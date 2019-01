Družstevní bydlení je na vzestupu, všímají si toho i developeři

Složí zhruba třetinu ceny bytu a zbytek splácejí. I takto mnozí Češi bydlí „ve vlastním“, aniž by potřebovali hypotéku. Stačí vstoupit do družstevního bydlení. I když se to pojí s obětováním části bytové svobody, přesto družstva zažívají v Česku renesanci a jsou čím dál tím atraktivnější i pro developery.