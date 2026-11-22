Ještě v březnu to vypadalo, že hypotéky budou dál zlevňovat. Swiss Life Hypoindex tehdy klesl na 4,89 procenta, nejníž od dubna 2022. Od té doby ale sazby rostou každý měsíc a v listopadu se dostaly na 5,96 procenta, nejvýš od ledna 2024. Banky tak reagují hlavně na dražší úrokové swapy a výnosy státních dluhopisů.
Na trhu je to znát. V Praze se podle analýzy Central Group, Skansky a Trigemy za první tři čtvrtletí prodalo 5 350 nových bytů, o 11 procent méně než loni.
Největší pražský developer Central Group v listopadu spustil program Dotovaná hypotéka 2,99 %. Platí pro všechny jeho dokončené byty a rodinné domy, tedy přes 250 nemovitostí v osmi pražských lokalitách. Kupující dostane sazbu 2,99 procenta s fixací na dva roky, rozdíl proti bankovní sazbě hradí developer.
Pokud sazby do dvou let výrazně neklesnou, firma nabízí byt zpětně vykoupit za plnou kupní cenu. Kdo dotaci nevyužije, může místo ní dostat poukázku na vybavení od 300 tisíc korun za 1+kk do 900 tisíc za 5+kk. Akce platí do konce ledna. Zakladatel firmy Dušan Kunovský ji zdůvodňuje tím, že při sazbě kolem tří procent vychází splátka zhruba nastejno jako nájem.
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Jinou cestou jde rezidence Atrium Petřiny na Praze 6. Prodává hotové a vybavené jednotky 1+kk až 3+kk, které jsou připravené k okamžitému předání. Prodávající přispívá na úroky, takže kupující má první dva roky sazbu 3,99 procenta (RPSN 4,07 %). Navíc první dva roky platí jen úroky, jistinu začne splácet od třetího roku. Tím, že prodávající přispívá na úrok přímo bance, pomáhá zájemci dosáhnout na lepší parametry i z pohledu velikosti úvěru.
Nabídku financování při podpisu rezervace do konce roku 2026 zajišťuje Raiffeisenbank bez poplatku za zpracování úvěru, odhadu a čerpání. Úvěr lze získat až do 90 procent ceny pro žadatele do 36 let, pak do 80 procent.
„U modelové jednotky 1+kk o 28 metrech čtverečních za 5,899 milionu korun s 20 procenty vlastních zdrojů vychází měsíční platba v prvních dvou letech zhruba na 15 700 korun. Při modelovém nájemném 19 tisíc korun ji nájem v tomto období plně pokryje,“ říká Petr Bulan, který má na starosti prodej v Atrium Petřiny a dodává: „Zájemci o jednotky jsou jednak rodiče, kteří místo příspěvku na nájem koupí svým studujícím dětem jejich první bydlení. Měsíční splátka tak v zásadě odpovídá nájmu, který by jinak platili.“
Nejde o nový nápad
Dotované hypotéky developeři ve větším nabízeli už v letech 2022 a 2023, kdy sazby atakovaly šest procent a objem hypoték se propadl. Central Group tehdy také garantoval 2,99 procenta, finský YIT dorovnával klientům rozdíl až do 800 tisíc korun a Daramis lákal na 2,5 procenta. S poklesem sazeb nabídky skoro zmizely.
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Trigema zase pravidelně u vybraných projektů (v minulosti například na Smíchově, v Karlíně nebo v projektu Dueta Kamýk) zavádí dotované sazby (často rovněž od 2,99 % na úvodní roky fixace).
K tématu dotovaných hypoték se často vyjadřují i ekonomové. „Je to zajímavý marketingový tah, ve skutečnosti ale často jde o formu slevy. U dotovaných hypoték může banka účtovat běžnou tržní sazbu a developer po omezenou dobu, zpravidla dva až tři roky, doplácí rozdíl. Kupující přitom může platit plnou ceníkovou cenu bytu, banka posuzuje jeho schopnost splácet podle podmínek konkrétního úvěru a po skončení zvýhodnění může měsíční splátka výrazně vzrůst. Vyplatí se proto spočítat, kolik dotace reálně ušetří, a porovnat to s přímou slevou z ceny bytu,“ uvedl Adam Austera, analytik brokera Ozios.