stát by měl více, a to denně, apelovat na dodržování tzv. 3R, tedy dezinfekce rukou, udržování rozestupů a nošení roušek, řekl generální ředitel společnost EuroAgentur Hotels&Travel Josef Bára.

„Byl jsem koncem měsíce října na Kanárských ostrovech. Pokaždé mi při vstupu do hotelu změřili teplotu a číšník si počkal, až si pod jeho dohledem vydezinfikuji ruce. Bez dezinfekce do restaurace nevpustili nikoho, byl jsem několikrát svědkem toho, že číšník vrátil hosta zpět k dezinfekci. U nás nemyslitelná věc,“ uvedl Bára. Doplnil, že by ze strany státu čekal více osvěty.

Čeští provozovatelé ubytovacích zařízení přitom přijali přísná pravidla, aby snížili na minimum riziko nákazy. Dál pracují na zlepšení. „Zaměřují se na on-line check-in, jsou hotely, které si pořídily ozonové čištění, někde je měřena teplota při příjezdu,“ uvedla Radka Telyčková z projektu Pomáháme hoteliérům.

Asociace hotelů a restaurací ČR tento týden zveřejnila „desatero pravidel a systémových opatření pro ubytovací služby“. Týká se provozu ve veřejných prostorech, ale také v pokojích. Pokyny připravila také pro restaurace. Už dříve nachystala projekt Stay Safe. Ubytovací zařízení, která splní stanovené podmínky, mohou používat tuto značku, která má deklarovat bezpečný provoz. Asociace hotelů a restaurací ČR na svém webu zveřejnila seznam zapojených členských zařízení.

Ubytovací zařízení musejí být pro rekreační účely uzavřena od 22. října. Služby mohou poskytovat jen hostům na služebních cestách. Před omezením se jejich obsazenost pohybovala kolem čtyř procent, v horských oblastech činila v průměru deset procent. Znovu by se bez omezení mohla otevřít při schválení třetího stupně rizika v pětistupňovém protiepidemickém systému. Aktuálně platí čtvrtá úroveň. Vláda bude v neděli rozhodovat, zda epidemická situace dovolí od pondělí změnu na mírnější třetí stupeň.