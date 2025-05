mar Martina Riemlová Autor:

Nové nejvyšší budovy v zemi, rekonstrukce prvního pražského mrakodrapu nebo obnova desítky let chátrajícího nádraží. To je jen zlomek z projektů, které by v následujících letech mohly proměnit tvář měst v celém Česku. Redakce iDNES.cz připravila přehled těch hlavních vizí – chystaných i těch, které už se staví.